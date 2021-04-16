Чем закончится этот сезон РПЛ? Букмекеры определили фаворитов на чемпионство, вылет и еврокубки
Ставишь на фаворита? Получи фрибет 1000 рублей от BetBoom!
До конца РПЛ остается всего 5 туров. Перед 26 туром многие вопросы остаются открытыми.
Читайте также:
Кто выиграет Лигу чемпионов? Букмекеры назвали главных фаворитов турнира
«Реал» второй год подряд выиграет Ла Лигу?
Кто борется за призовые места?
«Зенит» лидирует в чемпионской гонке с 54 очками. Вслед за питерским клубом расположился «Спартак» (47 очков). Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (46 очков). Вот как выглядит топ-7 таблицы.
- «Зенит» — 54 очка.
- «Спартак» — 47 очков.
- «Локомотив» — 46 очков.
- ЦСКА — 46 очков.
- «Рубин» — 43 очка.
- «Динамо» — 43 очка.
- «Сочи» — 40 очков.
Кто фаворит на чемпионство?
Букмекерская контора BetBoom считает «Зенит» главным фаворитом чемпионской гонки. На третье подряд чемпионство питерского клуба дают коэффициент 1.04 (96%). Основным конкурентом «Зенита» является «Спартак» (20.0). Вот как выглядит линия на чемпиона РПЛ 2020/21.
- «Зенит» — 1.04 (96%).
- «Спартак» — 20.00 (5%).
- «Локомотив» — 30.00 (3%).
- ЦСКА — 30.00 (3%).
- «Рубин» — 150.00 (0,6%).
- «Динамо» — 150.00 (0,6%).
Напомним, что для оформления чемпионства, «Зениту» необходимо набрать 9 очков в оставшихся 5-ти матчах.
Кто фаворит на еврокубки?
В этой линии ставки на «Зенит» и «Спартак» уже закрыты. Скорее всего, букмекеры уже не верят, что эти команды способны финишировать ниже 4-го места.
Главным фаворитом на еврокубки считается «Локомотив». На успех московского клуба дают коэффициент 1.18 (84%). Вслед за ними идет ЦСКА с кэфом 1.35 (74%). Вот вся линия.
- «Локомотив» — 1.18 (84%).
- ЦСКА — 1.35 (74%).
- «Динамо» — 3.20 (31%).
- «Рубин» — 3.20 (31%).
- «Сочи» — 20.00 (5%).
Напомним, что Россия в этом сезоне потеряла одно место в ЛЧ. Ранее третье место в РПЛ позволяло сыграть в квалификации ЛЧ. Но из-за неудачных выступлений российских клубов в еврокубках — со следующего сезона это станет невозможным.
Таким образом, первые два места РПЛ — сыграют в ЛЧ, а 3-е и 4-е места — в ЛЕ. Но также возможен вариант, при котором 5-я команда РПЛ тоже сможет пробиться в ЛЕ. Для этого необходимо, чтобы кто-то из первой четверки выиграл Кубок России. С полуфинальными парами и коэффициентами на победу в турнире можно ознакомиться здесь.
Кто борется за выживание?
На последнем 16 месте находится «Тамбов» с 13 очками. Выше расположилась «Уфа» (17 очков). 14 и 13 места занимают «Ротор» (18 очков) и тульский «Арсенал» (20 очков). «Урал» оторвался от зоны стыковых матчей на 10 очков, расположившись на 12 месте с 30 баллами. Вот как выглядит нижняя часть таблицы.
12. «Урал» — 30 очков.
13. «Арсенал» Тула — 20 очков.
14. «Ротор» — 18 очков.
15. «Уфа» — 17 очков.
16. «Тамбов» — 13 очков.
Кто фаворит на вылет?
Букмекеры уже смирились с возвращением «Тамбова» в ФНЛ: ставки на это событие уже закрыты. Если отбросить «Тамбов», главным фаворитом на вылет считается «Уфа». На них дают коэффициент 1.90. Далее в списке идет «Ротор» (2.40). Вот как выглядит вся линия.
- «Уфа» — 1.90 (53%).
- «Ротор» — 2.40 (42%).
- «Арсенал» Тула — 6.0 (17%).
Напомним, что 15 и 16 места напрямую вылетят в ФНЛ. 13 и 14 места сыграют стыковые матчи за право сохранить прописку в РПЛ.