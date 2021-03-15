На прошлой неделе под постом конкурса прогнозов набралось 266 комментов! Чтобы определить лучших капперов, мы решили провести еще один розыгрыш на оставшиеся ответные матчи 1/8 ЛЧ. Итоги сразу двух конкурсов подведем в начале следующей недели.
А теперь к текущему розыгрышу. Банк – еще 10 000 рублей. Условия и список матчей – ниже. Вперед, капперы!
Что делать?
1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.
2. Сделайте 7 ставок с описанием в своем профиле на матчи еврокубков, список – ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.
Правила
- Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
- Только прематч.
- Только исходы 1х2.
- За каждый верный прогноз будет начисляться один балл.
Матчи
16 марта
- (23:00) «Сити» – «Боруссия»
- (23:00) «Реал» – «Аталанта»
17 марта
- (23:00) «Бавария» – «Лацио»
- (23:00) «Челси» – «Атлетико»
18 марта
- (20:55) «Шахтер» – «Рома»
- (20:55) «Динамо» Загреб – «Тоттенхэм»
- (23:00) «Милан» – «МЮ»
Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 10 000 рублей.
🥇 – 2500 рублей
🥈 – 2000 рублей
🥉 – 1500 рублей
4-е место – 1000 рублей
с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей
Призы – это фрибеты в Parimatch. После 18 марта мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.
Напиши комментарий, чтобы участвовать в конкурсе
Источник изображения: https://playmaker24.ru/news/ve...