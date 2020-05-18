Бундеслига уже тут, и наше счастье от возвращения топ-футбола невозможно передать словами! Как минимум, до середины июня чемпионат Германии останется единственной топ-лигой, доступной для ставок.

🇩🇪 А если вы не чувствуете себя готовыми к игре в этом турнире, лучше всего послушаться старших. Мы собрали топ-10 плюсовых капперов с самым большим опытом ставок на Бундеслигу! Подпишитесь на каждого из этих опытных профессионалов, чтобы не упустить выгодные варианты.

10 место: writekristina999. Дистанция – 140 матчей

9-8 место: Nurlan Shakirov. Дистанция – 141 матч

9-8 место: Russel Gariboff1. Дистанция – 141 матч

7 место: Сандро. Дистанция – 156 матчей

6 место: HALKi. Дистанция – 160 матчей

5 место: delfin.333. Дистанция – 207 матчей

4 место: Андрей Ж. Дистанция – 218 матчей

А теперь тройка призеров – эти капперы настолько опытны в ставках на Бундеслигу, что заряжали еще на ИТБ Герда Мюллера.

🥉 3 место: PATRIOT_CCCP. Дистанция – 222 матча

Общая дистанция Патриота СССР побольше, чем у коммунизма в России – 3861 матч! А по ROI в ставках на чемпионат Германии он занимает 9 место среди всех капперов.

🥈 2 место: Evgeny Real-Deal. Дистанция – 250 матчей

Евгений недавно сделал свою пятитысячную ставку, а прямо сейчас у него легитимный винстрик из 5 матчей! И кстати, этот каппер лучший по ROI в ставках на Бундеслигу среди всех игроков Betting Insider – его прогнозам можно доверять!

🥇 1 место: Druh08. Дистанция – 385 матчей

Поздравляем лидера рейтинга! Он оторвался от преследователей так же сильно, как «Бавария» от остальных клубов Бундеслиги. У этого каппера просто невероятная общая дистанция – 9300+ матчей! Настоящая машина! Кстати, наиболее успешен Druh08 в ставках на исход – ROI 11%! Так что если увидите, что он ставит на победу клуба Бундеслиги, смело забирайте ставку себе.

Как стать такими же великими игроками в чемпионате Германии? Отвечаем по пунктам!