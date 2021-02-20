Турнир прогнозов на еврокубки: разыгрываем 20 000 рублей! Читай условия – внутри

А-А-А! ЛЧ вернулась – Мбаппе уже забил «Барсе» хет-трик, а «Юве» проиграл «Порту»! Но и это не все – видели, как «Краснодар» рубился в ЛЕ (2:3)?

Мы придумали, как сделать следующие матчи еще интереснее – турнир прогнозов с банком 20 000 рублей.

Что делать?

1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.

2. Сделайте 7 ставок с описанием в своем профиле на матчи еврокубков, список – ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.

Правила

Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.

Только прематч.

Только исходы 1х2.

За каждый верный прогноз будет начисляться один балл.

Матчи

23 февраля

24 февраля

25 февраля

Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 20 000 рублей.

🥇 – 5000 рублей

🥈 – 4000 рублей

🥉 – 3000 рублей

4-е место – 2000 рублей

с 5-го по 10-е место место – по 1000 рублей

Призы – это фрибеты в Parimatch. После 25 февраля мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.

Напиши комментарий, чтобы участвовать в конкурсе

Источник изображения: https://football-fun.ru/novost...