🔥 Дарим 10 000 рублей для ставки на любой матч – жми по ссылке, чтобы получить бонус! 🎁

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Футбол нон-стопом – выходные закончились, а топ-матчи продолжаются! Сегодня мы собрали для вас полезную статистику для выбора ставки к матчу «Челси» – «МЮ».
Топ-5 ставок:
- ОЗ (да) – 22%
- П1 – 15%
- ОЗ + ТБ (2,5) – 10%
- Х2 – 9%
- П2 – 9%
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Предложение действует только для новых клиентов. Нужно:
- Зарегистрироваться
- Внести депозит не менее 500 рублей
- Сделать ставку с кэфом не ниже 1,8 на сумму вшестеро больше первого депозита
- Получить 10 000 на свой счет.