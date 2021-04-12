Конкурс прогнозов на ответные матчи 1/4 ЛЧ и ЛЕ! Разыгрываем еще 10 000 рублей
Ответные матчи 1/4 плей-офф! Сможет ли «Бавария» отыграться против «ПСЖ»? А «Реал» удержит счет с «Ливерпулем»? Это второй конкурс прогнозов на 1/4 ЛЧ и ЛЕ! (первые – тут).
Банк – еще 10 000 рублей. Условия и список матчей – ниже. Важно: итоги сразу обоих конкурсов подведем после 18 апреля.
Что делать?
1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.
2. Сделайте 7 ставок с описанием в своем профиле на матчи еврокубков, список – ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.
Правила
- Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
- Только прематч.
- Только исходы 1х2.
- За каждый верный прогноз будет начисляться один балл.
Матчи
13 апреля
- (22:00) «Челси» – «Порту»
- (22:00) «ПСЖ» – «Бавария»
14 апреля
- (22:00) «Боруссия» – «Сити»
- (22:00) «Ливерпуль» – «Реал»
15 апреля
- (22:00) «МЮ» – «Гранада»
- (22:00) «Славия» – «Арсенал»
- (22:00) «Рома» – «Аякс»
Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 10 000 рублей.
1-е место – 2500 рублей
2-е место – 2000 рублей
3-е место – 1500 рублей
4-е место – 1000 рублей
с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей
Призы – это фрибеты в Parimatch. После 18 апреля мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.