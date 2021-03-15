На прошлой неделе под постом конкурса прогнозов набралось 266 комментов! Чтобы определить лучших капперов, мы решили провести еще один розыгрыш на оставшиеся ответные матчи 1/8 ЛЧ. Итоги сразу двух конкурсов подведем в начале следующей недели.

А теперь к текущему розыгрышу. Банк – еще 10 000 рублей. Условия и список матчей – ниже. Вперед, капперы!

Что делать?

1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.

2. Сделайте 7 ставок с описанием в своем профиле на матчи еврокубков, список – ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.

Правила

Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.

Только прематч.

Только исходы 1х2.

За каждый верный прогноз будет начисляться один балл.

Матчи

16 марта

17 марта

18 марта

Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 10 000 рублей.

🥇 – 2500 рублей

🥈 – 2000 рублей

🥉 – 1500 рублей

4-е место – 1000 рублей

с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей

Призы – это фрибеты в Parimatch. После 18 марта мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.

Напиши комментарий, чтобы участвовать в конкурсе

Источник изображения: https://playmaker24.ru/news/ve...