Букмекеры считают «Норвич» фаворитом на победу в Чемпионшипе. Кто им может помешать?

Еще в мае 2019 года «Норвич» праздновал очередное возвращение в АПЛ. Это было их первое золото в Чемпионшипе, ранее команда выходила в высший дивизион либо со второго места, либо через плэй-офф. Главная заслуга за успех принадлежала Даниэлю Фарке, который добился повышения уже на второй сезон работы в клубе, при этом явно уступая по классу другим командам.

Но возвращение в АПЛ для «канареек» не задалось: команда финишировала на 20 месте, отставая от 19 места на 13 очков. При этом команда за весь год потратила всего 3,9 млн фунтов на трансферы. Так или иначе, это был их 3 вылет за последние 6 лет.

Что изменилось этим летом?

Клубу не удалось удержать Джамала Льюиса и Бена Годфри, первый отправился в «Ньюкасл», а второй – в «Эвертон». Но зато остался Ааронс, которого активно хотели купить «МЮ» и «Бавария» . Плюс ко всему, «Норвич» смог удержать своего лучшего бомбардира Пукки, а также Тодда Кантвелла, который стал открытием в прошлом сезоне.

Ну и самое главное – остался Фарке. Тренер добился поддержки руководства и существенно обновил состав: летом пришло сразу 8 новых игроков.

На каком месте сейчас «Норвич»?

На данный момент «Норвич» идет на первом месте в Чемпионшипе, опережая ближайших преследователей на 10 очков. Лидерство «Норвича» в этом сезоне нельзя назвать безупречным, команда иногда теряла первое место, но дольше них во главе турнирной таблицы никто не задерживался.

Кто помешает «Норвичу» взять чемпионство?

Букмекерская контора Skybet дает коэффициент 1.83 на то, что «Норвич» удержит лидерство в таблице до конца сезона. Это чемпионство может стать вторым для команды за последние 3 года. Вот основные конкуренты в борьбе за титул:

«Норвич» – 1.83 ;

; «Уотфорд» – 14.0 ;

; «Брентфорд» – 16.0 ;

; «Суонси» – 20.0.

Ближайшим преследователем «Норвича» является «Уотфорд», который отстает от лидеров на 10 очков. Положение «Суонси» более выгодное – их отрыв от «Норвича» тоже составляет 10 пунктов, но при этом у валлийцев есть игра в запасе.

Тем не менее, букмекеры больше верят в «Брентфорд», чем в «Суонси». По ходу этого сезона «Брентфорд» уже приближался вплотную к «Норвичу»: зимой отрыв между командами составлял всего два очка. Затем у «пчел» случился спад и они опустились на 4 место.

Как вы считаете, удержит ли «Норвич» лидерство в таблице? Пишите свое мнение в комментариях!