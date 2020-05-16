Бундеслига возвращается первой из топ-лиг! Статистика и тренды, которые помогут вам победить

Уже в субботу, 16 мая, после двухмесячного перерыва возобновится Бундеслига, приостановленная 16 марта из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Германии возвращается в строй первым из топ-лиг Европы.

Матчи пройдут без болельщиков, но на трибуны посадят картонных зрителей – фанаты уже заказывают свои изображения для размещения своего аватара на стадионе.

Кроме этого введены следующие ограничения и рекомендации:

Всего на арене может находиться не более 322 человек;

Футболисты и сотрудники клубов будут тестироваться на коронавирус дважды в неделю, в том числе за день до матча;

Игрокам рекомендовано не плеваться и не праздновать голы совместно.

«Бавария» уже чемпион, или расклад сил после перерыва изменится?

Бундеслига была приостановлена после 25 тура – до окончания сезона командам осталось сыграть по 9 матчей.

Давайте немного освежим память и заглянем в турнирную таблицу. Кто же сражается за титул, и какие котировки на чемпионство дают букмекеры:

«Бавария» (55 очков) – 1.22; «Боруссия» Дортмунд (51) – 7.00; «РБ Лейпциг» (50) – 9.00; «Боруссия» Менхенгладбах (49) – 200.00; «Байер» (47) – 200.00.

«Бавария» снова близка к чемпионству, но ее соперникам точно не стоит сдаваться. Длительный перерыв и плотный календарь игр могут преподнести множество сюрпризов.

В Германии все играют «верх». Исключение только одно.

Бундеслига – традиционно самая результативная лига среди топ-5 европейских чемпионатов. Сезон 2019/2020 не стал исключением:

Обе команды забивают в 59% игр чемпионата Германии, а количество встреч с тремя и более голами еще выше:

ТБ (2,5) – 67%;

ТБ (3,5) – 41%;

ТБ (4,5) – 21%.

Чаще других на ТБ (2,5) играют:

«Боруссия Дортмунд» – 84%;

«Бавария» – 84%;

«Герта» – 76%;

«Майнц» – 76%.

На такие тоталы редко можно поставить с высоким коэффициентом, поэтому большую ценность несут матчи с тоталом 3,5 гола. Здесь нужно обратить внимание на домашние игры «Дортмунда» – ТБ (3,5) в 75% случаев. У «Баварии» же есть крен на выезды, именно в гостях чаще пробивается ТБ (3,5) – 75%.

На своем поле помимо «Боруссии» из Дортмунда интересны «Хоффенхайм» и «Аугсбург». В матчах этих команд ТБ (2,5) заходил в 85% и 83% случаев соответственно.





Отметим также результативность команд в выездных матчах:

«Майнц» – 92% ТБ (2,5);

«Вердер» – 85%;

«Кёльн» – 77%.

«Вольфсбург» единственная команда, которая больше половины своих матчей провела на ТМ (2,5):

«Вольфсбург» – 56%;

«Фрайбург» – 44%;

«Шальке» – 44%;

«Унион» Берлин – 44%.

Тренд на результативный футбол в Бундеслиге доминирует. При этом нужно понимать, что букмекеры к этому адаптировались и не выставляют высокие коэффициенты на ТБ (2,5). Чтобы поймать тут выгоду, можно сделать ставку в лайве, когда коэффициент подрастает, или же грузить на большие тоталы, которые в Германии тоже не редкость.

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