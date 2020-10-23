Гости 7 матчей без побед, в 7 подряд пропускают.
Ливерпуль после неуверенной победы над Аяксом, где скорее заслужили лишь ничью, попытается догнать Эвертон и обеспечить отрыв от неудачно стартовавших Манчестеров. Шеффилд в этом сезоне куда слабей прошлого, сегодня похоже все научились против него играть. В чемпионате у него 4 поражения и 1 ничья. Тем не менее больше 2 они не пропускали.
Думаю Ливерпуль на классе забьет 1-2 мяча и спокойно доиграетесь, с мыслями о скором матче ЛЧ. В старте ожидаются Мане, Салах и Фирминьо. Ну думаю 2 из 3 точно будут в старте, так что проблем в атаке не будет.
Ливерпуль после неуверенной победы над Аяксом, где скорее заслужили лишь ничью, попытается догнать Эвертон и обеспечить отрыв от неудачно стартовавших Манчестеров. Шеффилд в этом сезоне куда слабей прошлого, сегодня похоже все научились против него играть. В чемпионате у него 4 поражения и 1 ничья. Тем не менее больше 2 они не пропускали.
Думаю Ливерпуль на классе забьет 1-2 мяча и спокойно доиграетесь, с мыслями о скором матче ЛЧ. В старте ожидаются Мане, Салах и Фирминьо. Ну думаю 2 из 3 точно будут в старте, так что проблем в атаке не будет.