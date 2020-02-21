Первый арест капперов-мошенников в России – им грозит 10 лет колонии и миллион рублей штрафа

Youtube-канал «Движнов» продолжает уничтожать капперов-мошенников. В прошлом выпуске нам рассказали об одной из самых популярных схем обмана – продажи безотказной программы-бота для игры на ставках, которая, якобы, поможет быть в плюсе постоянно. Стоило это удовольствие 15 000 рублей, и, к сожалению, многие доверчивые игроки были готовы заплатить, чтобы уже завтра попасть в список Forbes.
Более того, мошенники сами претворялись разоблачителями нечестных капперов, что вызывало у покупателей их программы еще больше доверия. Однако, на деле, как всегда, модель безубыточного счастья оказалась фальшивкой.
На канале «Движнов» вышло новое видео с продолжением этой истории, но перед тем, как рассказать вам о нем, мы коротко напомним о мошеннической схеме этих капперов
- В Telegram появляется канал, который разоблачает псевдо-капперов. Авторы скрывают свои лица, опасаясь, якобы, за свое здоровье;
- Канал берет небольшую паузу, а потом выходит с сенсацией: существует уникальная бот-программа, которая будет делать выигрышные ставки автоматически. Лица ведущих до сих пор скрыты;
- На youtube-канале «Движнов» появляется видео с разоблачением псевдо-капперов – выясняется, что эти же люди ранее продавали другого бота, который подбирал игрокам «ЖБ» ставки;
- Появляется информация о задержании двух подозреваемых в мошеннической деятельности в области беттинга.
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На мошенников завели уголовное дело, благодаря обращению одного из пострадавших в полицию
В новом видео Движнов сообщает о первом аресте капперов-мошенников в России. Как оказалось, не все покупатели «чудо-программы» оказались молчаливыми – один из обманутых игроков обратился в полицию. Правоохранительным органам не составило труда выявить владельцев Telegram-канала, продававших успех и славу за относительно небольшие деньги. Ими оказались Рустам Исхаков и Роман Рыбин. Не помогли преступникам ни анонимайзеры, ни маски в видео, ни дропы, ни выводы денежных средств через криптовалюту.
Подозреваемых задержали в Подмосковье – при обыске у них изъяли банковские карты, компьютеры, мобильные телефоны и два миллиона рублей. К делу подключилось не только МВД, но и Прокуратура. Так что псевдо-капперам будет сложно выйти сухими из воды.
Это дело – уникально для России, суд может затянуться
Радоваться случившейся справедливости, правда, пока рано. Выяснилось, что предъявить реальные обвинения двум капперам-мошенникам по российскому законодательству сложно:
- Отсутствие потерпевших (на одном заявлении далеко не уедешь);
- Слабая база улик;
- Отсутствии прецедентов подобных уголовных разоблачений в России.
Поэтому, несмотря на достаточно тяжелую статью (ст. 159, часть 4 – мошенничество организованной группой лиц или в особо крупном размере), подозреваемых отпустили под домашний арест. Впрочем, как отмечает канал «Движнов», слово «арест» тут является определяющим. Если прокурору удастся доказать вину, капперам-преступникам грозит до 10 лет реального тюремного срока и штраф в размере одного миллиона рублей.
Не молчите - пишите заявление!
Вместе с каналом «Движнов» обращаемся ко всем тем, кто стал жертвой мошенников, и приобрел программу по выигрышу на ставках: напишите заявление в полицию! К сожалению, преступников на почве беттинга, обещающих разбогатеть в одночасье, становится все больше. Чтобы подавить чувство безнаказанности мошенников, необходимо показать – их ждет очень суровое наказание. Это не очистит индустрию спортивных ставок от недобросовестных «экспертов» (слишком «хлебное» место). Но они хотя бы десять раз подумают перед тем, как начать обманывать.