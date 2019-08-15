«Бавария» провалит сезон, а «Боруссия» Д всех удивит? Подробное статистическое превью Бундеслиги

Новый сезон Бундеслиги стартует 16 августа. Главный вопрос: сумеет ли кто-то помешать «Баварии»?

У мюнхенцев рекорд – 29 титулов чемпионата Германии. К 12 туру прошлого сезона «Бавария» шла на 5 месте и отставала от первого на 9 очков. Однако Ковач сумел разогнать команду, и они выиграли чемпионат и кубок. В новом сезоне, по мнению букмекеров, «Бавария» снова фаворит.





В межсезонье команда омолодилась:

Смелая покупка: на смену Хуммельсу, пришли французские чемпионы мира – из «Атлетико» за 80 млн евро Лука Эрнандес;

И в фирменном стиле у аутсайдера был приобретен Павар за небольшие 35 млн евро.

Но уверенность в успехе команды ушла вместе с ее лидерами:

Ушли Рибери, Роббен и Хуммельс;

Выкупать Хамеса у «Реала» не стали – он вернулся в Мадрид;

Мюллер и Нойер уже не вызывают прежнего восторга;

Гнабри и Коман талантливы, но еще не достигли уровня звезд.

Прогноз: Пока «Бавария» не нашла никого в атаку, сложно поверить в ее победу в чемпионате. Мюнхенцы хотели купить Сане, но тот выбыл из-за травмы – теперь его приобретение маловероятно. В итоге у «Интера» был арендован Перишич, но он один вряд ли сможет потянуть за собой немецкую машину.

Победа в чемпионате «Баварии» оценивается букмекерами кэфом 1.3.

«Боруссия» проживает перерождение

Дортмундская «Боруссия» выигрывала чемпионат 8 раз. В прошлом сезоне она удивительным образом упустила трофей, хотя большую часть сезона лидировала. Теперь они попытаются отыграться.

В межсезонье команда провела отменную трансферную кампанию:

В линию обороны вернули Хуммельса и приобрели Нико Шульца;

Был выкуплен трансфер Пако Алькасера после его успехов в прошлом сезоне – за 26 матчей он забил 18 мячей. Кроме того, «Боруссия» поступила в стиле «Баварии» – купила Торгана Азара и Юлиана Брандта у младших конкурентов;

Поэтому их атака должна стать более результативной (81 гол в прошлом сезоне) и кажется способной перегнать даже прошлогодний результат «Баварии» (88 гола).

При этом явных слабых позиций в команде нет:

Дортмундцы рассталась с игроками, которые не определяли игру в последнее время – ушли Филипп, Кагава, Роде и прочие.

Прогноз: «Боруссия» усилила оборону и атаку. В Дортмунде остались Ройс, Гетце и никто не переманил юного Санчо. Англичанин помог одолеть «Баварию» в матче за Суперкубок(гол и пас), а в прошлом сезоне набрал 12+14 по системе «гол+пас». С таким комплектом игроков «Боруссия» – главный конкурент мюнхенцев за титул.

Победа «Боруссии» в Бундеслиге оценивается букмекерами кэфом 3.9.

«Лейпциг» – немецкий аналог «Краснодара»

Но если российский клуб только пробился в ЛЧ, то «Лейпциг» уже выступал там в сезоне 17/18 – в этом году мы его тоже увидим в главном клубном турнире Европы. В остальном также есть схожее: немецкий клуб был основан 10 лет назад(в 2009-м году; «Краснодар» в 2008) и пока не имеет громких побед в своей истории. К тому же у команд одинаковое прозвище – «быки».

В летнее ТО они расстались с Брумой, но неплохо закупились, придерживаясь своей политики приобретать молодых и перспективных игроков. Пришли: Лукман из «Эвертона», Нкунку из «ПСЖ», Вульф из «Зальцбурга», был арендован Ампаду из «Челси».

Прогноз: бороться за титул им еще явно рано. Основная задача: финишировать в ТОП-4.

Победа «РБ Лейпциг» в чемпионате Германии оценивается кэфом 15.

«Байер» не сдает позиции

Клуб никогда прежде не становился чемпионом Германии, но 5 раз брал серебро. В прошлом сезоне борьба за путевку в ЛЧ была непростая, но леверкузенская команда смогла зацепиться, заняв 4 место.

Летом команда потеряла свою главную звезду – Юлиана Брандта. Его попытаются заменить Диаби, Амири и Синкгравена;

Из «Хоффенхайма» был выкуплен полузащитник Демирбая;

Однако наравне с остальным отсутствие опытных игроков не дает прогрессировать всей команде.

Прогноз: снова будут в четверке.

Победа «Байера» в Бундеслиге стоит 30.

Что с остальными?

Бороться за место в ЛЧ будут «Вольфсбург» и «Боруссия Менхенгладбах» – котировки на обе команды идут с кэфом 91, но все же эксперты больше верят в первых.

«Хоффенхайм» и «Айнтрахт» ждет «перестройка» – они потеряли лидеров и будут искать им замену – в четверке мы их вряд ли увидим.

Главными претендентами на вылет считаются:

«Падерборн» и «Юнион Берлин» (котировки на вылет – по 1.9). Оба клуба – новички лиги.

Победитель 2-й Бундеслиги «Кельн» идет наравне с «Аугсбургом» и «Фрайбургом» – 4.

«Майнц» и «Фортуна» – 6.

Кто станет лучший бомбардиром?

В прошлом сезоне больше всех наколотил Левандовски – 22 гола. Поляк не молодеет, но на него все еще можно положиться. В этом году он снова фаворит гонки – 1.7. По мнению букмекеров, явного конкурента у Роберта нет:

Тимо Вернер – 8;

Пако Алькасер – 10;

Марко Ройс – 15;

Андрей Крамарич – 20;

Алассан Плеа – 25;

Кевин Фолланд – 30.

Таким образом в новом сезоне «Бавария» и «Боруссия» будут бороться на равных. И только по понедельникам мы этого не увидим – протестами болельщики добились переноса матчей на более удобное время.





Автор: The Red

В комментариях делитесь вашими прогнозами на итоги сезона. Отберет ли «Боруссия» титул у «Баварии»? И сможет ли кто-то сменить стареющего Левандовски в гонке бомбардиров?

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