🔥 Дарим 10 000 рублей для ставки на любой матч – жми по ссылке, чтобы получить бонус! 🎁

Betting Insider

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Футбол нон-стопом – выходные закончились, а топ-матчи продолжаются! Сегодня мы собрали для вас полезную статистику для выбора ставки к матчу «Челси» – «МЮ».

Топ-5 ставок:

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Предложение действует только для новых клиентов. Нужно:

  1. Зарегистрироваться
  2. Внести депозит не менее 500 рублей
  3. Сделать ставку с кэфом не ниже 1,8 на сумму вшестеро больше первого депозита
  4. Получить 10 000 на свой счет.
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые 
Да
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четко
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сколько поставить
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п1
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Да
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супер предложение,просто ума не приложу
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П2
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хорошо
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Как 10 000 получить
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не чё не ясно
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