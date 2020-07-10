Лига чемпионов вернется в августе! Уже сегодня определились пары четвертьфинала на жеребьевке в Ньоне. Букмекеры уже открыли линии на матчи.
(4.38) «Реал» / «Сити» (1.83) – (5.90) «Лион» / «Юве» (1.65)
(3.24) «РБ Лейпциг» – «Атлетико» (2.43)
(5.20) «Наполи» / «Барса» (1.68) – (5.90) «Челси» / «Бавария» (1.55)
(3.20) «Аталанта» – «ПСЖ» (2.32)
Не сыгранные матчи 1/8 финала проведут 7-8 августа на стадионах команд-хозяек с пустыми трибунами. Четвертьфиналы сыграют в Лиссабоне в формате «финала восьми».
Номинальной домашней командой финала будет победитель второго полуфинала (они будут проведены в одноматчевом формате). Финал планируют провести 23 августа.
Также обновились коэффициенты на победителя турнира:
- «Сити» – 4.0 (было 4.5)
- «Бавария» – 4.0 (в феврале было – 8.0)
- «ПСЖ» – 5.5 (было – 7.5)
- «Барселона» – 8.0 (было – 6.3)
- «Атлетико» – 11.0 (было – 29.0)
- «Ювентус» – 13.0 (было – 11.0)
- «Аталанта» – 13.0
- «РБ Лейпциг» – 16.0
- «Тоттенхэм» – 21.0
- «Реал» – 25.0 (было – 15.0)
- «Наполи» – 55.0
- «Лион» – 80.0
- «Челси» – 250.0
Кто выиграет Лигу чемпионов в этом году? Пишите в комментариях
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