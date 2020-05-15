Главные статистические тренды Второй Бундеслиги – это тоже топ-футбол, и это тоже прибыльно

Германия станет первой страной континентальной Европы, которая вернет зрителям футбол. Пока только по телевизору, так как посещение матчей болельщиками под запретом. Кроме первой Бундеслиги в эти выходные (16 – 18 мая) возобновятся игры и во Второй Бундеслиге. Поверьте, там тоже очень интересно.

Как минимум один клуб Второй Бундеслиги закрепляется в элите

Так же, как и в высшем дивизионе Германии, во Второй Бундеслиге принимает участие 18 команд. По итогам сезона наверх напрямую поднимутся два клуба, а третья команда сыграет в переходных играх с шестнадцатым клубом из главной Бундеслиги. На прямой вылет в третий по силе дивизион пойдут так же последние два места. Клуб, занявший 16 строчку, сыграет в переходных играх с представителем Третьей Бундеслиги.

Чтобы понять силу команд из Второй Бундеслиги, предлагаем подборку чемпионов и вице-чемпионов четырех последних сезонов:

2015/16 : «Фрайбург» и «РБ Лейпциг» – оба клуба играют в главной Бундеслиге;

: «Фрайбург» и «РБ Лейпциг» – оба клуба играют в главной Бундеслиге; 2016/17 : «Штутгарт» и «Ганновер» – «швабы» снова бьются за повышение в классе, «Ганновер» в середине таблицы Второй Бундеслиги;

: «Штутгарт» и «Ганновер» – «швабы» снова бьются за повышение в классе, «Ганновер» в середине таблицы Второй Бундеслиги; 2017/18 : «Фортуна» Дюссельдорф и «Нюрнберг». «Фортуна» закрепилась в первой Бундеслиге, «Нюрнберг» вылетел;

: «Фортуна» Дюссельдорф и «Нюрнберг». «Фортуна» закрепилась в первой Бундеслиге, «Нюрнберг» вылетел; 2018/19: «Кельн» и «Падерборн». В этом сезоне «Козлы» сохранят прописку в первой Бундеслиге, «Падерборн», скорее всего, вылетит.

Таким образом, стабильно хотя бы один клуб, поднявшийся из второй Бундеслиги, закрепляется минимум на сезон в высшем дивизионе Германии.

«Арминия» – безусловный лидер, а «Динамо» из Дрездена до сих пор на карантине. Что там по раскладам?

На момент начала карантина во Второй Бундеслиге было сыграно 25 туров – до конца чемпионата остается провести по девять матчей.

Лидирует вне конкуренции (почти) клуб «Арминия» из Билефельда – команда опытная, не раз выступавшая в главной Бундеслиге. Отрыв от ближайшего преследователя составляет шесть очков.

Второе и третье места с разницей всего в одно очко занимают соответственно «Штутгарт» и «Гамбург», одни из самых старых клубов Германии. За повышение также поборется «Хайденхайм», который отстает на три балла от «Гамбурга». Остальные команды вне круга претендентов на главную Бундеслигу.

«Арминия» – 51 очко; «Штутгарт» – 45 очков; «Гамбург» – 44 очка; «Хайденхайм» – 41 очко.

В долгосрочных линиях букмекерских контор ставку на победу «Арминии» в Бундеслиге 2 можно сделать по коэффициенту 1.57.

А вот одна из команд пока не сможет вернуться к футболу – у игроков дрезденского «Динамо» обнаружен вирус. Остальные клубы будут проверяться дважды – перед матчем и после игры.





Основные командные тренды Второй Бундеслиги

Прошедшие с момента старта сезона Второй Бундеслиги 25 туров – вполне рабочая выборка, на которой можно делать серьезные выводы. Какие тренды установились во втором по силе чемпионате Германии? Изучаем!

«Эрцгебирге» приносит выигрыши дома

Домашнее поле – серьезное преимущество для Второй Бундеслиги: гостевые команды побеждают всего лишь в 26,67% случаев против 41,33% у хозяев поля. Естественно, среди лидеров по очкам, набранным на своем поле, значатся, в основном, команды из верхних строчек таблицы:

«Штутгарт» – 10 побед в 13 матчах (76,92%);

«Гамбург» – 9 побед в 12 матчах (75%).

Однако, ставить на домашние победы этих команд не особенно выгодно – коэффициенты букмекеров редко превышают отметки 1.40 – 1.60.

Но в группе лидеров также идет клуб «Эрцгебирге Ауэ», на который стоит обратить внимание. За все 12 матчей на своем поле команда потерпела лишь одно поражение, хотя в общей таблице идет только на восьмом месте. Если взять все домашние игры с начала сезона, то ROI при ставке на «1Х» в домашних матчах «Эрцгебирге» составил бы 47%.

В 26 туре «Эрцгебирге» играет дома против «Зандхаузена» (16 мая). Ставка на победу «Эрцгебирге» с форой (0) идет по коэффициенту 1.84.

«Арминия» – главная гостевая команда

Всего два клуба Второй Бундеслиги имеют положительный баланс гостевых побед и поражений: «Хольштайн Киль» (шесть против пяти) и лидирующая «Арминия» (восемь против всего одного). У «Гамбурга» равный счет: три победы и три поражения в гостях.

При ставке «Х2» во всех гостевых матчах «Арминии» в сезоне 2019/20 ROI составил бы 36,6%.

Высокая результативность и лучшие команды для ставки «Обе забьют»

Вторая Бундеслига берет пример с «большого брата», и повышает из года в год среднюю результативность матчей. В сезоне 2019/20 забивается в среднем по 2,62 гола за игру. Всего два клуба из 18 не дотягивают по средней результативности матчей до стандартных букмекерских тоталов в 2,5 гола:

«Хайденхайм» – 2,40 за игру;

«Дармштадт» – 2,48 за матч.

Сразу у шести клубов Второй Бундеслиги средняя результативность матчей составляет более 3,0 мячей за игру:

«Бохум» – 3,40;

«Карлсруэ» – 3,16;

«Нюрнберг» – 3,16;

«Регенсбург» –3,14;

«Гамбург» – 3,04;

«Хольштайн Киль» – 3,04.





Из этой шестерки отметим две команды – «Бохум» и «Хольштайн Киль» В 75% матчей этих команд в текущем сезоне прошла ставка на голы обеих команд. Рассчитаем ROI для обоих случаев:

«Бохум» - ROI 20,6%;

«Хольштайн Киль» - ROI 18%.

В 26 туре «Бохум» играет против «Хайденхайма» (16 мая). Ставка «обе команды забьют – да» идет по коэффициенту 1.68.

«Хольштайн Киль» играет против «Регенсбурга» (16 мая). Ставка «обе забьют – да» оценена котировкой 1.65.

Автор: Valderamma

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