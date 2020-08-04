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У «Юве» 0 пенальти, а «Бавария» забивает в среднем 3,86 голов: 5 трендов по статистике Smart Tables

Источник изображения: https://www.eurosport.ru/footb...

Рестарт Лиги чемпионов сезона-2019/20 – первые игры запланированы на 7 и 8 августа. А это значит, что пора ознакомиться с трендами этого турнира, которые Betting Insider подобрал с помощью сервиса футбольной статистики Smart Tables.

«Бавария» забивает 3,86 гола за матч, а «Атлетико» провел 75% игр на тотал меньше

Матчи плей-офф ЛЧ выдаются результативными – с сезона-2016/17 в среднем забивается не меньше трех голов за игру.

  • 2016/2017 – 3,52;
  • 2017/2018 – 3,28;
  • 2018/2019 – 3,14.

Соответственно и ставка на тотал больше выигрывает в большинстве матчей.

  • 2016/2017 – 69%;
  • 2017/2018 – 83%;
  • 2018/2019 – 62%.

В текущем розыгрыше команды забивают три мяча за игру, а тотал больше проходил в 58% случаев.

Из команд, которые продолжают борьбу за трофей, чаще других «верх» играют:

  • «Бавария» – 6 из 7 игр;
  • «Реал» – 6 из 7;
  • «Аталанта» – 6 из 8.

«Бавария» устраивает шоу не только в Бундеслиге, где в 27 из 34 матчей забивалось минимум три мяча, но и в ЛЧ. В семи играх мюнхенцы забили 27 голов – 3,86 в среднем за матч.

Источник изображения: https://sportarena.com/footbal...

В противовес забивным командам найдутся и те, которые любят «засушить» игру. 

  • «Атлетико» – 6 из 8 игр на ТМ (2,5);
  • «Наполи» – 5 из 7;
  • «Лион» – 4 из 7.

Видеть в этом списке «Атлетико» ни для кого не сюрприз, ведь команда Симеоне известна надежной обороной. Не зря и в Ла Лиге они сыграли 71% матчей на тотал меньше.

«Реал» и «Бавария» забивают после 76 минуты в 86% матчей

70% ставок на футбол – это лайв, поэтому Betting Insider рассмотрел такой тренд, как забитые голы в концовке матча. В Лиге чемпионов 25% голов забивается после 75 минуты, поэтому в заключительном отрезке матча стоит ловить тотал больше.

Чаще других, начиная с 76 минуты, забивают и пропускают следующие команды:

  • «Реал» – 6 из 7;
  • «Бавария» – 6 из 7;
  • «Ювентус» – 5 из 7;
  • «Челси» – 5 из 7.

А для этих клубов забитый мяч в конце игры редкое событие:

  • «Наполи» – 1 из 7;
  • «Атлетико»  – 2 из 7;
  • «Аталанта» – 2 из 7.

Выбор в пользу гола в концовке игры выглядит хорошим вариантом для ставки на ответный матч «Бавария» – «Челси». Мюнхенцы в этом промежутке забивали в 6 матчах, в том числе и в первом матче в Лондоне.

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Только в одном матче с участием «Аталанты» показано меньше пяти желтых карточек

Линия букмекеров не ограничивается самыми популярными вариантами пари на исход матча или количество голов. Поэтому от голевых трендов перейдем к статистическим.

Желтые карточки – распространенный вариант ставок на статистику. Матчи «Барселоны» отметились количеством предупреждений, средний тотал – 5,71. Но чаще ставка на ТБ (4,5) желтых карточек выигрывала в играх «Аталанты».

  • «Аталанта» – 7 из 8;
  • «Барселона» – 6 из 7;
  • «ПСЖ» – 6 из 8.

А в играх «Баварии» эта же ставка не выиграла ни разу. Средний тотал ЖК в матчах с участием чемпиона Германии – 2,14.

  • «Бавария» – 0 из 7;
  • «Ювентус» – 1 из 7;
  • «Атлетико» – 2 из 8.

«Аталанта» исполнила пять пенальти в восьми играх, «Ювентус» – ноль

Ставки на то, что будет пенальти, оцениваются коэффициентом 3.0 и выше, поэтому они популярны у беттеров. В матчах следующих команд одиннадцатиметровый назначался чаще всего:

  • «Аталанта» – 5 из 8;
  • «Наполи» – 4 из 7;
  • «Челси» – 3 из 7;
  • «Сити» – 3 из 7.

Итальянские клубы заняли в этом списке первые два места, но тут не оказалось «Юве», который в Серии А по количеству пенальти третий в лиге, где Роналду с точки забил 12 голов. Тем еще удивительнее, что в матчах с участием туринцев пока не было ни одного пенальти.

  • «Ювентус» – 0 из 7;
  • «Атлетико» – 1 из 8;
  • «Барселона» – 1 из 7.

