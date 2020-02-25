💰 10 000 рублей на твоем счету – дарим бонус для ставки на любой матч! 🎁

10 000 РУБЛЕЙ ДЛЯ СТАВКИ НА ЛЮБОЙ МАТЧ – ДОСТУПНЫ ПО ССЫЛКЕ
Последний раз, когда «Челси» и «Бавария» встречались в ЛЧ – это был легендарный финал 2012-го. Из тех составов на поле смогут выйти только Нойер и Мюллер, а Лэмпард теперь выступит в новом качестве – как и 8 лет назад у лондонского клуба молодой и неопытный тренер. Сегодня это главный матч вечера!
Но и в Италии будет не менее горячая игра – так что, наслаждайтесь! Специально для вас мы подготовили уникальную статистику ставок на матчи.
«Челси» – «Бавария»
- П2 – 29%
- ОЗ (да) – 12%
- ИТ2Б (1,5) – 9%
- ТБ (2,5) – 9%
- П1 – 7%
«Наполи» – «Барселона»
ЛЧ + BETTING INSIDER = 10 000 РУБЛЕЙ НА ВАШЕМ СЧЕТУ
Предложение действует только для новых клиентов. Нужно:
- Зарегистрироваться;
- Внести депозит не менее 500 рублей;
- Сделать ставку с кэфом не ниже 1,8 на сумму вшестеро больше первого депозита;
- Получить 10 000 на свой счет.