После решения CAS «Сити» готовит трансферы: могут подписать Кулибали и Тиаго, расстаться – с Жезусом и Стерлингом

Все коэффициенты на трансферы.

«Сити» снова в игре! Спортивный арбитражный суд снял запрет на участие клуба в еврокубках, а также сократил штраф за нарушение ФФП до 10 млн евро.

Слухов о возможном уходе Пепа больше нет, зато сразу появилась информация о трансферах «Сити» этим летом. Букмекеры уже дали оценку возможным переходам. Betting Insider собрал все кэфы в одном месте!

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В двух предыдущих сезонах АПЛ «Сити» ни разу не пропускал больше 27 мячей – за 35 туров текущего им забили уже 34. Команда Пепа сильно страдает из-за частых травм Лапорта и Стоунза (пропустили 42 матча на двоих). Однако скоро проблема с нехваткой центрдефов в «Сити» должна решиться.

По информации агента Энрико Феделе, Кулибали близок к переезду в Манчестер. Букмекеры дают на это кэф 1.25. В контракте Кулибали с «Наполи» прописана сумма отступных в 150 млн евро, однако финансовый кризис может сбить цену на сенегальца. Transfermarkt оценивает игрока в 56 млн евро.

Воссоединение с бывшими

Гвардиола любит перетаскивать за собой любимых футболистов. В 2016 году он настоял на покупке Браво, а в 2013 при подписании контракта с «Баварией» поставил клубу условие об обязательном трансфере Тиаго.

Кажется, пришло время позвать испанца в Англию. По сообщениям СМИ, Алькантара близок к подписанию контракта с «Ливерпулем», однако все может изменить интерес «Сити». На воссоединение игрока и тренера в Манчестере вы можете сделать ставку за 5.0.

Много лет фанаты ждут великий реюнион Месси-Гвардиола. Однако тренер сам говорил, что мечтает, чтобы Месси завершил карьеру в Каталонии, поэтому ни разу не пытался подписать игрока. Букмекеры оценивают переход Месси в «Сити» кэфом 13.0.

На что еще можно поставить?

В линии букмекерских контор есть и другие менее очевидные варианты для «Манчестера».

Сауль – 5.5 ;

; Грилиш – 6.0 ;

; Кинг – 7.0 ;

; Упамекано – 7.0 ;

; Миранчук – 8.0 ;

; Райс – 9.0 ;

; Гризманн – 10.0 ;

; Кейн – 15.0 ;

; Коутиньо – 20.0 ;

; Мбаппе – 21.0 ;

; Обамеянг – 21.0 ;

; Хавертц – 26.0 ;

; Виллиан – 34.0 ;

; Ван де Бек – 34.0 ;

; Бэйл – 34.0 ;

; Погба – 34.0.

Вероятность этих трансферов не очень высока, однако всем известны случаи, когда в самый последний момент клубы совершали сумасшедшие сделки.

Кто уйдет из «Сити»?

Команду уже покинул Лерой Сане, также возможен уход Габриэла Жезуса. Букмекеры дают кэф 2.88 на переход 23-летнего форварда в «Ювентус» – это один из самых ожидаемых трансферов лета 2020. У Жезуса еще 3 года по контракту с «Сити», поэтому «Юве» придется прилично заплатить за форварда. Transfermarkt оценивает бразильца в 56 млн евро.

Также может уйти и Рахим Стерлинг. Между игроком и клубом нет конфликта: Рахим много играет, забивает и отдает ассисты (27 голов и 8 передач в сезоне-2019/20). Однако испанская пресса неоднократно сообщала об интересе к игроку «Реала» и «Барсы». Букмекеры дают кэф 9.0 на переход в «Мадрид» и 13.0 – в каталонский клуб. Пока что «Сити» находится в комфортном положении, но кто знает, какие будут желания у игрока через месяц?

Сколько «Сити» потратит на трансферы этим летом? Пишите в комментах ТБ или ТМ (100 млн евро)