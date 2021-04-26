Разыгрываем 10 000 рублей за прогнозы на 6 матчей ЛЧ, ЛЕ и Ла Лиги!
ЛЧ и ЛЕ спасены! На прошлой неделе чуть не случилась революция в футболе, но запуск Суперлиги провалился. 1/2 Лиги чемпионов и Лиги Европы точно состоятся, а мы снова проведем конкурс на 10 000 рублей! Но теперь из матчей розыгрыша еще и Ла Лига.
Условия и список матчей – ниже. На ответные матчи тоже будет конкурс 😉.
Важно: итоги сразу обоих розыгрышей подведем после 7 мая. Результаты последних двух конкурсов можно посмотреть тут.
Что делать?
1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.
2. Сделайте 6 ставок с описанием в своем профиле на матчи из списка ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.
Правила
- Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
- Только прематч.
- Только исходы 1х2.
- За каждый верный прогноз будет начисляться один балл.
Матчи
27 апреля
- (22:00) «Реал» – «Челси»
28 апреля
- (20:00) «Атлетик» – «Вальядолид»
- (22:00) «ПСЖ» – «Сити»
29 апреля
- (20:00) «Барселона» – «Гранада»
- (22:00) «МЮ» – «Рома»
- (22:00) «Вильярреал» – «Арсенал»
Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 10 000 рублей.
1-е место – 2500 рублей
2-е место – 2000 рублей
3-е место – 1500 рублей
4-е место – 1000 рублей
с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей
Призы – это фрибеты в Parimatch. После 7 мая мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.