Betting Insider

Betting Expert3747 – победитель конкурса прогнозов на еврокубки: 10 лучших разделят 20 000 рублей!

автор Сергей Рябкин

Привет, капперы! На прошлой неделе «Бавария» разгромила «Лацио» (1:4), Жиру забил через себя «Атлетико», а вы участвовали в конкурсе прогнозов на ЛЧ и ЛЕ. Пришло время подвести итоги!

20 000 рублей для лучших!

🥇 Betting Expert3747 – 5000 рублей | 7 из 7 прогнозов сыграли.

🥈 Betting Expert4139 – 4000 рублей | 5 из 7; сумма кэфов – 19.60.

🥉 Ярослав Ярошовец1 – 3000 рублей | 5 из 7; сумма кэфов – 17.69.

4. aleksandr udod – 2000 рублей | 5 из 7; сумма кэфов – 15.13.

5. Иван Титов8 – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 19.54.

6. Гениальнейший эксперт – по 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 19.48.

7. Centrovoi – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 17.69.

8. Правдолюб – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 15.56.

9. 🇷🇺 26 – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 14.92.

10. дима губерниев – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 14.67.

Победители, чтобы получить свои призы, пишите на почту ryabkin@sports.ru – в теме письма укажите «Конкурс прогнозов на ЛЧ (февраль)», а внутри напишите номер счета в Parimatch, а также телефон, с которым регистрировались в БК.

Напомним, для участия в конкурсе нужно было написать «+» в комментариях под этим постом и сделать 7 ставок с описанием на матчи еврокубков из списка. Важный момент: участвовали только те матчи, которые отобрала редакция.

Правила

  • Учитывались только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
  • Только прематч.
  • Только исходы 1х2.
  • За каждый верный прогноз начислялся один балл. 
  • А тех, кто набрал одинаковое количество баллов, мы распределили в итогах по суммам коэффициентов.

Что будет дальше?

В марте мы готовим еще больше конкурсов. Заходите почаще в блог и включите уведомления, чтобы ничего не пропустить! 😉

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
30 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Фрибет
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Фрибет
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Eugene Price 72.8% WR3.57% ROI
1.24Тотал больше 2
Барселона — Севилья| Кубок Испании
Барселона — Севилья| Кубок Испании
Сдаётся мне что на предыдущий матч лучше внимание обращать не стоит., вполне конечно может быть и его повторение, но тем не мнение Севилья соперник куда более не предсказуемый, чем кому-то может показаться., хочется прокинуть на ОЗ, лично мне кажется, что так и будет., но для подстраховки лучше сыграть на Тотал . Имею мнение, что два мяча будут забиты как минимум. Но как показывает практика ставить лучше на события из лайва, а не прогнозировалось экспрессы длинною в сутки. Но как говорится у каждого своя метода игры и тем не менее все мы подчинены Фортуне., так что все удачи и фарта!
16
Повторить за 1.24
Клоп Петрович🥊 48.2% WR-1.34% ROI
1.66Обе команды забьют - Да
Уйпешт — Будафок| Чемпионат Венгрии
Уйпешт — Будафок| Чемпионат Венгрии
⚽🇭🇺 Чемпионат Венгрии 🇭🇺⚽

🥊 Уйпешт 🆚 Будафок🥊

🎰 Вчера венгры хорошо играли, с большим количеством голов. Надеюсь в этой паре также будет результативный футбол.

📊 Удивительно, но Будафоки игают 7/ из 10 последних матчей по ставке "Обе Забьют".

💣 Да честно говоря, обе команды предпочитают активный футбол, а не сидеть в обороне. В турнире команда Уйпешт в среднем забивает 1.3 гола за игру, пропускает 2.1. Будафоки забивает 1.3, пропускает 1.8

📌Если посмотреть на личные встречи также - все игры сопровождались обменом голами.

🎯 Про текущую форму команд сложно сказать - обе не стабильны, в таблице занимают средние позиции, особо не претендуя на сербёзные места.

💰 Подожду начало матча и возьму ТБ 2,5/ ТБ 2.
Либо ТБ 1,5 при хорошей активности и если будет кф.

🤕🚫Травмы и дисквалификации:

🇭🇺 Уйпешт:
Информации на момент написания прогноза нет.

🤕🚫Травмы и дисквалификации:

🇭🇺 Будафок:
Информации на момент написания прогноза нет.

👨‍⚖️ Главным арбитром назначен: Информации на момент написания прогноза нет.

🏟 Стадион: Суса Ференц (Будапешт)

🌥 Ясно, +10°C
0
Повторить за 1.64