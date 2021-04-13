Сможет ли «Челси» удержать преимущество в матче с «Порту»? Прогноз на ответный матч 1/4 ЛЧ

Уже сегодня «Челси» на своем поле примет «Порту». Встреча состоится в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Время начала матча – 22:00 (МСК). БК BetBoom оценивает победу «Челси» коэффициентом 1.87, победу «Порту» – 4.3, ничью – 3.7. Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Челси»: форма, ставки и прогноз

«Челси» проводит очень бодрый отрезок при Тухеле. Лондонцы потерпели лишь одно поражение при новом тренере (2:5 от «Вест Бромвича»), и то оно случилось из-за раннего удаления. В целом, вряд ли сейчас в АПЛ и Лиге чемпионов можно найти команду, которая на голову была бы сильнее «Челси».

На самом деле, у «Челси» очень комфортное преимущество перед второй игрой с «Порту». Первую встречу лондонцы забрали в гостях со счетом 2:0, и теперь им достаточно просто не проиграть более одного мяча. Учитывая разницу в уровнях команд, задача более чем осуществимая.

Проблем с травмированными у «Челси» нет. Под вопросом находится только Андреас Кристенсен. Ознакомиться с предварительными составами мы можете во вкладке статистики внутри карточки матча на нашем сайте.

Подавляющее большинство наших пользователей в качестве ставки на этот матч выбирают П1, то есть победу «Челси». IGNATEWBET свою веру в «Челси» (или неверие в «Порту») объясняет следующим образом:

Сделать ставку на победу «Челси» можно за коэффициент 1.87. Учитывая результат первой встречи и фактор своего поля, предложение более чем достойное.

«Порту»: форма, ставки и прогноз

У «Порту» же ситуация так себе. Мало того, что чемпионат практически проигран, так и в Лиге чемпионов команда находится в одном шаге от вылета. Думаю, достаточно просто посмотреть на кэф на проход «Порту» в полуфинал (11.0), чтобы понять, какие шансы у португальцев в противостоянии с «Челси».

Собственно, «Порту» только победа в два мяча устроит. Ни голом меньше. На своем поле парни практически ничего не смогли создать против «Челси». Вряд ли на выезде ситуация кардинально изменится.

Точно не поможет «Порту» в игре с «Челси» Мехди Тареми. Он пропускает встречу из-за перебора желтых карточек. Из-за мышечной травмы не сыграет Иван Маркано, на изоляции с коронавирусом находится Диого Коста. Узнать предварительный состав «Порту» мы можете во вкладке статистики внутри карточки матча на нашем сайте.

Увы, но на победу «Порту» готовы поставить лишь 4% наших пользователей. Хотя каппер игрок 1 с 483 подписчиками и с ROI 5.99%, например, считает, что «Порту» не проиграет.

BetBoom оценивает ставку Х2 коэффициентом 1.91. Не так уж и плохо, учитывая, что у «Порту» в последних 5-ти матчах 4 победы и лишь одно поражение (как раз от «Челси»).

«Челси» – «Порту»: счет в последних матчах

«Челси» на прошедших выходных сыграл третий при Тухеле «верховой» матч. «Порту» «верх» пробил в 2-х из 4-х последних встречах. BetBoom оценивает ставку ТБ (2,5) коэффициентом 1.93.

«Челси» – «Порту»: статистика личных встреч

Играют команды друг с другом не так часто, но если брать их личные встречи, что ставка «Обе забьют» прошла только в одном матче. «Обе забьют – нет» сегодня оценивается коэффициентом 1.93.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Челси» – «Порту» покажет телеканал «Матч Футбол 1». До и после игры вас ждет подробный обзор формы команд и результата. Цена месячной подписки на пакет «Матч Футбол» составляет 299 рублей.

Источник главного изображения: AFP

Автор поста – Александр Москвин.