«Ман Сити» не сможет побить рекорд «Баварии» по победам во всех турнирах. Букмекеры оценили вероятность такого исхода в 65%

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На данный момент рекорд принадлежит «Баварии» — в сентябре 2020-го было зафиксировано уникальное достижение: мюнхенцы одержали 23 победы подряд во всех турнирах. Последней победой стал матч за Суперкубок УЕФА (победа в дополнительное время над «Севильей» со счетом 2:1, — прим. Betting Insider).

Казалось, что в ближайшее время мало кто сможет повторить или хотя бы приблизиться к рекорду, однако совсем скоро «Ман Сити» может догнать «Баварию» и даже установить новый рекорд. На данный момент подопечные Пепа Гвардиолы добились 21 победы кряду. Для того, чтобы установить новый рекорд, им необходимо победить в последующих трех играх.

Следующие матчи «Ман Сити»:

07.03.

⏰ 19:30 «Ман Сити» – «Ман Юнайтед»

10.03

⏰ 21:00 «Ман Сити» – «Саутгемптон»

13.03

⏰ 23:00 «Фулхэм» – «Ман Сити»

Победы именно в этих матчах сделают «Манчестер Сити» первым клубом из топ-5 лиг, который побеждал 24 матча подряд.

Если вы верите в такой исход, то на это можно поставить с кэфом 2.30. Если же вы считаете, что хотя бы в одном из трех матчей «горожане» потеряют очки, и не смогут установить новый рекорд, то кэф снижается до 1.55

А вы верите, что «Ман Сити» установит новый рекорд? Пишите в комментариях!