Источник изображения: https://www.yahoo.com/news/juv...

«Бавария» наносит в среднем за матч 10 ударов в створ

Голы «Баварии» – не случайность, ведь мюнхенцы наносят в среднем 10 ударов в створ ворот соперника. Общий тотал 10,5 ударов в створ проходил чаще в матчах с участием:

  • «Бавария» – 5 из 7;
  • «Реал» – 5 из 7;
  • «Атлетико» – 4 из 8.

В матчах «Лиона» и «Наполи» ни разу не было зафиксировано 11 ударов в створ.

  • «Лион» – 0 из 7;
  • «Наполи» – 0 из 7;
  • «ПСЖ» – 1 из 8.

На сайте Smart Tables можно найти и другие интересные тренды, которые пригодятся при выборе ставки.

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Комментарии
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Да, Бавария хороша. Но хотелось бы победы Сити))
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Константин Генич56% WR-1.81% ROI
1.95Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
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Шахтер — Вольфсбург|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ОЗ и ТБ (2,5) в матче «Шахтер» — «Вольфсбург». Вот его доводы:

Матч пройдет в Киеве. А в первой игре «Шахтер» обыграл «Вольфсбург» — 2:1. Это было еще несколько месяцев назад. А сейчас надо развивать успех.
«Вольфсбург» довольно давно завершил сезон. Сейчас после паузы снова принялись за работу, готовясь именно к этой встрече. Скорее всего, это будет последний матч этим летом для «волков».

«Вольфсбург» обязан забивать. А «Шахтер» в плей-офф пропускает почти в каждой игре. Три гола от «Бенфики» получили, один от нее в другой встрече, пропустили от «Вольфсбурга» в первом матче. Немцы будут рисковать. У них хороший, высокий нападающий Вегхорст, которого нужно использовать. Без сомнения что-то интересное «Вольфсбург» предложит клубу из Донецка.

«Шахтер» что-то постарается придумать и реализовать с помощью легионеров и мощного нападения. Ставка «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» в матчах «Шахтера» в Лиге Европы часто проходит.

Источник: РБ
2
Повторить за 1.98
Валерий Непомнящий51.5% WR-6.34% ROI
1.909Победит Спартак
Спартак — Сочи|РПЛ
Спартак — Сочи|РПЛ
Здесь для меня безоговорочный фаворит «Спартак». У «Сочи» потери в составе, например, ушёл Кокорин, выступавший за сочинцев в концовке прошлого сезона. У спартаковцев сейчас есть кураж и хороший настрой. Они ждут начала сезона, чтобы реабилитироваться за результат прошлого сезона. Мне кажется, в составе очень много игроков, у которых есть желание доказать, что они пришли в команду побеждать. С таким настроем они смогут удачно стартовать в новом сезоне.

У «Спартака» появляется довольно быстрая игра в атаке. Когда он в порядке, то у спартаковцев самая быстрая игра в РПЛ, но команда Тедеско этим не пользуется. Сейчас длинный, позиционный розыгрыш – это не стиль «Спартака». Я не имею в виду, что он должен играть от обороны, ему нужно использовать свободные зоны. У команды в составе много игроков, способных переиграть соперника один в один за счёт дриблинга, а также хорошие фланги. «Спартак» должен активно накрывать соперника на чужой половине поля, перехватывать мячи и атаковать за счёт скоростных игроков.

«Сочи», скорее всего, в этом матче сыграет от обороны. Считаю, что такой стиль для сочинцев будет самым грамотным. Возможно, поэтому «Спартак» не сможет много забить, тем более это первый тур, но всё-таки выиграет.

«Спартак» усилился Кокориным, и я считаю, что к новому нападающему москвичей должна повернуться удача. Я очень долго сомневался, что он пойдёт в «Спартак. Казалось, что для него предпочтительнее другие наши команды, но он принял такое решение. Посмотрим на его игру, нападающему есть что доказывать и себе, и «Спартаку», и «Зениту». Сейчас много специалистов, экспертов сомневаются, что Кокорин сможет выиграть конкуренцию у тех игроков, которые есть в «Спартаке». Он сразу не станет железным игроком стартового состава, но в начале сезона, я уверен, ему доверят место на поле, а как дальше будет – это вопрос.

Сейчас, скорее всего, Кокорин образует связку с Соболевым, который будет играть «столба», ждать передач с фланга, а Кокорин станет блуждающим нападающим. Соболева нужно обеспечивать мячами, создавать моменты, а Кокорину самому придётся искать мяч и создавать моменты.

Сейчас тренерскому штабу «Спартака» нужно найти баланс в игре в атаке. Например, у «Зенита» он есть – и Сердар, и Артём умеют принять мяч, оба открываются и хорошо взаимодействуют. В «Спартаке» я пока не вижу, что у двух нападающих будет качественное взаимопонимание. Его нужно наигрывать и ждать.

Источник: LegalBet
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