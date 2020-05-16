Бундеслига возвращается первой из топ-лиг! Статистика и тренды, которые помогут вам победить

Уже в субботу, 16 мая, после двухмесячного перерыва возобновится Бундеслига, приостановленная 16 марта из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Германии возвращается в строй первым из топ-лиг Европы.
Матчи пройдут без болельщиков, но на трибуны посадят картонных зрителей – фанаты уже заказывают свои изображения для размещения своего аватара на стадионе.
Кроме этого введены следующие ограничения и рекомендации:
- Всего на арене может находиться не более 322 человек;
- Футболисты и сотрудники клубов будут тестироваться на коронавирус дважды в неделю, в том числе за день до матча;
- Игрокам рекомендовано не плеваться и не праздновать голы совместно.
«Бавария» уже чемпион, или расклад сил после перерыва изменится?
Бундеслига была приостановлена после 25 тура – до окончания сезона командам осталось сыграть по 9 матчей.
Давайте немного освежим память и заглянем в турнирную таблицу. Кто же сражается за титул, и какие котировки на чемпионство дают букмекеры:
- «Бавария» (55 очков) – 1.22;
- «Боруссия» Дортмунд (51) – 7.00;
- «РБ Лейпциг» (50) – 9.00;
- «Боруссия» Менхенгладбах (49) – 200.00;
- «Байер» (47) – 200.00.
«Бавария» снова близка к чемпионству, но ее соперникам точно не стоит сдаваться. Длительный перерыв и плотный календарь игр могут преподнести множество сюрпризов.
🥇 Есть ли шансы у кого-то кроме «Баварии»? Букмекеры оценили шансы команд на чемпионство
В Германии все играют «верх». Исключение только одно.
Бундеслига – традиционно самая результативная лига среди топ-5 европейских чемпионатов. Сезон 2019/2020 не стал исключением:
- Бундеслига – 3,25 голов за игру;
- Серия А – 2,91;
- АПЛ – 2,72;
- Ла Лига – 2,54;
- Лига 1 – 2,51.
Обе команды забивают в 59% игр чемпионата Германии, а количество встреч с тремя и более голами еще выше:
- ТБ (2,5) – 67%;
- ТБ (3,5) – 41%;
- ТБ (4,5) – 21%.
Чаще других на ТБ (2,5) играют:
- «Боруссия Дортмунд» – 84%;
- «Бавария» – 84%;
- «Герта» – 76%;
- «Майнц» – 76%.
На такие тоталы редко можно поставить с высоким коэффициентом, поэтому большую ценность несут матчи с тоталом 3,5 гола. Здесь нужно обратить внимание на домашние игры «Дортмунда» – ТБ (3,5) в 75% случаев. У «Баварии» же есть крен на выезды, именно в гостях чаще пробивается ТБ (3,5) – 75%.
На своем поле помимо «Боруссии» из Дортмунда интересны «Хоффенхайм» и «Аугсбург». В матчах этих команд ТБ (2,5) заходил в 85% и 83% случаев соответственно.
📊 А вот топ-5 команд Бундеслиги для ставок на победу – в этом списке нет «Баварии» и «Дортмунда»!
Отметим также результативность команд в выездных матчах:
- «Майнц» – 92% ТБ (2,5);
- «Вердер» – 85%;
- «Кёльн» – 77%.
«Вольфсбург» единственная команда, которая больше половины своих матчей провела на ТМ (2,5):
- «Вольфсбург» – 56%;
- «Фрайбург» – 44%;
- «Шальке» – 44%;
- «Унион» Берлин – 44%.
Тренд на результативный футбол в Бундеслиге доминирует. При этом нужно понимать, что букмекеры к этому адаптировались и не выставляют высокие коэффициенты на ТБ (2,5). Чтобы поймать тут выгоду, можно сделать ставку в лайве, когда коэффициент подрастает, или же грузить на большие тоталы, которые в Германии тоже не редкость.