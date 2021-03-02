Привет, капперы! На прошлой неделе «Бавария» разгромила «Лацио» (1:4), Жиру забил через себя «Атлетико», а вы участвовали в конкурсе прогнозов на ЛЧ и ЛЕ. Пришло время подвести итоги!
20 000 рублей для лучших!
🥇 Betting Expert3747 – 5000 рублей | 7 из 7 прогнозов сыграли.
🥈 Betting Expert4139 – 4000 рублей | 5 из 7; сумма кэфов – 19.60.
🥉 Ярослав Ярошовец1 – 3000 рублей | 5 из 7; сумма кэфов – 17.69.
4. aleksandr udod – 2000 рублей | 5 из 7; сумма кэфов – 15.13.
5. Иван Титов8 – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 19.54.
6. Гениальнейший эксперт – по 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 19.48.
7. Centrovoi – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 17.69.
8. Правдолюб – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 15.56.
9. 🇷🇺 26 – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 14.92.
10. дима губерниев – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 14.67.
Победители, чтобы получить свои призы, пишите на почту ryabkin@sports.ru – в теме письма укажите «Конкурс прогнозов на ЛЧ (февраль)», а внутри напишите номер счета в Parimatch, а также телефон, с которым регистрировались в БК.
Напомним, для участия в конкурсе нужно было написать «+» в комментариях под этим постом и сделать 7 ставок с описанием на матчи еврокубков из списка. Важный момент: участвовали только те матчи, которые отобрала редакция.
Правила
- Учитывались только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
- Только прематч.
- Только исходы 1х2.
- За каждый верный прогноз начислялся один балл.
- А тех, кто набрал одинаковое количество баллов, мы распределили в итогах по суммам коэффициентов.
Что будет дальше?
В марте мы готовим еще больше конкурсов. Заходите почаще в блог и включите уведомления, чтобы ничего не пропустить! 😉