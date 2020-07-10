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«Бавария» – новый фаворит на победу в ЛЧ, «Барса» даже не в топ-3. Обновленные коэффициенты после жеребьевки

Лига чемпионов вернется в августе! Уже сегодня определились пары четвертьфинала на жеребьевке в Ньоне. Букмекеры уже открыли линии на матчи.

(4.38) «Реал» / «Сити» (1.83) – (5.90) «Лион» / «Юве» (1.65)

(3.24) «РБ Лейпциг» – «Атлетико» (2.43)

(5.20) «Наполи» / «Барса» (1.68) – (5.90) «Челси» / «Бавария» (1.55)

(3.20) «Аталанта» – «ПСЖ» (2.32)

Не сыгранные матчи 1/8 финала проведут 7-8 августа на стадионах команд-хозяек с пустыми трибунами. Четвертьфиналы сыграют в Лиссабоне в формате «финала восьми».

Номинальной домашней командой финала будет победитель второго полуфинала (они будут проведены в одноматчевом формате). Финал планируют провести 23 августа.

Также обновились коэффициенты на победителя турнира:

  • «Сити» – 4.0 (было 4.5)
  • «Бавария» – 4.0 (в феврале было – 8.0)
  • «ПСЖ» – 5.5 (было – 7.5)
  • «Барселона» – 8.0 (было – 6.3)
  • «Атлетико» – 11.0 (было – 29.0)
  • «Ювентус» – 13.0 (было – 11.0)
  • «Аталанта» – 13.0
  • «РБ Лейпциг» – 16.0
  • «Тоттенхэм» – 21.0
  • «Реал» – 25.0 (было – 15.0)
  • «Наполи» – 55.0
  • «Лион» – 80.0
  • «Челси» – 250.0

Кто выиграет Лигу чемпионов в этом году? Пишите в комментариях

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Комментарии
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Аталанта конечно не выиграет ЛЧ, но покажет мощное сопротивление. Чего нельзя было сказать в феврале...
Сейчас Аталанта в лучшей своей форме
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ПСЖ сейчас без практики. Против Аталанты будет трудновато.
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Сити, Барса, Атлетико, Ювентус. Вижу эту четвёрку, 3 Команды пройдут точно. 
Атлетико по сетке вижу в финале
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Можете скринить👌🏻
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Вова Надбитов0% WR-0.94% ROI
1.8Победа Реал Мадрид и тотал больше 2.5 - Да
Реал Мадрид — Алавес|Ла Лига
Реал Мадрид — Алавес|Ла Лига
Обе команды сейчас невероятно стабильны. У мадридского «Реала» с возобновления чемпионата – семь побед в семи турах, а у «Алавеса» — пять поражений в пяти последних матчах с общим счетом 1:12. Проблемная оборона «Алавеса» — отличная возможность улучшения голевой статистики для мадридского «реала», который три последних матча выиграл с одинаковым счетом 1:0. Но едва ли «Алавес» сможет навязать «Мадриду» такое же ожесточенное сопротивление, как его последние соперники. Думаю, на сей раз «Реал» забьет больше и поставлю на победа "Мадрида" и тотал больше 2,5.
0
Повторить за 1.83
_Rama56.8% WR-1.96% ROI
1.46Обе команды забьют - Да
Ювентус — Аталанта|Чемпионат Италии
Ювентус — Аталанта|Чемпионат Италии
Аталанта - украшение скучноватой, но не в этом сезоне, Серии А и самая забивная команда Италии. Сейчас футболисты в отличной форме и поймали кураж, тем более есть прекрасная возможность побороться за 2 место в чемпионате. После возвращения итальянского футбола после карантина эта команда идёт в лидерах по набору очков. В общем Аталанта действительно забивная и будет играть в свой атакующий и красивый футбол.
Как там Ювентус?
******* С одной стороны дела у них идут хорошо. Сарри перестал нервно курить когда увидел игру своих главных конкурентов после перерыва 😀😀😀. Интер и Лацио откровенно говоря проваливают концовку сезона, поэтому редкие неудачи зебр не выглядят так фатально. Интеру и Лацио банально не хватило скамейки запасных на весь сезон, они не могут так быстро привести своих игроков в лучшую форму и т. д.. Вот поэтому Ювентус практически считает себя в который раз чемпионом и особо не напрягается.
С другой стороны по игре у них явно есть проблемы. Появление Роналду дестабилизировало команду, с чем ранее боролся несправедливо выгнанный Аллегри, а теперь и Сарри. Поэтому команду телепает. Рон уже не золотой мальчик в Королевском Реале и его игра не выглядит так уверенно, чаще приходится забивать с пенальти. Дибала - вот истинный локомотив и символ команды, который тащил команду до кр7 и уже с ним. Про Де Лигта много говорить не буду, парню ещё есть куда рости.
******* Подводя итоги можно сказать что матч с Аталантой для Юве не будет лёгкой прогулкой и парни Гасперини будут кусаться до кон
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