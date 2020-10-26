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Коэффициент на выход «Зенита» в плей-офф ЛЧ вырос в два раза, «Краснодар» улучшил позицию, а шансы «Локо» не изменились (Букмекеры)

Впервые в истории три российских клуба имеют возможность пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. После первого тура шансы на выход из группы изменились у всех команд, кроме «Локомотива». 

В первом туре двум российским командам удалось сыграть вничью на выезде, «Зенит» дома уступил бельгийцам:  

  • «Зенит» – «Брюгге» (1:2)
  • «Ренн» – «Краснодар» (1:1)
  • «Ред Булл» – «Локомотив» (2:2)

Букмекеры обновили линию на выход российских клубов из группы: 

  • Шансы «Зенита» пробиться в 1/8 финала ЛЧ снизились – с 1.80 до 3.5
  • Вероятность выхода «Краснодара» из группы возросла – с 7.00 до 4.5;
  • Шансы на выход «Локомотива» в плей-офф не изменились – 11.00

Таким образом, шансы на выход «Краснодара» из группы оценивают с вероятностью 22,22%. У «Зенита» вероятность составляет 28,57%, а у «Локомотива» – 9%.

БК «Фонбет» первой в России открыла линию на то, какая из российских команд займет более высокое место в своей группе ЛЧ. Поставить на то, что «Зенит» в этом зачете опередит «Краснодар», можно с коэффициентом 1.25. 

Ставки на то, что «Локомотив» поднимется выше «Краснодара», принимаются с коэффициентом 2.35, а на то, что «Локомотив» по итогам групповой стадии окажется успешнее «Зенита», – с коэффициентом 5.50.

Источник обложки: https://fckrasnodar.ru/

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