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Где чаще пробивают ТБ (2,5)? АПЛ не в топ-3, а Серия А больше не низовой чемпионат

Все привыкли считать, что АПЛ является чемпионатом с самым большим количеством голов, что здесь каждый может обыграть каждого. И если последняя мысль верна, то по результативности Англия даже не в топ-3!

Другой стереотип, Серия А – низовой чемпионат. Это не так. В последние пару сезонов итальянцы удивляют своей статистикой. Можете связывать это с приездом Криштьяну, можете с чем угодно еще, но это данность. За 119 матчей, сыгранных в этом сезоне, уже забито 338 голов – это 2,84 мяча за игру. В топ-5 лигах они уступают по этому показателю только Бундеслиге (там забивают в среднем 3,2 гола).

Так как про-беттеры играют не только на бигмаркетах, мы решили предоставить для вас расширенный список чемпионатов. 

По статистике SoccerVista мы получили данные, в какой лиге команды чаще всего пробивают ТБ (2,5):

  1. Бундеслига – 71,1%
  2. Эредвизи – 68%
  3. Серия А – 56,3%
  4. АПЛ – 53,3%
  5. Чемпионат Беларуси – 47,8%
  6. УПЛ – 47,6%
  7. РПЛ – 45.3%
  8. ФНЛ – 44,6%
  9. Ла Лига – 42,6%
  10. Чемпионат Португалии – 39.4%

А на какие чемпионаты ставите вы? Пишите в комментариях

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Комментарии
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Германия . Голландия пробивают тб 2.5
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Интересно, что РПЛ на несколько пунктов превосходит по тоталам испанцев и португальцев. Раньше такого точно не было.
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Почему в статистике нет Бельгии? Они точно в районе 50%.
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Ответ на комментарий tribal19 
Да Бельгий
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Где Бельгия? Что за олень это рассчитывал?
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Австралия где ?
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Какой блин упл рпл 🤣
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Mls где?
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