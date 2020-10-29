​«Я – ничтожество, которое подставило семью» и другие истории. «Честный Дмитрий» о главной проблеме беттинга

О проблеме лудомании должен знать каждый человек, который ставит или только хочет начать. Известный в беттинг-среде блогер «Честный Дмитрий» на своем ютуб-канале разобрал случаи, когда люди теряли все из-за своей страсти к азарту.



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«Я полночи читал эти истории, и происходящее в жизни этих людей меня просто потрясло»

Анонимный пользователь с форума лудоманов рассказал, как в состоянии «тильта» (преобладание эмоций над разумом) проиграл 40 млн рублей в покер. Он играл 29 лет и все это время жил в долгах – сейчас он понимает, что на эти деньги мог бы обеспечить себе шикарный быт. По его словам, долгов осталось всего на 800 тысяч, а играть он бросил 2 месяца назад.

Долги на более 750 тыс рублей, неработающая жена и ребенок инвалид

Следующую историю Дмитрий нашел под именно под таким названием. Каппер 10 лет делал ставки на спорт и проигрывал не так много. В один момент взял кредитную карту жены и поставил 100 тыс рублей на коэффициент 1.5.

Как итог, каппер проигрывает еще, всего – 550 тыс. Жена простила, но попросила больше никогда не играть. Позже к долгу прибавилось еще 200 тыс. О них мужчина уже побоялся рассказывать супруге. Трагичности ситуации добавляет болезнь ребенка, которому решили отказать в инвалидности (а значит минус дополнительные льготы и выплаты), и жена, которая до этого не работала. «Как жить дальше?» – спрашивает игрок пользователей форума.

Вывод

«Честный Дмитрий» считает, что людям, которые не могут контролировать свои эмоции, лучше вообще не играть. Он уверен, что даже если первая ставка парня, который влез в долги на 750 тыс, зашла, рано или поздно он проиграл бы гораздо больше.

«Никогда не стоит делать ставки, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, никогда не нужно играть на реальные деньги, даже когда ты просто устал – все это путь в один конец», – так Дмитрий описывает правильный, по своему мнению, подход к ставкам.

Профессиональных игроков очень мало, большинство играет, не зная, какую опасность несет чрезмерная страсть к ставкам. Ранее мы делали большой материал об ограничительных мерах для лудоманов в легальных букмекерских конторах. Из него вы узнаете, что такое «Ответственная игра», как букмекеры работают с проблемными игроками, и как лудоману проще всего самоустраниться из игры.

Источник главного изображения: slotscityblog.com

Источник изображения внутри статьи: doktor-parapsiholog.ru

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