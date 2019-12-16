Betting Insider

«Ливерпуль» второй, «Реал» – даже не в топ-5. После жеребьевки букмекеры оценили шансы команд на победу в ЛЧ

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. После того, как стали известны первые пары команд в плей-офф, букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира:

  • «Манчестер Сити» – 4.32;
  • «Ливерпуль» – 5;
  • «Барселона» – 6;
  • «ПСЖ» – 7.5;
  • «Бавария» – 8;
  • «Ювентус» – 12;
  • «Реал Мадрид» – 21;
  • «Тоттенхэм» – 21;
  • «Атлетико» – 29;
  • «Лейпциг» – 38.

Отметим, что до жеребьевки шансы команд существенно не изменились. Все пары команд в 1/8 финала на одной картинке:


Кто возьмет кубок в этом году и почему? Пишите свои варианты в комментариях

Читайте также:

8 способов, как Betting Insider поможет превратить ставки в прибыльное хобби

Букмекеры обвалили коэффициент на увольнение Гвардиолы. Отставание от «Ливерпуля» – 14 очков

На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы!

(Прогнозы на хоккейПрогнозы на баскетболПрогнозы на теннис)

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Ливерпуль возьмет кубок 🏆
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий Goal Bet 🏆 
Лейпциг
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий zulharnaevaa97 
😂
ПожаловатьсяОтветить
хм ... не ПСЖ, не Тоттенхэм, не Атлетико
ПожаловатьсяОтветить
Барселона выиграет
ПожаловатьсяОтветить
Серьезно на Сити самый низкий кэф, Реал его вперёд ногами вынесет
ПожаловатьсяОтветить
Лейпциг
ПожаловатьсяОтветить
Ювентус  ребят
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий Madridista 🇪🇸🇷🇺 
Очень сомневаюсь
ПожаловатьсяОтветить
Ливерпуль заберёт и лч и апл
ПожаловатьсяОтветить