Количество ставок на спорт в букмекерских конторах за выходные выросло в 10 раз

Betting Insider уже рассказывал, как изменился беттинг во время пандемии без топовых событий. Но в мае спорт начал постепенно выходить с карантина.

Какой эффект оказало возвращение Бундеслиги на индустрию ставок нам рассказали представители букмекерских компаний Parimatch и BingoBoom.

Кол-во ставок за уикенд выросло в 10 раз. «Боруссия» Д – самый частый выбор клиентов BingoBoom

По информации BingoBoom, количество ставок за выходные увеличилось почти в 10 раз.

Объем ставок на Бундеслигу после возвращения увеличился более чем на 20% по сравнению со средними цифрами за тур до карантина. Чаще всего в 26-м туре ставили на «Боруссию» Дортмунд.

При этом немецкий чемпионат обогнал Высшую лигу Беларуси в 2,5 раза по объему ставок, кол-во пари – также больше в 1,5 раза.

Parimatch: 26-й тур Бундеслиги = 1/3 объема ставок Беларуси за месяц

«Игроки, разумеется, соскучились по большому футболу – объем ставок увеличился примерно на 20% в первом туре после возобновления турнира. И только один 26-й тур по этому показателю дал почти треть от оборота на Высшую лигу Беларуси с начала апреля по середину мая», – заявили в Parimatch.

Несмотря на такую динамику цифр, по данным букмекера самым популярным чемпионатом у игроков остается АПЛ – на Англию в последний тур перед карантином заключили 11% ставок от общего числа пари на футбол. Второе и третье места занимают Ла Лига и Серия А – у них по 8%. На Бундеслигу пришлось 5% ставок, еще 4% – на плей-офф ЛЧ.

Рассказывайте, сколько подняли на первом туре Бундеслиги после возвращения?

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