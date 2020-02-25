💰 10 000 рублей на твоем счету – дарим бонус для ставки на любой матч! 🎁

Betting Insider

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Последний раз, когда «Челси» и «Бавария» встречались в ЛЧ – это был легендарный финал 2012-го. Из тех составов на поле смогут выйти только Нойер и Мюллер, а Лэмпард теперь выступит в новом качестве – как и 8 лет назад у лондонского клуба молодой и неопытный тренер. Сегодня это главный матч вечера!

Но и в Италии будет не менее горячая игра – так что, наслаждайтесь! Специально для вас мы подготовили уникальную статистику ставок на матчи.

«Челси» – «Бавария»

«Наполи» – «Барселона»

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Комментарии
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спасибо
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да
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спасибо
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1:1 ничья
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ROI 1,35%
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Бавария
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3000 надо как понял
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Челси Бавария х2
Наполи Барса 3.5 меньше, общий тоталь
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мне кажется обе забьет
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наполи - барселона 1-2
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