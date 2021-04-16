Чем закончится этот сезон РПЛ? Букмекеры определили фаворитов на чемпионство, вылет и еврокубки

Ставишь на фаворита? Получи фрибет 1000 рублей от BetBoom!

До конца РПЛ остается всего 5 туров. Перед 26 туром многие вопросы остаются открытыми.

Читайте также:

Кто выиграет Лигу чемпионов? Букмекеры назвали главных фаворитов турнира



Кто выиграет Лигу Европы?

«Реал» второй год подряд выиграет Ла Лигу?



Кто борется за призовые места?

«Зенит» лидирует в чемпионской гонке с 54 очками. Вслед за питерским клубом расположился «Спартак» (47 очков). Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (46 очков). Вот как выглядит топ-7 таблицы.

«Зенит» — 54 очка. «Спартак» — 47 очков. «Локомотив» — 46 очков. ЦСКА — 46 очков. «Рубин» — 43 очка. «Динамо» — 43 очка. «Сочи» — 40 очков.

Кто фаворит на чемпионство?

Букмекерская контора BetBoom считает «Зенит» главным фаворитом чемпионской гонки. На третье подряд чемпионство питерского клуба дают коэффициент 1.04 (96%). Основным конкурентом «Зенита» является «Спартак» (20.0). Вот как выглядит линия на чемпиона РПЛ 2020/21.

Напомним, что для оформления чемпионства, «Зениту» необходимо набрать 9 очков в оставшихся 5-ти матчах.

Кто фаворит на еврокубки?

В этой линии ставки на «Зенит» и «Спартак» уже закрыты. Скорее всего, букмекеры уже не верят, что эти команды способны финишировать ниже 4-го места.

Главным фаворитом на еврокубки считается «Локомотив». На успех московского клуба дают коэффициент 1.18 (84%). Вслед за ними идет ЦСКА с кэфом 1.35 (74%). Вот вся линия.

«Локомотив» — 1.18 (84%) .

. ЦСКА — 1.35 (74% ) .

. «Динамо» — 3.20 (31%) .

. «Рубин» — 3.20 (31%) .

. «Сочи» — 20.00 (5%).

Напомним, что Россия в этом сезоне потеряла одно место в ЛЧ. Ранее третье место в РПЛ позволяло сыграть в квалификации ЛЧ. Но из-за неудачных выступлений российских клубов в еврокубках — со следующего сезона это станет невозможным.

Таким образом, первые два места РПЛ — сыграют в ЛЧ, а 3-е и 4-е места — в ЛЕ. Но также возможен вариант, при котором 5-я команда РПЛ тоже сможет пробиться в ЛЕ. Для этого необходимо, чтобы кто-то из первой четверки выиграл Кубок России. С полуфинальными парами и коэффициентами на победу в турнире можно ознакомиться здесь.

Кто борется за выживание?

На последнем 16 месте находится «Тамбов» с 13 очками. Выше расположилась «Уфа» (17 очков). 14 и 13 места занимают «Ротор» (18 очков) и тульский «Арсенал» (20 очков). «Урал» оторвался от зоны стыковых матчей на 10 очков, расположившись на 12 месте с 30 баллами. Вот как выглядит нижняя часть таблицы.

12. «Урал» — 30 очков.

13. «Арсенал» Тула — 20 очков.

14. «Ротор» — 18 очков.

15. «Уфа» — 17 очков.

16. «Тамбов» — 13 очков.

Кто фаворит на вылет?

Букмекеры уже смирились с возвращением «Тамбова» в ФНЛ: ставки на это событие уже закрыты. Если отбросить «Тамбов», главным фаворитом на вылет считается «Уфа». На них дают коэффициент 1.90. Далее в списке идет «Ротор» (2.40). Вот как выглядит вся линия.

«Уфа» — 1.90 (53%) .

. «Ротор» — 2.40 (42%) .

. «Арсенал» Тула — 6.0 (17%).

Напомним, что 15 и 16 места напрямую вылетят в ФНЛ. 13 и 14 места сыграют стыковые матчи за право сохранить прописку в РПЛ.

Какие у вас прогнозы на итоги сезона в РПЛ? Напишите свою итоговую таблицу в комментариях!