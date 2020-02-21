Первый арест капперов-мошенников в России – им грозит 10 лет колонии и миллион рублей штрафа

Youtube-канал «Движнов» продолжает уничтожать капперов-мошенников. В прошлом выпуске нам рассказали об одной из самых популярных схем обмана – продажи безотказной программы-бота для игры на ставках, которая, якобы, поможет быть в плюсе постоянно. Стоило это удовольствие 15 000 рублей, и, к сожалению, многие доверчивые игроки были готовы заплатить, чтобы уже завтра попасть в список Forbes.



Более того, мошенники сами претворялись разоблачителями нечестных капперов, что вызывало у покупателей их программы еще больше доверия. Однако, на деле, как всегда, модель безубыточного счастья оказалась фальшивкой.

На канале «Движнов» вышло новое видео с продолжением этой истории, но перед тем, как рассказать вам о нем, мы коротко напомним о мошеннической схеме этих капперов

В Telegram появляется канал, который разоблачает псевдо-капперов. Авторы скрывают свои лица, опасаясь, якобы, за свое здоровье;

Канал берет небольшую паузу, а потом выходит с сенсацией: существует уникальная бот-программа, которая будет делать выигрышные ставки автоматически. Лица ведущих до сих пор скрыты;

На youtube-канале «Движнов» появляется видео с разоблачением псевдо-капперов – выясняется, что эти же люди ранее продавали другого бота, который подбирал игрокам «ЖБ» ставки;

Появляется информация о задержании двух подозреваемых в мошеннической деятельности в области беттинга.

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На мошенников завели уголовное дело, благодаря обращению одного из пострадавших в полицию

В новом видео Движнов сообщает о первом аресте капперов-мошенников в России. Как оказалось, не все покупатели «чудо-программы» оказались молчаливыми – один из обманутых игроков обратился в полицию. Правоохранительным органам не составило труда выявить владельцев Telegram-канала, продававших успех и славу за относительно небольшие деньги. Ими оказались Рустам Исхаков и Роман Рыбин. Не помогли преступникам ни анонимайзеры, ни маски в видео, ни дропы, ни выводы денежных средств через криптовалюту.

Подозреваемых задержали в Подмосковье – при обыске у них изъяли банковские карты, компьютеры, мобильные телефоны и два миллиона рублей. К делу подключилось не только МВД, но и Прокуратура. Так что псевдо-капперам будет сложно выйти сухими из воды.

Это дело – уникально для России, суд может затянуться

Радоваться случившейся справедливости, правда, пока рано. Выяснилось, что предъявить реальные обвинения двум капперам-мошенникам по российскому законодательству сложно:

Отсутствие потерпевших (на одном заявлении далеко не уедешь);

Слабая база улик;

Отсутствии прецедентов подобных уголовных разоблачений в России.

Поэтому, несмотря на достаточно тяжелую статью (ст. 159, часть 4 – мошенничество организованной группой лиц или в особо крупном размере), подозреваемых отпустили под домашний арест. Впрочем, как отмечает канал «Движнов», слово «арест» тут является определяющим. Если прокурору удастся доказать вину, капперам-преступникам грозит до 10 лет реального тюремного срока и штраф в размере одного миллиона рублей.

Не молчите - пишите заявление!

Вместе с каналом «Движнов» обращаемся ко всем тем, кто стал жертвой мошенников, и приобрел программу по выигрышу на ставках: напишите заявление в полицию! К сожалению, преступников на почве беттинга, обещающих разбогатеть в одночасье, становится все больше. Чтобы подавить чувство безнаказанности мошенников, необходимо показать – их ждет очень суровое наказание. Это не очистит индустрию спортивных ставок от недобросовестных «экспертов» (слишком «хлебное» место). Но они хотя бы десять раз подумают перед тем, как начать обманывать.

Смотрите полное видео с канала «Движнов» и не верьте мошенникам

Вам попадались капперы-разводилы? Расскажите в комментариях