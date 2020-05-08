Бундеслига возвращается 16 мая. Букмекеры уже оценили, как изменились шансы команд на чемпионство

«Бавария» вероятнее всего станет чемпионом Германии сезона-19/20.

«Бавария» – фаворит текущего сезона в немецкой футбольной Бундеслиге. Аналитики букмекерской компании BingoBoom предлагают на победу мюнхенцев коэффициент 1.22.

«Боруссия» Д по итогам 25 туров отстает от «Баварии» на 4 очка и занимает вторую позицию в турнирной таблице. Шансы команды из Дортмунда занять первое место в чемпионате оцениваются в линии букмекеров с коэффициентом 6.50. Тройку лидеров замыкает «РБ Лейпциг», который набрал 50 очков и отстает от лидера на 5 пунктов. Вероятность горожан выиграть Бундеслигу представлена котировкой 9.00.

Кроме основных фаворитов на победу в линии BingoBoom можно сделать ставки и на другие команды чемпионата: успех «Боруссии» М оценивается коэффициентом 150, «Байера» – 180, «Хоффенхайма» – 1000.

Напомним, немецкая Бундеслига была приостановлена в марте из-за пандемии и будет возобновлена на следующих выходных – с 16 мая.

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