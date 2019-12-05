Betting Insider

Зачем нужен чек-лист для анализа ставок?

У топ-каппера все должно быть по порядку. Если вы только начинаете свой путь в ставках, стоит завести чек-лист и егопридерживаться. 

Как может выглядеть чек-лист?

  1. Проверяем форму команд. В последних пяти матчах «МЮ» и «Сити» пропускали хотя бы один гол – очевидная подсказка, что можно сыграть на тотал матча.
  2. Изучаем очные встречи. Вкладка H2H – ваш второй лучший друг. «МЮ» последний раз победил «Сити» в 2017. Произойдет ли сенсация на этот раз?
  3. Проверяем список недоступных игроков. Кто травмирован, а кто вне заявки? О втором лучше всех должны помнить фанаты «Реала» – вылет из Кубка Короля из-за Черышева забыть сложно.
  4. Оцениваем атмосферу в команде. Заряженноть Моуринью на успех принесла три победы в превых матчах с «Тоттенхэмом».
  5. Определяем мотивацию. «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ уже 32 матча подряд, а в ЛЧ они уступили «Наполи» совсем недавно – один неудачный матч или нацеленность Клоппа наконец-то взять чемпионство в Англии?
  6. Выделяем слабые стороны команд. В этом лучше всего помогут статистические тренды чемпионатов: «Зенит» не пропускает в первом тайме, а «Динамо» хуже всех играет в концовке матча.
  7. И последний ингредиент в рецепте успеха – ревью прогнозов на Betting Insider. А чтобы вам было удобнее, к каждому матчу вы можете посмотреть самые популярные варианты, которые выбирают другие капперы.

Еще раз – сохраняй себе картинку, чтобы не забыть!

А на что вы обращаете внимание при выборе ставки? Пишите в комментариях

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На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы – еще есть на хоккейна баскетбол и на теннис!

Комментарии
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У меня своя подборка пунктов при выставлении ставки. Но было такое время, что придерживаться почти всего, что у вас описано в статье по пунктам
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Я вообще на футбол не ставлю в реале, только вот в таких виртуальных. Мои виды - это американские лиги. А точнее - MLB и NFL. Тоталы и только (только!) форы на матч. Какой смысл ставить на заниженные коэффициенты на матчи ТОП чемпионатов в футболе? Ведь в футболе все понимают, правильно? Я лучше фору возьму в NFL, в котором не все понимают и где такие же, непонятные многим кэффы, пусть тут и меньше матчей.
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Провожу очень сложный анализ. Учитывая каждую мелочь и цепляясь за любую зацепку но и это совсем не гарантирует полного успеха.
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Статья по делу !! Много софта сейчас, который помогает анализировать и делать правильные выводы ! Начинать надо с Лайв сессий , а потом уже можно и линии раскидывать и небольшие экспрессы пробывать !! А алгоритм в статье тот что нужен 👏💪⚽️
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Чаще всего я анализирую очные встречи, последние их матчи, и турнирную таблицу.
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