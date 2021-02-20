Betting Insider

Турнир прогнозов на еврокубки: разыгрываем 20 000 рублей! Читай условия – внутри

автор Сергей Рябкин

А-А-А! ЛЧ вернулась – Мбаппе уже забил «Барсе» хет-трик, а «Юве» проиграл «Порту»! Но и это не все – видели, как «Краснодар» рубился в ЛЕ (2:3)?

Мы придумали, как сделать следующие матчи еще интереснее – турнир прогнозов с банком 20 000 рублей.

Что делать?

1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.

2. Сделайте 7 ставок с описанием в своем профиле на матчи еврокубков, список – ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.

Правила

  • Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
  • Только прематч.
  • Только исходы 1х2.
  • За каждый верный прогноз будет начисляться один балл. 

Матчи

23 февраля

24 февраля

25 февраля

Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 20 000 рублей.

🥇 – 5000 рублей

🥈 – 4000 рублей

🥉 – 3000 рублей

4-е место – 2000 рублей

с 5-го по 10-е место место – по 1000 рублей

Призы – это фрибеты в ParimatchПосле 25 февраля мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.

Напиши комментарий, чтобы участвовать в конкурсе

Источник изображения: https://football-fun.ru/novost...

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Александр Григорьев8
53.8% WR-5.23% ROI
+
Ответить
Сeргей Рябкин
53.2% WR-0.29% ROI
Всем привет! Если вы пропустили правила, вот они, прочитайте – это важно:
- В конкурсе участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте;
- Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов;
- Только прематч;
- Только исходы 1х2;
- За каждый верный прогноз будет начисляться один балл;
- В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.
Ответить
kA💤o
36.4% WR-10.42% ROI
+
Ответить
rupor71
52.4% WR-3.21% ROI
+ пробуем
Ответить
Kenzo_Bet
16.7% WR-3.06% ROI
+
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Светлана Ошкукова
42.9% WR-0.66% ROI
Учавствую
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2️⃣ Севилья, занимает 4 строчку с 45 очками, из 5 последних матчей имеет 4 победы и 1 поражение.

3️⃣ Последняя личная встреча закончилась в пользу Севильи со счётом 1:0

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