Моуринью выиграет 4-й титул АПЛ? Вероятность чемпионства «Тоттенхэма» выросла в 7 раз, но «Сити» и «Ливерпуль» – опять фавориты

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – снова фавориты на победу в АПЛ. Букмекеры уже оценили шансы команд на чемпионство:
- «Манчестер Сити» – 2.80
- «Ливерпуль» – 3.00
- «Тоттенхэм» – 7.00
- «Челси» – 7.00
- «МЮ» – 20.00
- «Лестер» – 35.00
- «Арсенал» – 170.00
- «Вулверхэмптон» – 170.00
- «Эвертон» – 180.00
- «Астон Вилла» – 270.00
Напомним, что текущая турнирная таблица выглядит так:
- «Тоттенхэм» – 21 очко
- «Ливерпуль» – 21 очко
- «Челси» – 19 очков
- «Лестер» – 18 очков
- «Вест Хэм» – 17 очков
- «Саутгемптон» – 17 очков
- «Вулверхэмптон» – 17 очков
- «Эвертон» – 16 очков
- «МЮ» – 16 очков
- «Астон Вилла» – 15 очков
- «Манчестер Сити» – 15 очков
- «Лидс» – 14 очков
- «Ньюкасл» – 14 очков
- «Арсенал» – 13 очков
- «Кристал Пэлас» – 13 очков
- «Брайтон» – 10 очков
- «Фулхэм» – 7 очков
- «Вест Бромвич» – 6 очков
- «Бернли» – 5 очков
- «Шеффилд» – 1 очко
Отметим, что перед стартом сезона «Тоттенхэм» котировался за 49.00 – сейчас коэффициент упал в 7 раз (7.00). Таким образом, вероятность Моуринью взять четвертое чемпионство АПЛ с «Тоттенхэмом» – 15%. Предыдущие титулы португальский специалист взял с «Челси» (2004/05, 2005/06, 2014/15).
В прошлом сезоне чемпионом АПЛ стал «Ливерпуль», набравший 99 очков. Занявший второе место «Манчестер Сити» отстал на 18 очков.
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