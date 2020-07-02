Betting Insider

Сетьена уволят из «Барсы» после конфликта с игроками? Уже известно имя фаворита на замену (кэф – 2.09)

«Барселона» трижды сыграла вничью после возобновления чемпионата Испании и уступила лидерство в таблице «Реалу». По информации AS, Кике Сетьен близок к отставке – в случае поражения команды в одном из ближайших матчей руководство клуба уволит тренера.

Букмекеры уже оценили, кто следующим возглавит «Барселону»:

  • Хави – 2.09 (еще вчера 2 июля был – 2.57);
  • Гальярдо – 5.00;
  • Пимиента – 5.05;
  • Мартинес – 10.05;
  • Почеттино – 13.00;
  • Куман – 13.00;
  • Энрике – 17.00;
  • Артета – 20.00;
  • Аллегри – 21.00;
  • Тораль – 21.00;
  • Тен Хаг – 21.00;
  • Гвардиола – 33.00;
  • Анри – 41.00.

Отметим, что каталонцы зимой были близки к подписанию контракта с Хави, однако тренер решил остаться в «Аль-Садде». Тогда после неудачных переговоров в январе кэф в линии Betfair поднялся до 15.00.

Главной причиной увольнения Сетьена испанская пресса называет конфликт с лидерами раздевалки. После игры с «Сельтой» (2:2) Marca выложила видео, на котором видно, как Месси демонстративно игнорирует Эдера Сарабию, помощника Сетьена.

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Отдельно выделяют конфликт Сетьена с Гризманном. В последних четырех матчах чемпионата француз провел 87 минут. После игры с «Атлетико» Сетьен сказал, что ему жаль Гризманна, однако извиняться перед ним он не собирается.

Кике Сетьен возглавил «Барселону» в январе сразу после поражения каталонцев в полуфинале Суперкубка Испании. С командой он провел 18 матчей, в которых одержал 11 побед, потерпел 3 поражения и 4 раза сыграл вничью. При Сетьене «Барселона» вылетела из Кубка Испании, а также опустилась на второе место в Ла Лиге.

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1.31Победит Атлетико
Атлетико — Мальорка|Ла Лига
Атлетико — Мальорка|Ла Лига
Что можно сказать по матчу? Атлетико фаворит, но это очевидно. Матрасники в прекрасной форме, уже набрали длительную серию без поражений. В прошлом туре не дали победить Барсе. Мальорка же борется за выживание, при этом отстование от Сельты равно пяти очкам за 5 туров. Это значит, что в любой игре нужно брать три очка. Значит команда будет играть в атаку, а игра вторым номером - конёк Атлетико. Удачи!!
1
Повторить за 1.31
Gooooal!!!!39.6% WR-2.88% ROI
2.44Слуцк фора (0)
Славия Мозырь — Слуцк|Чемпионат Беларуси
Славия Мозырь — Слуцк|Чемпионат Беларуси
🇧🇾Беларусь🇧🇾
⚽️Славия Мозырь - Слуцк⚽️
Чего ждать от матча, голов или сухой игры?
Будет ли победитель в данной игре?

Всех приветствую друзья! Давайте разберёмся с этим событием. Главный вопрос тут, это смогут ли хозяева одержать победу после столь не легких для них матчей?
На мой взгляд им будет очень сложно, так как очевидно, что в команде имеются большие пробелы не данный момент. А вот Слуцк хоть и проигрывал, но вполне показывал отличную «свою» игру, как это было прежде. И я считаю что гости способны одержать победу, пусть и не лёгкую.
Если говорить о забитых мячах в этом матче, то конечно они должны быть. Обе команды забивают практически всегда и с таким же успехом пропускают.
Отдаю предпочтение команде Слуцк. Ставка 0 фора.
0
Повторить за 2.4
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