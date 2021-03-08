«Барса» снова сделает камбэк против «ПСЖ»? А как «Юве» сыграет с «Порту»? Участвуй в конкурсе за 10 000 рублей

На этой неделе пройдут первые ответные матчи в ЛЧ. Главные интриги: Месси с «Барсой» попробуют отыграться с 1:4 на поле «ПСЖ», а «Юве» дома попытается оформить камбэк против «Порту». Ждете?
Но и это еще не все! Участвуй в конкурсе прогнозов на еврокубки, чтобы сделать просмотр топ-футбола еще интереснее – теперь разыгрываем 10 000 рублей.
Что делать?
1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.
2. Сделайте 7 ставок с описанием в своем профиле на матчи еврокубков, список – ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.
Правила
- Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
- Только прематч.
- Только исходы 1х2.
- За каждый верный прогноз будет начисляться один балл.
Матчи
9 марта
- (23:00) «Ювентус» – «Порту»
- (23:00) «Боруссия» – «Севилья»
10 марта
- (23:00) «Ливерпуль» – «Лейпциг»
- (23:00) «ПСЖ» – «Барселона»
11 марта
- (20:55) «МЮ» – «Милан»
- (23:00) «Рома» – «Шахтер»
- (23:00) «Тоттенхэм» – «Динамо» Загреб
Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 20 000 рублей.
🥇 – 2500 рублей
🥈 – 2000 рублей
🥉 – 1500 рублей
4-е место – 1000 рублей
с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей
Призы – это фрибеты в Parimatch. После 11 марта мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.
Напиши комментарий, чтобы участвовать в конкурсе
Источник изображения: https://www.eurosport.ru/footb...