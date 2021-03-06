Betting Insider

«Ман Сити» не сможет побить рекорд «Баварии» по победам во всех турнирах. Букмекеры оценили вероятность такого исхода в 65%

автор Юрий Еремичев

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На данный момент рекорд принадлежит «Баварии» в сентябре 2020-го было зафиксировано уникальное достижение: мюнхенцы одержали 23 победы подряд во всех турнирах. Последней победой стал матч за Суперкубок УЕФА (победа в дополнительное время над «Севильей» со счетом 2:1— прим. Betting Insider).

Казалось, что в ближайшее время мало кто сможет повторить или хотя бы приблизиться к рекорду, однако совсем скоро «Ман Сити» может догнать «Баварию» и даже установить новый рекорд. На данный момент подопечные Пепа Гвардиолы добились 21 победы кряду. Для того, чтобы установить новый рекорд, им необходимо победить в последующих трех играх. 

Следующие матчи «Ман Сити»:

07.03.

⏰ 19:30 «Ман Сити» – «Ман Юнайтед»

10.03

⏰ 21:00 «Ман Сити» – «Саутгемптон»

13.03

⏰ 23:00 «Фулхэм» – «Ман Сити»

Победы именно в этих матчах сделают «Манчестер Сити» первым клубом из топ-5 лиг, который побеждал 24 матча подряд. 

Если вы верите в такой исход, то на это можно поставить с кэфом 2.30. Если же вы считаете, что хотя бы в одном из трех матчей «горожане» потеряют очки, и не смогут установить новый рекорд, то кэф снижается до 1.55

А вы верите, что «Ман Сити» установит новый рекорд? Пишите в комментариях!

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2.29Победит Милан
Верона — Милан| Чемпионат Италии
Верона — Милан| Чемпионат Италии
В 26-м туре итальянской Серии А «Верона» дома примет «Милан». Команда со второго места приезжает в гости к клубу из середины таблицы.

«Милан» недавно потерял лидерство в чемпионате, которое он так долго сохранял. Команда Пиоли почти не проигрывала в первой части сезона и имела большой отрыв от преследователей. Однако со временем «Милан» стал совершать ошибки и терять очки, а «Интер» в это время догнал его и сейчас опередил. На данный момент клуб Пиоли отстает от команды Конте на шесть баллов.

При этом «Милан» снизу уже поджимают «Ювентус» и «Аталанта», которые отстают от него на четыре балла. Однако такое положение не способствует победам миланцев. Они выиграли только в одном и четырех последних туров.

«Верона» же является крепким середняком Серии А. Она идет восьмой, имея в активе 38 баллов. «Лацио» с седьмой позиции ей будет, возможно, трудно догнать. Зато команды ниже уже сильно отстали от веронцев, поэтому клуб закрепился выше девятого места.

Оба клуба в последнее время играют нестабильно и не так часто побеждают. Хотя «Верона» в последнее время выступает чуть лучше, она не проигрывает четыре тура. За это время веронцы смогли, например, противостоять «Ювентусу» (1:1). А вот «Милан» не так давно проиграл и «Интеру» (0:3), и «Специи» (0:2).

Я все-таки верю в «Милан». Пиоли настроит свою команду по-боевому. Соперник у них в этом туре не такой грозный, да и по победам «Милан» сейчас соскучился. Недосчитается клуб, конечно, пары важных игроков. Ибрагимович и Чалханоглу находятся в лазарете. Но состав у «Милана» все равно сильнее, чем у «Вероны».

Предложу поставить на простой вариант – победа «Милана». Этому клубу сейчас нужны победы и он, я надеюсь, начнет их регулярно добиваться.

Источник: Vseprosport
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