«Барселона» трижды сыграла вничью после возобновления чемпионата Испании и уступила лидерство в таблице «Реалу». По информации AS, Кике Сетьен близок к отставке – в случае поражения команды в одном из ближайших матчей руководство клуба уволит тренера.

Букмекеры уже оценили, кто следующим возглавит «Барселону»:

Хави – 2.09 (еще вчера 2 июля был – 2.57) ;

; Гальярдо – 5.00 ;

; Пимиента – 5.05 ;

; Мартинес – 10.05 ;

; Почеттино – 13.00 ;

; Куман – 13.00 ;

; Энрике – 17.00 ;

; Артета – 20.00 ;

; Аллегри – 21.00 ;

; Тораль – 21.00 ;

; Тен Хаг – 21.00 ;

; Гвардиола – 33.00 ;

; Анри – 41.00.

Отметим, что каталонцы зимой были близки к подписанию контракта с Хави, однако тренер решил остаться в «Аль-Садде». Тогда после неудачных переговоров в январе кэф в линии Betfair поднялся до 15.00.

Главной причиной увольнения Сетьена испанская пресса называет конфликт с лидерами раздевалки. После игры с «Сельтой» (2:2) Marca выложила видео, на котором видно, как Месси демонстративно игнорирует Эдера Сарабию, помощника Сетьена.

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Отдельно выделяют конфликт Сетьена с Гризманном. В последних четырех матчах чемпионата француз провел 87 минут. После игры с «Атлетико» Сетьен сказал, что ему жаль Гризманна, однако извиняться перед ним он не собирается.

Кике Сетьен возглавил «Барселону» в январе сразу после поражения каталонцев в полуфинале Суперкубка Испании. С командой он провел 18 матчей, в которых одержал 11 побед, потерпел 3 поражения и 4 раза сыграл вничью. При Сетьене «Барселона» вылетела из Кубка Испании, а также опустилась на второе место в Ла Лиге.