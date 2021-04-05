Betting Insider

Кто выиграет в матче «Бавария» – «ПСЖ»? А как сыграют «Порту» и «Челси»? Конкурс прогнозов на 10 000 рублей

автор Михаил Даньшин

Еврокубки вернулись! Чтобы определить лучших капперов, мы проведем розыгрыш на первые матчи 1/4 ЛЧ и ЛЕ.

Банк – 10 000 рублей. Условия и список матчей – ниже. Вперед, капперы!

Что делать?

1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.

2. Сделайте 7 ставок с описанием в своем профиле на матчи еврокубков, список – ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.

Правила

  • Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
  • Только прематч.
  • Только исходы 1х2.
  • За каждый верный прогноз будет начисляться один балл. 

Матчи

6 апреля

7 апреля

8 апреля

Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 10 000 рублей.

1-е место – 2500 рублей

2-е место – 2000 рублей

3-е место – 1500 рублей

4-е место – 1000 рублей

с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей

Призы – это фрибеты в Parimatch. После 18 апреля мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.

Напиши комментарий, чтобы участвовать в конкурсе

Комментарии
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StavkaIgra
58.6% WR-3.96% ROI
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StavkaIgra
58.6% WR-3.96% ROI
Отличный конкурс! 
В прошлый раз занял призовые места сразу в двух подобных конкурсах! 
Стимул и мотивация есть, хоть отбавляй)
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Евгений Мухамеджанов
25% WR-1.28% ROI
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Димин
9.1% WR-3.81% ROI
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Вадимос
46.5% WR3.05% ROI
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Valya19
39.5% WR-7.43% ROI
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Марат Алмашев
61.5% WR-1.28% ROI
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Validolit☝️
70.4% WR4.31% ROI
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Витюша Попанов
43.7% WR2.61% ROI
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Сергей Галанин1
44.6% WR-5.62% ROI
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