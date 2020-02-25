💰 10 000 рублей на твоем счету – дарим бонус для ставки на любой матч! 🎁

Последний раз, когда «Челси» и «Бавария» встречались в ЛЧ – это был легендарный финал 2012-го. Из тех составов на поле смогут выйти только Нойер и Мюллер, а Лэмпард теперь выступит в новом качестве – как и 8 лет назад у лондонского клуба молодой и неопытный тренер. Сегодня это главный матч вечера!

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