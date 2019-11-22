Манчестер Сити - Челси прогноз на матч 23 ноября

«Манчестер Сити» победит «Челси» с вероятностью 66%

Футбольный клуб «Манчестер Сити» имеет больше шансов на победу с лондонским «Челси» в матче Английской Премьер-лиги. Аналитики букмекерских компаний оценивают победу «красных дьяволов» с коэффициентом 1.45 или с вероятностью 66%.

«Челси» продолжает беспроигрышную серию в АПЛ на протяжении последних шести матчей, но все победы были одержаны над соперниками из нижней части турнирной таблицы. В предстоящем матче с одним из лидеров турнира – «Манчестер Сити» коллектив Фрэнка Лэмпарда вряд ли сможет повторить успех. Заключить пари на «Челси» в линиях букмекеров можно с коэффициентом 6.5. Вероятность этого исхода не превышает 15%.

Предыдущая встреча соперников на Кубке Английской Премьер-лиги закончилось ничьей со счетом 0:0. Шансы на аналогичный результат в предстоящем матче составляют 5.1 пунктов, такая котировка соответствует 19% вероятности.

В последних 7 матчах из 10 команды забивали минимум по два мяча за игру. Заключить пари на тотал больше 3 предлагается с коэффициентом 1.64, меньше 3 – 2.32.

Как закончится матч? Пишите свои варианты в комментариях

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