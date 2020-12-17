ЦБ оштрафует QIWI на 11 млн рублей и лишит лицензий два банка. Кажется, они были связаны с нелегальными БК и онлайн-казино

Центробанк занялся проверкой банков, которые имеют отношение к онлайн-казино, незаконному беттингу и тотализаторам. Несмотря на то, что популярные ресурсы вроде «Азино 777» постоянно блокируют и Роскомнадзор вносит незаконные онлайн-казино в реестр запрещенных сайтов, операторы обходят запреты и продолжают функционировать дальше.



В результате проверки регулятор частично приостановил деятельность QIWI и отозвал лицензии у двух банков («Онего», «ФинТех»).

В 2018 году вступила в силу законодательная норма, запрещающая осуществление транзакции в пользу организаторов азартных игр. Банки должны отказывать клиентам в проведении операций, если есть подозрение, что получатель незаконно организует азартные игры.

В отношении QIWI Банка ЦБ ввел запрет на осуществление платежей в пользу иностранных торговых компаний, также QIWI должен выплатить штраф 11 млн рублей. После сообщения о предписании со стороны регулятора акции QIWI упали на 20%.

Меры, введенные ЦБ, могут быть связаны с борьбой против нелегального беттинга. Для QIWI рынок ставок – значимый сегмент бизнеса, в 2018 году на него приходилось около 40% доходов.

Как работает нелегальная схема «неттинг»

Европейская компания, имеющая финансовую лицензию, заключает договор по эквайрингу с российским банком; Через эквайринг могут осуществляться платежи нелегальных онлайн-казино; Эти платежи попадают в банк; Суммы списываются на карты, реквизиты которых представляет банк из Европы; Происходит взаимозачет – деньги списываются на электронные кошельки или выводятся через криптовалюту.

Предполагается, что банки «Онего» и «ФинТех» были вовлечены в транзакции в пользу онлайн-казино, букмекеров и тотализаторов. В похожую историю попал банк «Воронеж» в 2018 году.

Напомним, что согласно Закону о национальной платежной системе, банкам запрещено принимать платежи в пользу букмекерских контор без лицензии ЦУПИС.

В России две таких платежных системы (НКО «Мобильная карта» и QIWI), а всех легальных букмекеров можно найти в рейтинге Betting Insider.

Мошенничество в беттинге

В связи с участившимися случаями мошенничества и активизацией незаконной деятельности в ставках на спорт мы хотим предостеречь вас. Мы уже предупреждали вас о разных видах мошенничества (1, 2, 3 , 4, 5).

Если вы столкнулись с сомнительными действиями, связанными со ставками, пишите в комментариях, на support@betting.team или сразу ryabkin@sports.ru – мы расскажем вашу историю.

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