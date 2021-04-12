Betting Insider

Конкурс прогнозов на ответные матчи 1/4 ЛЧ и ЛЕ! Разыгрываем еще 10 000 рублей

автор Алексей Шабалдин

Ответные матчи 1/4 плей-офф! Сможет ли «Бавария» отыграться против «ПСЖ»? А «Реал» удержит счет с «Ливерпулем»? Это второй конкурс прогнозов на 1/4 ЛЧ и ЛЕ! (первые – тут).

Банк – еще 10 000 рублей. Условия и список матчей – ниже. Важно: итоги сразу обоих конкурсов подведем после 18 апреля.

Что делать?

1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.

2. Сделайте 7 ставок с описанием в своем профиле на матчи еврокубков, список – ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.

Правила

  • Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
  • Только прематч.
  • Только исходы 1х2.
  • За каждый верный прогноз будет начисляться один балл. 

Матчи

13 апреля

14 апреля

15 апреля

Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 10 000 рублей.

1-е место – 2500 рублей

2-е место – 2000 рублей

3-е место – 1500 рублей

4-е место – 1000 рублей

с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей

Призы – это фрибеты в Parimatch. После 18 апреля мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.

Напиши комментарий, чтобы участвовать в конкурсе

Комментарии
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StavkaIgra
58.6% WR-3.89% ROI
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Алексей Васильевич Потапенков
85.7% WR1.66% ROI
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StavkaIgra
58.6% WR-3.89% ROI
Отличный конкурс!Обязательно буду участвовать!
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Brick-25
38.9% WR-2.38% ROI
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Максим Саитов1
42.9% WR-1.35% ROI
+ участвую
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Nikolay Samohva1оv
55.2% WR3.05% ROI
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Егор Азанов1
58.4% WR-2.1% ROI
+++
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Сергей Добрый2
52% WR2.28% ROI
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Евгений Воробьев10
45.5% WR-4.97% ROI
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Овик Егиазарян
50% WR-4.57% ROI
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