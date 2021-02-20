Турнир прогнозов на еврокубки: разыгрываем 20 000 рублей! Читай условия – внутри

А-А-А! ЛЧ вернулась – Мбаппе уже забил «Барсе» хет-трик, а «Юве» проиграл «Порту»! Но и это не все – видели, как «Краснодар» рубился в ЛЕ (2:3)?
Мы придумали, как сделать следующие матчи еще интереснее – турнир прогнозов с банком 20 000 рублей.
Что делать?
1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.
2. Сделайте 7 ставок с описанием в своем профиле на матчи еврокубков, список – ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.
Правила
- Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
- Только прематч.
- Только исходы 1х2.
- За каждый верный прогноз будет начисляться один балл.
Матчи
23 февраля
- (23:00) «Лацио» – «Бавария»
- (23:00) «Атлетико» – «Челси»
24 февраля
- (23:00) «Боруссия» – «Сити»
- (23:00) «Аталанта» – «Реал»
25 февраля
- (20:55) «Арсенал» – «Бенфика»
- (23:00) «МЮ» – «Сосьедад»
- (23:00) «Динамо» Загреб – «Краснодар»
Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 20 000 рублей.
🥇 – 5000 рублей
🥈 – 4000 рублей
🥉 – 3000 рублей
4-е место – 2000 рублей
с 5-го по 10-е место место – по 1000 рублей
Призы – это фрибеты в Parimatch. После 25 февраля мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.
Напиши комментарий, чтобы участвовать в конкурсе
Источник изображения: https://football-fun.ru/novost...