Привет, капперы! На прошлой неделе «Бавария» разгромила «Лацио» (1:4), Жиру забил через себя «Атлетико», а вы участвовали в конкурсе прогнозов на ЛЧ и ЛЕ. Пришло время подвести итоги!

20 000 рублей для лучших!

🥇 Betting Expert3747 – 5000 рублей | 7 из 7 прогнозов сыграли.

🥈 Betting Expert4139 – 4000 рублей | 5 из 7; сумма кэфов – 19.60.

🥉 Ярослав Ярошовец1 – 3000 рублей | 5 из 7; сумма кэфов – 17.69.

4. aleksandr udod – 2000 рублей | 5 из 7; сумма кэфов – 15.13.

5. Иван Титов8 – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 19.54.

6. Гениальнейший эксперт – по 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 19.48.



7. Centrovoi – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 17.69.

8. Правдолюб – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 15.56.

9. 🇷🇺 26 – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 14.92.



10. дима губерниев – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 14.67.

Победители, чтобы получить свои призы, пишите на почту ryabkin@sports.ru – в теме письма укажите «Конкурс прогнозов на ЛЧ (февраль)», а внутри напишите номер счета в Parimatch, а также телефон, с которым регистрировались в БК.

Напомним, для участия в конкурсе нужно было написать «+» в комментариях под этим постом и сделать 7 ставок с описанием на матчи еврокубков из списка. Важный момент: участвовали только те матчи, которые отобрала редакция.

Правила

Учитывались только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.

Только прематч.

Только исходы 1х2.

За каждый верный прогноз начислялся один балл.

А тех, кто набрал одинаковое количество баллов, мы распределили в итогах по суммам коэффициентов.

Что будет дальше?

В марте мы готовим еще больше конкурсов. Заходите почаще в блог и включите уведомления, чтобы ничего не пропустить! 😉