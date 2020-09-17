«Бавария» – безоговорочный фаворит Бундеслиги, а «Шальке» – один из претендентов на вылет. Все коэффициенты букмекеров перед стартом сезона в Германии

Бундеслига одной из последних среди лиг топ-уровня начинает новый сезон. Встреча первого тура между «Баварией» и «Шальке» состоится 18 сентября. Матч пройдет без зрителей.
«Бавария» в прошлом сезоне оформила восьмое подряд чемпионство. Сможет ли кто-то составить конкуренцию мюнхенцам, или доминирование команды Ханса-Дитера Флика продолжится и в новом сезоне?
Букмекеры готовы ответить на этот вопрос и уже составили долгосрочную линию на исход сезона в Германии.
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Аналитика и прогнозы экспертов и плюсовых игроков на матчи Бундеслиги – на одной странице
Топ-6 претендентов на чемпионство, по мнению букмекеров, выглядит следующим образом:
- Бавария – 1.15
- Боруссия Д – 6.50
- РБ Лейпциг – 17.0
- Боруссия М – 50.0
- Байер Л – 52.0
- Вольфсбург – 145
Кроме этого, букмекеры дали свои прогнозы на то, кто станет лучшим бомбардиром:
- Левандовски Р. – 1.7
- Холанд Э. – 3
- Гнабри С. – 20
- Ройс М. – 25
Также эксперты открыли линию на команды, которые по итогам сезона могут вылететь из Бундеслиги. Самый низкий коэффициент на «Арминию», только что получившую путевку в элиту (1.75). После годичного перерыва в высшую лигу вернулся «Штутгарт» – на то, что его жизнь в элите не продлится долго, можно поставить с коэффициентом 4.0. А на вылет из главной лиги «Шальке», вице-чемпиона сезона 2017/2018, дают коэффициент 6.
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Источник: ФК «Бавария»