5️⃣ прогнозов + 🇩🇪 = 1 000 000 рублей! Стань миллионером за один уикенд в игре X5 от Winline

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Ну что, эксперты немецкого футбола, готовы ко второму туру Бундес после возвращения с карантина? Вместе с Winline и игрой Х5 этим можно воспользоваться по-максимуму.
Сделай 5 прогнозов и забирай 1 000 000 рублей! Топ матчи в тонем купоне – нужно только вписать ставку:
(2.47) Герта - Унион (3.20)
(2.49) Гладбах - Байер (2.85)
(4.50) Вольфсбург - Боруссия (1.87)
(3.35) Падерборн - Хоффенхайм (2.21)
(2.12) Шальке - Аугсбург (3.85)
Первый же матч – берлинское дерби. Заряжай ставку и сделай просмотр еще эмоциональнее! Начало в 21.30 (по мск.).