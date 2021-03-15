Betting Insider

Как «Аталанта» Миранчука сыграет на выезде с «Реалом»? А кто выиграет в матче «Челси» – «Атлетико»? Конкурс прогнозов на 10 000 рублей

автор Алексей Шабалдин

На прошлой неделе под постом конкурса прогнозов набралось 266 комментов! Чтобы определить лучших капперов, мы решили провести еще один розыгрыш на оставшиеся ответные матчи 1/8 ЛЧ. Итоги сразу двух конкурсов подведем в начале следующей недели.

А теперь к текущему розыгрышу. Банк – еще 10 000 рублей. Условия и список матчей – ниже. Вперед, капперы!

Что делать?

1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.

2. Сделайте 7 ставок с описанием в своем профиле на матчи еврокубков, список – ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.

Правила

  • Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
  • Только прематч.
  • Только исходы 1х2.
  • За каждый верный прогноз будет начисляться один балл. 

Матчи

16 марта

17 марта

18 марта

Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 10 000 рублей.

🥇 – 2500 рублей

🥈 – 2000 рублей

🥉 – 1500 рублей

4-е место – 1000 рублей

с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей

Призы – это фрибеты в ParimatchПосле 18 марта мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.

Напиши комментарий, чтобы участвовать в конкурсе

Источник изображения: https://playmaker24.ru/news/ve...

Комментарии
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Сначала новые
Сeргей Рябкин
51.9% WR-1.01% ROI
Пропустили, что делать? Ловите правила еще раз:
1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.
2. Сделайте 7 ставок с описанием в своем профиле на матчи еврокубков, список – выше. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.
- Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
- Только прематч.
- Только исходы 1х2.
- За каждый верный прогноз будет начисляться один балл.
Ответить
Malenkiy Mawrodi
58.8% WR-1.76% ROI
+
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Правдолюб
41.8% WR-4.7% ROI
+
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StavkaIgra
58.4% WR-4.36% ROI
Участвую
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Игорь Дроздов1
41.7% WR-3.16% ROI
+
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Error 1
72.9% WR-2.54% ROI
+
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🇷🇺 26
48% WR-1.59% ROI
Сeргей РябкинПропустили, что делать? Ловите правила еще раз: 1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом. 2. Сделайте 7 ставок с описанием в своем профиле на матчи еврокубков, список – выше. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте. - Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов. - Только прематч. - Только исходы 1х2. - За каждый верный прогноз будет начисляться один балл. 
Здравствуйте, за прошлую неделю когда итоги ждать ?
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120 / 70
62% WR4.29% ROI
+
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Дмитрий Щербина7
44.9% WR-10.73% ROI
участвую
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Куаныш Анкежанов2
37.9% WR-13.96% ROI
челси
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Константин Генич 54.7% WR-4.75% ROI
1.56Обе команды забьют - Да
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Комментатор и телеведущий Константин Генич оценил шансы команд в матче Реал Мадрид - Аталанта. Он ставит на ОЗ-ДА и аргументирует свой прогноз:

«Как мы помним, три недели назад в Бергамо все испортило удаление Фройлера в начале игры. Да, «Реал» в тот матч вошел лучше, но мне кажется, что «Аталанта» могла предложить контригру или что-то свое, если бы не было удаления. В итоге «Аталанта» окопалась у себя сзади, а «Реал» не знал, как взломать эту бергамскую стену. В итоге все решил дальний удар Менди в самом конце матча.

Счет 1:0 — это еще не приговор для «Аталанты». Если посмотреть на прошлые встречи бергамского клуба, то на выезде она играет лучше, чем дома. В Бергамо вообще не было побед, а на выезде и с «Мидтьюлланном» сыграли удачно, и «Ливерпуль» победили. Думаю, что в этом матче у «Аталанты» будут шансы. Поверить в то, что «Аталанта» и «Реал» снова сыграют низ, сложно. Не думаю, что команды снова нас «порадуют» низкой результативностью.

«Аталанте» надо рисковать, лезть вперед, а «Реал» вполне этим может воспользоваться. У «Реала» не сыграет Каземиро, а если посмотреть статистику мадридцев с Каземиро и без него, то это две большие разницы. Болельщики «Реала» не дадут соврать, что это системообразующий игрок нынешнего «Реала». Вернется Серхио Рамос, а это большое подспорье, но вряд ли можно сказать, что «Реал» в последнее время надежно играет в обороне.

В этой встрече я бы рассмотрел вариант «обе забьют», который можно даже усилить и тоталом больше 2,5, но основной вариант все же «обе забьют» за коэффициент 1,60. Кроме того, рассмотрел бы тотал 2-го тайма больше 1-го. Мне не кажется, что «Аталанта» сразу побежит и начнет прессинговать «Реал», который вполне может поймать на контратаке. Если «Аталанта» пропустит первой, то придется еще раскрываться и забивать уже минимум два.

Исходя из этого, я думаю, что первый тайм может быть осторожным с обеих сторон, а во втором уже больше риска и больше авантюры. Рассмотрите этот вариант. Как правило, в плей-офф в еврокубках этот вариант очень часто доезжает».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Фулхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка Дениса Казанского
13
Повторить за 1.533
Александр Данилин2 53.2% WR3.91% ROI
1.97Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Обе забьют,так бы я назвал больше это прогноз,но рискну и возьму плюсом ТБ 2.5
В 4-х играх, из крайних 5-и на выездах в ЛЧ, Аталанте удавалось забивать минимум по 2 гола в ворота соперников.

В 6-и играх, из 7-и последних на своем поле, Реал Мадрид пробивали индивидуальный тотал больше 1,5.

4 из 5-и предыдущих игр Реала в ЛЧ, закончились с проходом ставки "обе забьют - да".

14 из 15-и последних домашних матчей Реала, завершились через тотал больше 2,5.

Аталанта оказалась в таком положении, когда нужно с первых минут браться за дело, и пытаться распечатать ворота соперника. Учитывая умение бергамасков атаковать, я думаю, свой гол они умеют забить. Тем более, одного мяча им будет более чем достаточно для перевода матча в овертайм.

В пользу гола гостей говорит и тот факт, что в нынешней ЛЧ оборона "галактикос" не отличается надежностью - 9 пропущенных голов только на групповой стадии.

Но и сами хозяева поля, я уверен, гол забьют. Тем более от повреждения оправился Карим Бензема, оформивший дубль в крайнем туре Примеры.

Тем кто не хочет рисковать можно просто взять ОЗ,но я все же рискну и возьму ОЗ + ТБ 2.5
3
Повторить за 1.86