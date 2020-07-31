Черданцев: «Команда будет играть на Роналду, чтобы он стал лучшим бомбардиром». Прогноз эксперта на матч с «Ромой»

Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на Роналду забьет (1.78) в матче «Юве» – «Рома». Вот его доводы:



Эксперт считает, что это товарищеский матч. В этом матче командам ничего не нужно, они никаких турнирных задач уже не решают, но решает задачу Роналду. Он гонится за всевозможными рекордами, он на них помешан, он хочет быть везде лучшим и первым, поскольку у него еще есть шанс стать лучшим бомбардиром Серии А и обогнать Иммобиле.

Даже при том, что «Ювентус» уже чемпион, Роналду будет играть. Он будет забивать, бить все штрафные и пенальти, поэтому нужно брать голы Роналду. Вся команда будет играть на него, чтобы он стал лучшим бомбардиром.

Забавно, что «Рома» может оставить представителя своего заклятого врага «Лацио» без титула лучшего бомбардира – просто будут расступаться перед Роналду, дадут ему забить штук десять и побить рекорд в 40 мячей за сезон. Так что «Рома» может сделать Роналду выдающимся футболистом в истории Серии А. Шутки в сторону – гол Роналду надо брать, а то и два. Другого смысла в этой игре нет, только игра за титул лучшего бомбардира.

Источник: РБ



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