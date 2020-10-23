Резервный арбитр матча 12-го тура чемпионата России «Зенит» – «Рубин» Иван Сиденков не сможет отсудить матч из-за выявленной у него коронавирусной инфекции.

Вот как выглядят основные коэффициенты в этом матче на данный момент:

Вместо Сиденкова на матч в Санкт-Петербурге резервным арбитром назначен Ян Бобровский. В 15 матчах данный арбитр показал 105 желтых карточек, 6 красных и назначил 7 пенальти.

Наиболее интересные коэффициенты в этом матче на события, связанные с судейством:

Повлияет ли эта замена на исход матча?

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