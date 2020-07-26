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«Бавария» – новый фаворит на победу в ЛЧ, «Барса» даже не в топ-3. Обновленные коэффициенты после жеребьевки

Лига чемпионов вернется в августе! Уже сегодня определились пары четвертьфинала на жеребьевке в Ньоне. Букмекеры уже открыли линии на матчи.

(4.38) «Реал» / «Сити» (1.83) – (5.90) «Лион» / «Юве» (1.65)

(3.24) «РБ Лейпциг» – «Атлетико» (2.43)

(5.20) «Наполи» / «Барса» (1.68) – (5.90) «Челси» / «Бавария» (1.55)

(3.20) «Аталанта» – «ПСЖ» (2.32)

Не сыгранные матчи 1/8 финала проведут 7-8 августа на стадионах команд-хозяек с пустыми трибунами. Четвертьфиналы сыграют в Лиссабоне в формате «финала восьми».

Номинальной домашней командой финала будет победитель второго полуфинала (они будут проведены в одноматчевом формате). Финал планируют провести 23 августа.

Также обновились коэффициенты на победителя турнира:

  • «Сити» – 4.0 (было 4.5)
  • «Бавария» – 4.0 (в феврале было – 8.0)
  • «ПСЖ» – 5.5 (было – 7.5)
  • «Барселона» – 8.0 (было – 6.3)
  • «Атлетико» – 11.0 (было – 29.0)
  • «Ювентус» – 13.0 (было – 11.0)
  • «Аталанта» – 13.0
  • «РБ Лейпциг» – 16.0
  • «Тоттенхэм» – 21.0
  • «Реал» – 25.0 (было – 15.0)
  • «Наполи» – 55.0
  • «Лион» – 80.0
  • «Челси» – 250.0

Кто выиграет Лигу чемпионов в этом году? Пишите в комментариях

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Комментарии
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Аталанта конечно не выиграет ЛЧ, но покажет мощное сопротивление. Чего нельзя было сказать в феврале...
Сейчас Аталанта в лучшей своей форме
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ПСЖ сейчас без практики. Против Аталанты будет трудновато.
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Сити, Барса, Атлетико, Ювентус. Вижу эту четвёрку, 3 Команды пройдут точно. 
Атлетико по сетке вижу в финале
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Можете скринить👌🏻
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Ответ на комментарий Максим Анатольевич👌🏻 
заскринил
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Ответ на комментарий Максим Анатольевич👌🏻 
Вообще не удивлюсь, если вынесут Неймара и ко
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Ответ на комментарий Максим Анатольевич👌🏻 
Все так, только Бавария и Юве в финале – там уже и решится, кто возьмет ЗМ, Криш или Лева
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Ответ на комментарий J.Gatsby 
В этом году не будут вручать Золотой мяч. Какой мяч с такой игрой футболистов. Вы что слепые. раз не видите какой низкий уровень мастерства демонстрируют игроки в своих чемпионатах. а сколько брака. Как и ФИФА отказалось от БЕСТ вручать в этом году, так и УЕФА поступит.
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Немцы победят, верим в победу!
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privet
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Источник: Ставка ТВ
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