Лига чемпионов вернется в августе! Уже сегодня определились пары четвертьфинала на жеребьевке в Ньоне. Букмекеры уже открыли линии на матчи.

(4.38) «Реал» / «Сити» (1.83) – (5.90) «Лион» / «Юве» (1.65)

(3.24) «РБ Лейпциг» – «Атлетико» (2.43)

(5.20) «Наполи» / «Барса» (1.68) – (5.90) «Челси» / «Бавария» (1.55)

(3.20) «Аталанта» – «ПСЖ» (2.32)

Не сыгранные матчи 1/8 финала проведут 7-8 августа на стадионах команд-хозяек с пустыми трибунами. Четвертьфиналы сыграют в Лиссабоне в формате «финала восьми».

Номинальной домашней командой финала будет победитель второго полуфинала (они будут проведены в одноматчевом формате). Финал планируют провести 23 августа.

Также обновились коэффициенты на победителя турнира:

«Сити» – 4.0 (было 4.5 )

(было ) «Бавария» – 4.0 (в феврале было – 8.0 )

(в феврале было – ) «ПСЖ» – 5.5 (было – 7.5 )

(было – ) «Барселона» – 8.0 (было – 6.3 )

(было – ) «Атлетико» – 11.0 (было – 29.0 )

(было – ) «Ювентус» – 13.0 (было – 11.0 )

(было – ) «Аталанта» – 13.0

«РБ Лейпциг» – 16.0

«Тоттенхэм» – 21.0

«Реал» – 25.0 (было – 15.0 )

(было – ) «Наполи» – 55.0

«Лион» – 80.0

«Челси» – 250.0

Кто выиграет Лигу чемпионов в этом году? Пишите в комментариях

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