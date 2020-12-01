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Моуринью выиграет 4-й титул АПЛ? Вероятность чемпионства «Тоттенхэма» выросла в 7 раз, но «Сити» и «Ливерпуль» – опять фавориты

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – снова фавориты на победу в АПЛ. Букмекеры уже оценили шансы команд на чемпионство:

  1. «Манчестер Сити» – 2.80
  2. «Ливерпуль» – 3.00
  3. «Тоттенхэм» – 7.00
  4. «Челси» – 7.00
  5. «МЮ» – 20.00
  6. «Лестер» – 35.00
  7. «Арсенал» – 170.00
  8. «Вулверхэмптон» – 170.00
  9. «Эвертон» – 180.00
  10. «Астон Вилла» – 270.00

Напомним, что текущая турнирная таблица выглядит так:

  1. «Тоттенхэм» – 21 очко 
  2. «Ливерпуль» – 21 очко 
  3. «Челси» – 19 очков 
  4. «Лестер» – 18 очков
  5. «Вест Хэм» – 17 очков
  6. «Саутгемптон» – 17 очков
  7. «Вулверхэмптон» – 17 очков
  8. «Эвертон» – 16 очков
  9. «МЮ» – 16 очков
  10. «Астон Вилла» – 15 очков
  11. «Манчестер Сити» – 15 очков
  12.  «Лидс» – 14 очков
  13.  «Ньюкасл» – 14 очков
  14. «Арсенал» – 13 очков
  15. «Кристал Пэлас» – 13 очков
  16. «Брайтон» – 10 очков
  17. «Фулхэм» – 7 очков
  18. «Вест Бромвич» – 6 очков
  19. «Бернли» – 5 очков
  20. «Шеффилд» – 1 очко

Отметим, что перед стартом сезона «Тоттенхэм» котировался за 49.00 – сейчас коэффициент упал в 7 раз (7.00). Таким образом, вероятность Моуринью взять четвертое чемпионство АПЛ с «Тоттенхэмом» – 15%. Предыдущие титулы португальский специалист взял с «Челси» (2004/05, 2005/06, 2014/15).

В прошлом сезоне чемпионом АПЛ стал «Ливерпуль», набравший 99 очков. Занявший второе место «Манчестер Сити» отстал на 18 очков.

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Комментарии
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Ляклаунз
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Не выиграет, просто не хватит стабильности
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FACE
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ЛяклаунзНе выиграет, просто не хватит стабильности
Думаю автор фразы «лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз по 0:1» уже сделал выводы – единственное, боюсь, ушастый валлиец все запортит((
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