Betting Insider

Сетьена уволят из «Барсы» после конфликта с игроками? Уже известно имя фаворита на замену (кэф – 1.25)

«Барселона» трижды сыграла вничью после возобновления чемпионата Испании и уступила лидерство в таблице «Реалу». По информации AS, Кике Сетьен близок к отставке – в случае поражения команды в одном из ближайших матчей руководство клуба уволит тренера.

Букмекеры уже оценили, кто следующим возглавит «Барселону»:

  • Хави – 1.25 (еще 2 июля был – 2.57);
  • Куман – 9.50;
  • Пимиента – 10.00;
  • Гальярдо – 13.00;
  • Мартинес – 14.50;
  • Почеттино – 15.00;
  • Энрике – 19.00;
  • Артета – 20.00;
  • Аллегри – 21.00;
  • Тен Хаг – 21.00;
  • Гвардиола – 33.00;
  • Анри – 41.00.

Отметим, что каталонцы зимой были близки к подписанию контракта с Хави, однако тренер решил остаться в «Аль-Садде». Тогда после неудачных переговоров в январе кэф в линии Betfair поднялся до 15.00.

Главной причиной увольнения Сетьена испанская пресса называет конфликт с лидерами раздевалки. После игры с «Сельтой» (2:2) Marca выложила видео, на котором видно, как Месси демонстративно игнорирует Эдера Сарабию, помощника Сетьена.

Больше новостей, инсайдов, материалов о беттинге и многое другое – читайте в нашем блоге:

«МЮ», «Ливерпуль» или «Челси»: куда перейдет Санчо? Заявление Клоппа и интерес Лэмпарда обрушили кэфы

«Челси» готов заплатить 83,6 млн евро за Хавертца. Кэф на трансфер упал почти в 7 раз после новости о переговорах

На «Ливерпуль» подали в суд из-за 1,13 млн фунтов по контракту с букмекером

Отдельно выделяют конфликт Сетьена с Гризманном. В последних четырех матчах чемпионата француз провел 87 минут. После игры с «Атлетико» Сетьен сказал, что ему жаль Гризманна, однако извиняться перед ним он не собирается.

Кике Сетьен возглавил «Барселону» в январе сразу после поражения каталонцев в полуфинале Суперкубка Испании. С командой он провел 18 матчей, в которых одержал 11 побед, потерпел 3 поражения и 4 раза сыграл вничью. При Сетьене «Барселона» вылетела из Кубка Испании, а также опустилась на второе место в Ла Лиге.

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые 
хави
ПожаловатьсяОтветить
Мне кажется или хави или энрики
ПожаловатьсяОтветить
очень прикольно Я бы с радостью сейчас выиграл много денег
ПожаловатьсяОтветить
А тем временем Хави продлил контракт со своей нынешней командой)) хахаха
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий Зайнутдин Атаев 
Да, но там же есть условие о предложении барсы))
ПожаловатьсяОтветить

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
UZBetting83.3% WR5.53% ROI
1.89Тотал меньше 3.5
Гуанчжоу Р&Ф — Гуанчжоу Эвергранд|Чемпионат Китая
Гуанчжоу Р&Ф — Гуанчжоу Эвергранд|Чемпионат Китая
Китайский чемпионат сам по себе даёт знать и делать ставки на голы, здесь рискнул на тотал больше 3,5 гола. От того очень мало выбора по ставкам. Обе забьют обезательно. Фули играет агрессивно и имеет хороших нападающих, а Эвенгард чемпион Китая играет осторожно у них тренер Фаюио Каннаваро, буду ждать в этой игре минимум 4 гола. Ведь Фули у себя на поле играет вполне может обыграть команду Каннаваро. Всем удачи
3
Повторить за 1.93
Фил Кудрявцев46.2% WR-1.25% ROI
1.73Тотал меньше 2.5
Фулхэм — Кардифф|Чемпионшип
Фулхэм — Кардифф|Чемпионшип
"Фулхэм" почти решил вопрос с выходом в финал плей-офф Чемпионшипа. В первом полуфинальном матче "дачники" на выезде обыграли "Кардифф" со счетом 2:0. Довольно неожиданная победа.

Теперь у "Фулхэма" отличная позиция, чтобы в домашнем матче отдать сопернику право что-то предлагать. А "Кардифф" - это самая некреативная команда из всей четверки, которая вообще пробилась в плей-офф. Если честно, я очень верю в "Кардифф", как в команду, которая может играть первым номером, особенно на выезде. Поэтому в этой ситуации я считаю, что нас ждет мало голов.

"Фулхэму" это просто не надо. "Фулхэм" сам пропускает очень мало. По статистике регулярного сезона это было видно. А "Кардифф" просто не сможет вывезти один большое количество забитых мячей.

Мне кажется, что спровоцировать "Фулхэм" на активность в атаке "Кардифф" просто не сможет. Еще он едва ли сможет забить два мяча. Поэтому жду малорезультативной и малоинтересной игры, где "Фулхэм" должен по итогу преуспеть, но как именно? Выиграют они с минимальным счетом, быть может, проиграют с минимальным счетом. Это уже другой вопрос.

Мой прогноз - тотал меньше 2,5.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.72
Предыдущий
Следующий