Разыгрываем 10 000 рублей за прогнозы на 6 матчей ЛЧ, ЛЕ и Ла Лиги!

ЛЧ и ЛЕ спасены! На прошлой неделе чуть не случилась революция в футболе, но запуск Суперлиги провалился. 1/2 Лиги чемпионов и Лиги Европы точно состоятся, а мы снова проведем конкурс на 10 000 рублей! Но теперь из матчей розыгрыша еще и Ла Лига.

Условия и список матчей – ниже. На ответные матчи тоже будет конкурс 😉.



Важно: итоги сразу обоих розыгрышей подведем после 7 мая. Результаты последних двух конкурсов можно посмотреть тут.



Что делать?

1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.

2. Сделайте 6 ставок с описанием в своем профиле на матчи из списка ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.

Правила

Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.

Только прематч.

Только исходы 1х2.

За каждый верный прогноз будет начисляться один балл.

Матчи

27 апреля

28 апреля

29 апреля

Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 10 000 рублей.

1-е место – 2500 рублей

2-е место – 2000 рублей

3-е место – 1500 рублей

4-е место – 1000 рублей

с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей

Призы – это фрибеты в Parimatch. После 7 мая мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.

Напиши комментарий, чтобы участвовать в конкурсе