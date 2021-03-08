Betting Insider

«Барса» снова сделает камбэк против «ПСЖ»? А как «Юве» сыграет с «Порту»? Участвуй в конкурсе за 10 000 рублей

автор Алексей Шабалдин

На этой неделе пройдут первые ответные матчи в ЛЧ. Главные интриги: Месси с «Барсой» попробуют отыграться с 1:4 на поле «ПСЖ», а «Юве» дома попытается оформить камбэк против «Порту». Ждете?

Но и это еще не все! Участвуй в конкурсе прогнозов на еврокубки, чтобы сделать просмотр топ-футбола еще интереснее – теперь разыгрываем 10 000 рублей.

Что делать?

1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.

2. Сделайте 7 ставок с описанием в своем профиле на матчи еврокубков, список – ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.

Правила

  • Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
  • Только прематч.
  • Только исходы 1х2.
  • За каждый верный прогноз будет начисляться один балл. 

Матчи

9 марта

10 марта

11 марта

Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 20 000 рублей.

🥇 – 2500 рублей

🥈 – 2000 рублей

🥉 – 1500 рублей

4-е место – 1000 рублей

с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей

Призы – это фрибеты в ParimatchПосле 11 марта мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.

Напиши комментарий, чтобы участвовать в конкурсе

Источник изображения: https://www.eurosport.ru/footb...

Комментарии
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Ювентус, который считался фаворитом, неожиданно для всех проиграл в прошлой игре против Порту. Главное, что Ювентус сумел забить гол на выезде и теперь для прохода в 1/4 плей-офф им достаточно одержать победу с минимальным счётом 1:0. Думаю для них не составит труда это сделать, так как они по классу выше на голову команды Порту. Могу предположить, что Ювентус настроен серьезно, не зря же тренер дал отдохнуть лидеру команды Роналду в предыдущей игре против Лацио.

Порту, конечно сильный клуб, но точно уступает по силам Ювентусу. Если взять последние матчи против равных соперников, таких как Брага, Бенфика, Спортинг, Манчестер Сити, команде Порту не удалось проявить себя и одержать победы.

От этого матча я жду уверенной победы Ювентуса.
Всем удачи!
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Боруссия Д — Севилья| Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д встретит Севилью на своём поле,гости поймали то ли кризис, то ли они берегли силы на эту игру,и безобразно сыграли во внутреннем чемпионате, где уступили аутсайдеру, хотя обязаны были побеждать,так как они совсем не обеспечили себе место в ЛЧ.
Что касается матча : Боруссия в хорошей форме,хоть она и проиграла прошлую игру Баварии , но смотрелись они достойно,просто Мюнхенцы уж очень сильны.
Вообщем не буду тянуть резину и просто скажу, что здесь я не вижу Севилью победительницей, думаю Дортмунд не будет отсиживаться в обороне, да и не умеют они делать это. Здесь победа Боруссии однозначно, ну и естественно берём и ********** с форой 0.
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