«Барса» снова сделает камбэк против «ПСЖ»? А как «Юве» сыграет с «Порту»? Участвуй в конкурсе за 10 000 рублей

На этой неделе пройдут первые ответные матчи в ЛЧ. Главные интриги: Месси с «Барсой» попробуют отыграться с 1:4 на поле «ПСЖ», а «Юве» дома попытается оформить камбэк против «Порту». Ждете?

Но и это еще не все! Участвуй в конкурсе прогнозов на еврокубки, чтобы сделать просмотр топ-футбола еще интереснее – теперь разыгрываем 10 000 рублей.

Что делать?

1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.

2. Сделайте 7 ставок с описанием в своем профиле на матчи еврокубков, список – ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.

Правила

Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.

Только прематч.

Только исходы 1х2.

За каждый верный прогноз будет начисляться один балл.

Матчи

9 марта

10 марта

11 марта

Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 20 000 рублей.

🥇 – 2500 рублей

🥈 – 2000 рублей

🥉 – 1500 рублей

4-е место – 1000 рублей

с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей

Призы – это фрибеты в Parimatch. После 11 марта мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.

Напиши комментарий, чтобы участвовать в конкурсе

Источник изображения: https://www.eurosport.ru/footb...