Моуринью выиграет 4-й титул АПЛ? Вероятность чемпионства «Тоттенхэма» выросла в 7 раз, но «Сити» и «Ливерпуль» – опять фавориты

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – снова фавориты на победу в АПЛ. Букмекеры уже оценили шансы команд на чемпионство:

«Манчестер Сити» – 2.80 «Ливерпуль» – 3.00 «Тоттенхэм» – 7.00 «Челси» – 7.00 «МЮ» – 20.00 «Лестер» – 35.00 «Арсенал» – 170.00 «Вулверхэмптон» – 170.00 «Эвертон» – 180.00 «Астон Вилла» – 270.00

Напомним, что текущая турнирная таблица выглядит так:

«Тоттенхэм» – 21 очко «Ливерпуль» – 21 очко «Челси» – 19 очков «Лестер» – 18 очков «Вест Хэм» – 17 очков «Саутгемптон» – 17 очков «Вулверхэмптон» – 17 очков «Эвертон» – 16 очков «МЮ» – 16 очков «Астон Вилла» – 15 очков «Манчестер Сити» – 15 очков «Лидс» – 14 очков «Ньюкасл» – 14 очков «Арсенал» – 13 очков «Кристал Пэлас» – 13 очков «Брайтон» – 10 очков «Фулхэм» – 7 очков «Вест Бромвич» – 6 очков «Бернли» – 5 очков «Шеффилд» – 1 очко

Отметим, что перед стартом сезона «Тоттенхэм» котировался за 49.00 – сейчас коэффициент упал в 7 раз (7.00). Таким образом, вероятность Моуринью взять четвертое чемпионство АПЛ с «Тоттенхэмом» – 15%. Предыдущие титулы португальский специалист взял с «Челси» (2004/05, 2005/06, 2014/15).

В прошлом сезоне чемпионом АПЛ стал «Ливерпуль», набравший 99 очков. Занявший второе место «Манчестер Сити» отстал на 18 очков.

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