Betting Insider

UFC 259 уже скоро! Букмекеры рассказали, на что ставят перед боем Яна и Стерлинга

автор Алексей Шабалдин

Выигрывайте футболку Петра Яна!

В воскресенье 7 марта в 7:00 (мск) в рамках UFC 259 состоится бой за титул чемпиона в легчайшем весе. Российский обладатель пояса Петр Ян (15-1) встретится с американцем Алджамейном Стерлингом (19-3). У россиянина семь побед подряд, у американца — пять.  Поединок пройдет в Лас-Вегасе.

Коэффициент на победу Яна составляет 1.85, на американца — 2.06.

Как сообщил Parimatch, на момент публикации новости более 90% ставок было сделано на победу Яна. Еще 5% игроков прогнозируют досрочную победу российского бойца. В Стерлинга верят менее 1% капперов.

А как думаете вы, защитит ли Ян свой пояс? Оставляйте мнения в комментариях.

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