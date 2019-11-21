Где чаще пробивают ТБ (2,5)? АПЛ не в топ-3, а Серия А больше не низовой чемпионат

Все привыкли считать, что АПЛ является чемпионатом с самым большим количеством голов, что здесь каждый может обыграть каждого. И если последняя мысль верна, то по результативности Англия даже не в топ-3!

Другой стереотип, Серия А – низовой чемпионат. Это не так. В последние пару сезонов итальянцы удивляют своей статистикой. Можете связывать это с приездом Криштьяну, можете с чем угодно еще, но это данность. За 119 матчей, сыгранных в этом сезоне, уже забито 338 голов – это 2,84 мяча за игру. В топ-5 лигах они уступают по этому показателю только Бундеслиге (там забивают в среднем 3,2 гола).

Так как про-беттеры играют не только на бигмаркетах, мы решили предоставить для вас расширенный список чемпионатов.

По статистике SoccerVista мы получили данные, в какой лиге команды чаще всего пробивают ТБ (2,5):

Бундеслига – 71,1% Эредвизи – 68% Серия А – 56,3% АПЛ – 53,3% Чемпионат Беларуси – 47,8% УПЛ – 47,6% РПЛ – 45.3% ФНЛ – 44,6% Ла Лига – 42,6% Чемпионат Португалии – 39.4%

А на какие чемпионаты ставите вы? Пишите в комментариях

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