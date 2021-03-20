Местная лига Канады полностью коррумпирована. Как договорные матчи убивают футбол в этой стране?

Почему футбол не может найти свое место в Канаде?

Наивысшим достижением Команды победа на чемпионате наций КОНКАКАФ, после которой они завоевали путевку на ЧМ-1986, который проходил в Мексике. Однако на этом турнире канадцы проиграли все три встречи группового этапа с общим счетом 0:5. Многие игроки футболом не зарабатывали, отдавая предпочтение так называемому шоуболу.

Первая сданная игра и $100 000

Все началось с того что Пол Джеймс предложил троим партнерам по команде сдать игру северокорейцам за 100 тысяч долларов. Деньги планировалось поделить на всех.

Сам Джеймс изначально взял деньги, однако вскоре передумал и вернул свою долю. Но канадцы все равно уступили со счетом 0:2. Игрок рассказал историю капитану команды, который вскоре сообщил об этом менеджеру сборной и в национальную ассоциацию.

Спустя несколько месяцев четверым игрокам канадской сборной были предъявлены обвинения. Среди них выделяется молодая звезда Игорь Враблич, который как раз-таки и обеспечивал себя футболом.

Вскоре с игроков были сняты обвинения, так как все произошло за пределами Канады. Однако все закончилось лишь в 1990-м, когда эта четверка была дисквалифицирована на год.





Что было после 1986-го?

Казалось бы, больше таких случаев быть не должно, однако все только набирало обороты. В период 2000-х и 2010-х договорные матчи разрастались на третью лигу Канады, где игроки получали около $5 тысяч в год.

Европейские букмекеры принимали ставки на данный чемпионат. Был случай, когда на матч поставили около 150 тысяч евро.

В 2012-м вышел фильм о договорных матчах. В руки журналистов попала прослушка телефонного разговора одного из игроков «Торонто Кроэйша». Еще в 2009-м игрок получил порядка 15 тысяч евро, чтобы сдать матч против «Труа-Ривьер Аттак». «Торонто» должен был проиграть с разницей в 2 гола. При счете 2:1 в пользу соперника, Зупан не забил пенальти, а затем вратарь «Торонто» допустил ошибку. В итоге матч закончился со счетом 4:1 в пользу «Труа-Ривьер Аттак».

А кто организовал этот договорной матч?

Неудивительно, что им был Анте Сапина, самый известный организатор договорных матчей. Он подкупал судей Лиги чемпионов, Лиги Европы и квалификации чемпионата мира. Позже он был признан виновным и и приговорен к 5,5 годам тюрьмы.





Наше время

В 2015 году 42% матчей в третьей по силе лиге Канады матчи проходили с подозрительно высокой активностью капперов. Организаторы договорных матчей в Канаде заработали на этом 4,5 млн фунтов.

До сих пор расследования договорных матчей в Канаде происходят с невысокой активностью и заинтересованностью. Полиция считает, что если сдача игры организована из-за границы, это не входит в их компетенции. Также подобные матчи не являются чем-то действительно опасным. И, наконец, не существует специальных законов о подобных играх.

С мертвой точки процесс сдвинулся лишь в 2019-м, когда канадский центр этики в спорте создал и опубликовал специальный документ с рекомендациями по противодействию договорным матчам.

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