Зачем нужен чек-лист для анализа ставок?

У топ-каппера все должно быть по порядку. Если вы только начинаете свой путь в ставках, стоит завести чек-лист и егопридерживаться.

Как может выглядеть чек-лист?

Проверяем форму команд. В последних пяти матчах «МЮ» и «Сити» пропускали хотя бы один гол – очевидная подсказка, что можно сыграть на тотал матча. Изучаем очные встречи. Вкладка H2H – ваш второй лучший друг. «МЮ» последний раз победил «Сити» в 2017. Произойдет ли сенсация на этот раз? Проверяем список недоступных игроков. Кто травмирован, а кто вне заявки? О втором лучше всех должны помнить фанаты «Реала» – вылет из Кубка Короля из-за Черышева забыть сложно. Оцениваем атмосферу в команде. Заряженноть Моуринью на успех принесла три победы в превых матчах с «Тоттенхэмом». Определяем мотивацию. «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ уже 32 матча подряд, а в ЛЧ они уступили «Наполи» совсем недавно – один неудачный матч или нацеленность Клоппа наконец-то взять чемпионство в Англии? Выделяем слабые стороны команд. В этом лучше всего помогут статистические тренды чемпионатов: «Зенит» не пропускает в первом тайме, а «Динамо» хуже всех играет в концовке матча. И последний ингредиент в рецепте успеха – ревью прогнозов на Betting Insider. А чтобы вам было удобнее, к каждому матчу вы можете посмотреть самые популярные варианты, которые выбирают другие капперы.

Еще раз – сохраняй себе картинку, чтобы не забыть!

А на что вы обращаете внимание при выборе ставки? Пишите в комментариях

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