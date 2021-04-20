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21 апреля в 23:00 (МСК) «Кадис» дома примет мадридский «Реал». Встреча состоится в рамках 31-тура Ла Лиги. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Кадис»: форма, ставки и прогноз

Несмотря на сложности по ходу сезона и перспективу вылететь из элитного дивизиона, «Кадис» все еще на плаву. Команда потерпела лишь одно поражение в последних пяти матчах, успев по ходу дела обыграть «Хетафе» и «Валенсию». Таким образом, «Кадис» сумел подняться до 13 позиции, оторвавшись от зоны вылета на 9 очков.

Поражение от «Реала» не станет катастрофой для «Кадиса». Команда сейчас в таком положении, что потеря очков не так критична. Более того, когда речь идет о клубах калибра мадридского «Реала», вряд ли кто-то испытывает иллюзии даже насчет возможной ничьей. «Кадис» готов проиграть «Мадриду» и забыть об этом в тот же день.

Из-за травм сыграть против «Реала» не смогут Фернандес, Кесада и Переа. Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

В победу «Кадиса» верит только 3% пользователей Betting Insider. Цифра могла быть еще меньше, но команда играет дома, и в последнее время она показывает не самые плохие результаты. На бумаге же «Реал» должен обыгрывать «Кадис» даже в гостях. Жанат Файзуллин объяснил свою веру (пусть и с подстраховкой) в мадридцев в стихах:

Если вы все же решили отталкиваться от «Кадиса», то Pin-Up.ru предлагает две ставки с неплохими коэффициентами:

«Реал»: форма, ставки и прогноз

«Реал» сыграл вничью в предыдущем туре Ла Лиги против «Хетафе», подпортив тем самым статистику из 4 выигранных встреч в чемпионате подряд. Плюс по итогам тура не удалось мадридцам не то что догнать «Атлетико», а сохранить отставание в одно очко. Сейчас команды разделяют 3 балла.

Для «Мадрида» каждая игра на счету, и каждая потеря очков – это минимум два шага назад. Впереди у «сливочных» сложнейший календарь с матчами ЛЧ посреди недели. Размениваться на клубах уровня «Кадиса» в такой ситуации никак нельзя. Со слов Зидана, команда до последнего будет бороться за победу в Ла Лиге, и такие матчи как раз станут отличной проверкой на прочность для нее.

Вальверде, Модрич, Рамос, Васкес, Менди и, возможно, Азар из-за травм не смогут помочь «Реалу» в игре с «Кадисом». Узнать предварительный состав «Реала» вы можете здесь.

55% наших капперов думают, что победит «Реал». Такое соотношение голосов можно было предугадать. Все-таки разница в классе между клубами слишком велика. hasek74 уверен, что «Мадрид» реабилитируется за ничью в прошлом туре.

Наверное, ставить просто на победу «Реала» – это слишком невыгодно за такой коэффициент. В Pin-Up.ru есть следующие варианты:

«Кадис» – «Реал»: счет в последних матчах

Как можно заметить, в двух своих последних матчах команды даже ТБ (1,5) не смогли пробить. Более того, из этих четырех встреч три закончились со счетом 0:0. В Pin-Up.ru на ТМ (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.94.

«Кадис» – «Реал»: статистика личных встреч

Учитывая, что «Кадис» в Примере нечастый гость, команды всего 4 раза в истории друг с другом играли. В последний раз это случилось в октябре 2020 в первом круге текущего розыгрыша Ла Лиги. Тогда «Кадис» минимально переиграл мадридцев (1:0). Если кто-то думает, что во втором круге история повторится, и «Кадис» снова обыграет «Реал» 1:0, то в Pin-Up.ru такая ставка на точный счет оценивается коэффициентом 18.0.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Кадис» – «Реал Мадрид» покажет телеканал «Матч Футбол». Цена месячной подписки на пакет «Матч Футбол» составляет 299 рублей. На сайте телеканала «Матч ТВ» можно купить трансляцию одного этого матча за 149 рублей.

Автор прогноза: Александр Москвин

