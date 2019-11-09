«Бавария» и «Боруссия» Д в топе по угловым, а «Вольфсбург» пропускает меньше всех. Статистические тренды Бундеслиги по отчету Instat

Немецкое Классико или Дер-Класикер – выбирайте сами. В этом туре Бундеслиги нас ждет главное противостояние Германии: «Бавария» – «Боруссия». Да, в памяти еще свежи воспоминания от легендарного финала ЛЧ в 2013-м, когда мюнхенская команда победила со счетом 2:1. В последнем матче они сыграли за Суперкубок Германии – выиграла «Боруссия» (2:0).



С 2009 года именно эти две команды разыгрывают между собой чемпионство Бундеслиги, но в этом сезоне, кажется, все изменится. К 11-му туру плотность в таблице такая, что между первым и девятым местом разница всего лишь в 5 очков:

«Боруссия» М – 22 «Хоффенхайм» – 20 «Боруссия» Д – 19 «Лейпциг» – 18 «Бавария» – 18 «Фрайбург» – 18 «Шальке» – 18 «Айнтрахт» Ф – 17 «Вольфсбург» – 17

Чтобы разобраться, как спрогнозировать исходы матчей в такой сложной ситуации, мы заглянули в отчет Instat и определили главные статистические закономерности турнира.

Бундеслига – самый результативный чемпионат в топ-5 лиг Европы

Пять команд уже забили больше 20 голов. Такие цифры не случайность – уже второй год подряд в Бундеслиге наблюдается тренд на ТБ. Как и в прошлом сезоне, среднее количество забитых мячей за игру в немецком чемпионате находится в районе 3,2, что превосходит этот показатель в любой другой топ-лиге за последние 5 лет.





Команды, которые максимально повлияли на средний показатель голов:

«Бавария», играя по принципу «мы дадим вам забить, но сами забьем больше» наколотила рекордные 25 мячей в чужие ворота при 16 пропущенных.

«Лейпциг» тоже забил 25 мячей, но пропустил меньше – всего 10.

«Вердер» больше пропускает, чем забивает, но тренду на ТБ это не вредит – 16 забитых и 21 пропущенный.

Результаты «Вольфсбурга» можно отнести к антитрендовым. Команда не пропускает, но и не дает забивать противнику – 11 забитых и 8 пропущенных.

Тренд на «Ферги тайм»

По результативности таймов в Бундеслиге большая часть голов (54%) приходится на второй. Если рассматривать короткие отрезки матча, то самой результативными являются последние 15 минут – на них приходится 25% от всех забитых мячей.





Особое внимание следует обратить на следующие команды:

«Боруссия» Дортмунд забила 30% голов в первом тайме, меньше показатель только у «Франкфурта» – 29%.

«Фрайбург» и «Унион Берлин» результативно проводят последние 15 минут, 42% и 50% забитых мячей соответственно – чаще в концовке матча не забивает никто.

«Байер» идет против трендов и максимально эффективно проводит первую половину матча – 67% голов.

«Бавария» и «Боруссия» Д в топе по угловым, а «Вольфсбург» пропускает меньше всех

«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд

После поражения «Айнтрахту» (1:5) в 10-м туре Бундеслиги, «Бавария» официально объявила о расторжении контракта с главным тренером Нико Ковачем по взаимному согласию сторон.

В роли и.о. главного тренера команду принял Ханс-Дитер Флик – вместе с ним мюнхенцы обыграли «Олимпиакос» (2:0) в 4-м туре ЛЧ и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Однако руководство клуба продолжает искать тренера, который сможет возглавить команду как минимум до конца сезона.

В предстоящем матче стоит отметить, что обе команды играют в верховой футбол, делая при этом акцент на второй тайм. Букмекеры оценивают вероятность того, что второй тайм будет результативнее первого, кэфом 2.0. Также можно обратить внимание на следующее:

14 из 25 голов «Баварии» забил Левандовски – это 56%. Букмекеры дают кэф 1.5 на гол поляка.

Обе команды в топе по количеству угловых, каждая подает не меньше 7,2 в среднем за матч. ТБ (10,5) угловых в матче оценивается с коэффициентом 1.7.

«Боруссия М» – «Вердер»

«Боруссия Менхенгладбах» – одна из лучших команд по соотношению забитых и пропущенных мячей (21:10). Они уступают по этому показателю только «Дортмунду» (23:11) и «Лейпцигу» (25:10).

Букмекеры дают кэф 1.8 на победу «Боруссии».

За 10 туров «Вердер» пропустил 21 гол – это 2,1 гола в среднем за игру. Вероятность того, что «Вердер» пропустит два мяча в этом матче оценивается кэфом 1.6.

«Вольфсбург» – «Байер»



«Вольфсбург» пропускает меньше всех в чемпионате, при этом почти не забивая. «Байер» в свою очередь показывает лучшую свою лучшую игру в первой половине матча. Не стоит ожидать в этом матче голевой феерии после перерыва - разумной будет ставка на ТМ (1.5)второго тайма с коэффициентом 1.75.

Как альтернативу можно рассмотреть следующие варианты:

Результативность второго тайма меньше чем первого с коэффициентом 2 – ИТМ (1.5) «Вольфсбурга» идет за 1.55.

«Фрайбург» – «Айнтрахт Франкфурт»

«Айнтрахт» забил 21 мяч за турнир, при этом из них 71% – во втором тайме. «Фрайбург» по статистике забитых мячей расположился следом (19 голов). Ни одна из команд не выделяется игрой в обороне, «Айнтрахт» не пропускал только в двух матчах чемпионата, «Фрайбург» – в трех.

Букмекеры оценивают вероятность того, что будет пробит тотал больше (2,5) с коэффициентом 1.70.

«Айнтрахт» начинает забивать во втором тайме – за ТБ (1,5)второго тайма дают 1.77.

«Фрайбург» в среднем подает не более 4-х угловых за игру - ТМ (5,5) угловых от «Фрайбурга» оценивается букмекерами кэфом 1.5.

Автор: Антон Разуваев

А на что вы поставили в этом туре Бундеслиги? Предлагайте свои варианты в комментариях

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