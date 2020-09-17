Betting Insider

«Бавария» – безоговорочный фаворит Бундеслиги, а «Шальке» – один из претендентов на вылет. Все коэффициенты букмекеров перед стартом сезона в Германии

Бундеслига одной из последних среди лиг топ-уровня начинает новый сезон. Встреча первого тура между «Баварией» и «Шальке» состоится 18 сентября. Матч пройдет без зрителей.

«Бавария» в прошлом сезоне оформила восьмое подряд чемпионство. Сможет ли кто-то составить конкуренцию мюнхенцам, или доминирование команды Ханса-Дитера Флика продолжится и в новом сезоне?

Букмекеры готовы ответить на этот вопрос и уже составили долгосрочную линию на исход сезона в Германии.

Читайте еще:

Букмекеры: «Сити» выиграет АПЛ в сезоне 2020/21, а «Ливерпуль» будет вторым

Букмекеры: у «ПСЖ» и Мбаппе нет конкурентов во Франции. Коэффициенты на исход сезона в Лиге 1

Аналитика и прогнозы экспертов и плюсовых игроков на матчи Бундеслиги – на одной странице

Топ-6 претендентов на чемпионство, по мнению букмекеров, выглядит следующим образом:

  • Бавария – 1.15
  • Боруссия Д – 6.50
  • РБ Лейпциг – 17.0
  • Боруссия М – 50.0
  • Байер Л – 52.0
  • Вольфсбург – 145

Кроме этого, букмекеры дали свои прогнозы на то, кто станет лучшим бомбардиром:

  • Левандовски Р. – 1.7 
  • Холанд Э. –
  • Гнабри С. – 20 
  • Ройс М. – 25 

Также эксперты открыли линию на команды, которые по итогам сезона могут вылететь из Бундеслиги. Самый низкий коэффициент на «Арминию», только что получившую путевку в элиту (1.75). После годичного перерыва в высшую лигу вернулся «Штутгарт» – на то, что его жизнь в элите не продлится долго, можно поставить с коэффициентом 4.0. А на вылет из главной лиги «Шальке», вице-чемпиона сезона 2017/2018, дают коэффициент 6. 

Еще больше материалов о возвращении топ-лиг читайте в нашем блоге.

Источник: ФК «Бавария»

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
А что вы думаете? Оставьте свой комментарий.

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Виталий Малышев58.6% WR11.97% ROI
1.53Обе команды забьют - Да
Челси — Ливерпуль|АПЛ
Челси — Ливерпуль|АПЛ
Ставка с небольшим коэффициентом, но лучше придумать сложно. Челси больше всех в Англии потратил летом, были сделаны дорогие и качественные приобретения, которые конечно повлияют на итоговый результат сезона. Ливерпуль покупок не делал, решив полностью оставить чемпионский состав

Исходы противостояния предугадать сложно, но на мой взгляд будет ничья. Не видно на данный момент сильного перевеса в чью-то сторону, небольшое преимущество Ливерпуля компенсируется домашним полем Челси, на котором последние личные встречи команд проходят как угодно. Победы и тех и тех чередуются с ничьими. Думаю будет закрытый футбол и града голов как в прошлом очном противостоянии (5:3 в пользу Ливерпуля) ждать не стоит

Прогноз: 1:1
0
Повторить за 1.53
ShamaN82.9% WR7.14% ROI
1.67Астерас фора (2)
Олимпиакос — Астерас|Чемпионат Греции
Олимпиакос — Астерас|Чемпионат Греции
“Астерас” не проиграл ни одного из десяти последних матчах
Хоть и матч состоится в туре, между чемпионом прошлого сезона Олимпиакосом и Астерас. Гости явно на ходу, что говорят нам о последних их играх, команда забивает, выигрывает, и набрала приличный ход. Хозяева сейчас не в лучшем состоянии,хоть и считаются фаворитами данного матча, что не удивительно. Я бы оттолкнулся от результатов гостей. Гости давно не проигрывали крупно, всегда в атаке находят свои шансы. Поэтому есть резон сыграть на гостей. Поэтому мой прогноз на матч - победа гостей с форой(+2) .
0
Повторить за 1.67
Предыдущий
Следующий