Ягшимурадов - Буторин: прогноз и ставка на бой 14 декабря

Довлетджан Ягшимурадов победит Алексея Буторина в главном бою АСА 103

Довлетджан Ягшимурадов - фаворит боя с Алексеем Буториным на турнире АСА 103 (Absolute Championship Akhmat) в полутяжелой категории. Аналитики букмекерской компании оценивают его победу с коэффициентом 1.5.

Буторин выше своего соперника, однако Ягшимурадов превосходит в размахе рук и в навыках грэпплинга. Оба оппонента обладают сильной нокаутирующей мощью, поэтому вероятнее всего поединок закончится досрочно. Заключить пари на победу россиянина в предстоящем бое можно с коэффициентом 2.4.

Кроме того, в основном карде турнира Рустам Керимов будет защищать титул в легчайшем весе в противостоянии с Франсиско де Лимой Масиелем. Фаворит - действующий чемпион, на его победу можно сделать ставку с котировкой 1.25. На успех бразильца в линии предлагается заключить пари с коэффициентом 3.55.

Турнир АСА 103 пройдет 14 декабря в Санкт-Петербурге на Сибур арене.

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