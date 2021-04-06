Betting Insider

«Рен ТВ» покажет матч «Реал» – «Барселона». На что можно поставить в класико?

автор Юрий Еремичев

Телеканал «Рен ТВ» покажет прямую трансляцию центрального матча 30-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной». Игра пройдет в субботу, 10 апреля, начало в 22:00 по московскому времени.

«Рен ТВ» станет единственным федеральным каналом, который покажет поединок «Реала» и «Барсы». Класико не покажет «Матч ТВ», игру можно будет посмотреть на платном канале «Матч! Футбол 1».

Поединок на «Рен ТВ» прокомментируют Владимир Стогниенко и Александр Кузмак. 

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На победу «Реала» букмекеры дают коэффициент 2.96, на «Барселону» – 2.22, на ничью – 3.75. Кэф на ТБ (2,5) – 1.56, ТМ (2,5) – 2.36

При этом «Реал» имеет непрерванную серию из 11 матчей без поражений. 1Х оценивается кэфом 1.65. «Барселона» не проигрывает в 9 матчах кряду. КЭф на 2Х – 1.39. В 6 из 8 последних класико в Мадриде «Барса» одерживала победу. 

Вероятность победы «Барселоны» в Ла Лиге сейчас оценивается кэфом 1.75. На мадридский «Атлетико» дают 3.00, на «Реал» – 5.00. После 29 туров в таблице лидирует «Атлетико» с 66 очками, у «Барсы» 65 баллов, у «Реала» – 63.

Будете смотреть класико по «Рен ТВ»? А на что поставите? Делитесь в комментариях. 

Комментарии
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Wasso
70.4% WR2.19% ROI
До этого ещё рано думать... но пока выглядит предпочтительнее Барса, несмотря на последнюю мизерную победу.
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ЗаРуСь
34.2% WR-1.28% ROI
гении
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Зохиржон Тохиржонович
52.7% WR-1.35% ROI
Победа Реала
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Александр Субеев
0% WR0% ROI
ТБ 2.5
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King of Kings
40.4% WR7.63% ROI
рен ТВ зарешал😁😁😁
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ЗаРуСь
34.2% WR-1.28% ROI
На Нибиру
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StavkaIgra
58.6% WR-3.96% ROI
У меня мнение на данную игру, что будет ничья 1:1) А если и победить кто-то и захочет, то думаю Реал вполне это может сделать.Особенно последний матч Барселоны с Вальядолидом показал Барселону ,еле победу выцарапали в самом конце матча и при удалении игрока Вальядолида.
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