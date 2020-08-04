У «Юве» 0 пенальти, а «Бавария» забивает в среднем 3,86 голов: 5 трендов по статистике Smart Tables

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Рестарт Лиги чемпионов сезона-2019/20 – первые игры запланированы на 7 и 8 августа. А это значит, что пора ознакомиться с трендами этого турнира, которые Betting Insider подобрал с помощью сервиса футбольной статистики Smart Tables.

«Бавария» забивает 3,86 гола за матч, а «Атлетико» провел 75% игр на тотал меньше

Матчи плей-офф ЛЧ выдаются результативными – с сезона-2016/17 в среднем забивается не меньше трех голов за игру.

2016/2017 – 3,52;

2017/2018 – 3,28;

2018/2019 – 3,14.

Соответственно и ставка на тотал больше выигрывает в большинстве матчей.

2016/2017 – 69%;

2017/2018 – 83%;

2018/2019 – 62%.

В текущем розыгрыше команды забивают три мяча за игру, а тотал больше проходил в 58% случаев.

Из команд, которые продолжают борьбу за трофей, чаще других «верх» играют:

«Бавария» – 6 из 7 игр;

«Реал» – 6 из 7;

«Аталанта» – 6 из 8.

«Бавария» устраивает шоу не только в Бундеслиге, где в 27 из 34 матчей забивалось минимум три мяча, но и в ЛЧ. В семи играх мюнхенцы забили 27 голов – 3,86 в среднем за матч.

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В противовес забивным командам найдутся и те, которые любят «засушить» игру.

«Атлетико» – 6 из 8 игр на ТМ (2,5);

«Наполи» – 5 из 7;

«Лион» – 4 из 7.

Видеть в этом списке «Атлетико» ни для кого не сюрприз, ведь команда Симеоне известна надежной обороной. Не зря и в Ла Лиге они сыграли 71% матчей на тотал меньше.

«Реал» и «Бавария» забивают после 76 минуты в 86% матчей

70% ставок на футбол – это лайв, поэтому Betting Insider рассмотрел такой тренд, как забитые голы в концовке матча. В Лиге чемпионов 25% голов забивается после 75 минуты, поэтому в заключительном отрезке матча стоит ловить тотал больше.

Чаще других, начиная с 76 минуты, забивают и пропускают следующие команды:

«Реал» – 6 из 7;

«Бавария» – 6 из 7;

«Ювентус» – 5 из 7;

«Челси» – 5 из 7.

А для этих клубов забитый мяч в конце игры редкое событие:

«Наполи» – 1 из 7;

«Атлетико» – 2 из 7;

«Аталанта» – 2 из 7.

Выбор в пользу гола в концовке игры выглядит хорошим вариантом для ставки на ответный матч «Бавария» – «Челси». Мюнхенцы в этом промежутке забивали в 6 матчах, в том числе и в первом матче в Лондоне.

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Только в одном матче с участием «Аталанты» показано меньше пяти желтых карточек

Линия букмекеров не ограничивается самыми популярными вариантами пари на исход матча или количество голов. Поэтому от голевых трендов перейдем к статистическим.

Желтые карточки – распространенный вариант ставок на статистику. Матчи «Барселоны» отметились количеством предупреждений, средний тотал – 5,71. Но чаще ставка на ТБ (4,5) желтых карточек выигрывала в играх «Аталанты».

«Аталанта» – 7 из 8;

«Барселона» – 6 из 7;

«ПСЖ» – 6 из 8.

А в играх «Баварии» эта же ставка не выиграла ни разу. Средний тотал ЖК в матчах с участием чемпиона Германии – 2,14.

«Бавария» – 0 из 7;

«Ювентус» – 1 из 7;

«Атлетико» – 2 из 8.

«Аталанта» исполнила пять пенальти в восьми играх, «Ювентус» – ноль

Ставки на то, что будет пенальти, оцениваются коэффициентом 3.0 и выше, поэтому они популярны у беттеров. В матчах следующих команд одиннадцатиметровый назначался чаще всего:

«Аталанта» – 5 из 8;

«Наполи» – 4 из 7;

«Челси» – 3 из 7;

«Сити» – 3 из 7.

Итальянские клубы заняли в этом списке первые два места, но тут не оказалось «Юве», который в Серии А по количеству пенальти третий в лиге, где Роналду с точки забил 12 голов. Тем еще удивительнее, что в матчах с участием туринцев пока не было ни одного пенальти.

«Ювентус» – 0 из 7;

«Атлетико» – 1 из 8;

«Барселона» – 1 из 7.

Источник изображения: https://www.yahoo.com/news/juv...

«Бавария» наносит в среднем за матч 10 ударов в створ

Голы «Баварии» – не случайность, ведь мюнхенцы наносят в среднем 10 ударов в створ ворот соперника. Общий тотал 10,5 ударов в створ проходил чаще в матчах с участием:

«Бавария» – 5 из 7;

«Реал» – 5 из 7;

«Атлетико» – 4 из 8.

В матчах «Лиона» и «Наполи» ни разу не было зафиксировано 11 ударов в створ.

«Лион» – 0 из 7;

«Наполи» – 0 из 7;

«ПСЖ» – 1 из 8.

На сайте Smart Tables можно найти и другие интересные тренды, которые пригодятся при выборе ставки.

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