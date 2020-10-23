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1.79Победит Атлетико
Атлетико — Бетис|Ла Лига
Атлетико — Бетис|Ла Лига
Атлетико Мадриду не удалось крупно не проиграть колосу европейского футбола, мюнхенской Баварии. На Альянс-арене испанцы отлетели от немцев со счетом 4-0. Луису Суаресу еще долго будет видеться в ночных кошмарах блеск немецкой машины для убийств. Реал Бетис так же сенсационно проиграл у себя дома Реал Сосьедаду с разгромным счетом 0-3. Обе команды захотят реабилитироваться в заключительном матче дня, но получиться это сделать, на мой взгляд, у хозяев поля.
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White Eagle 🦅55.2% WR-1.03% ROI
1.79Победа Ливерпуль и тотал меньше 4.5 - Да
Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед|АПЛ
Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед|АПЛ
Гости 7 матчей без побед, в 7 подряд пропускают.

Ливерпуль после неуверенной победы над Аяксом, где скорее заслужили лишь ничью, попытается догнать Эвертон и обеспечить отрыв от неудачно стартовавших Манчестеров. Шеффилд в этом сезоне куда слабей прошлого, сегодня похоже все научились против него играть. В чемпионате у него 4 поражения и 1 ничья. Тем не менее больше 2 они не пропускали.

Думаю Ливерпуль на классе забьет 1-2 мяча и спокойно доиграетесь, с мыслями о скором матче ЛЧ. В старте ожидаются Мане, Салах и Фирминьо. Ну думаю 2 из 3 точно будут в старте, так что проблем в атаке не будет.
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