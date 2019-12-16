«Ливерпуль» второй, «Реал» – даже не в топ-5. После жеребьевки букмекеры оценили шансы команд на победу в ЛЧ

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. После того, как стали известны первые пары команд в плей-офф, букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира:
- «Манчестер Сити» – 4.32;
- «Ливерпуль» – 5;
- «Барселона» – 6;
- «ПСЖ» – 7.5;
- «Бавария» – 8;
- «Ювентус» – 12;
- «Реал Мадрид» – 21;
- «Тоттенхэм» – 21;
- «Атлетико» – 29;
- «Лейпциг» – 38.
Отметим, что до жеребьевки шансы команд существенно не изменились. Все пары команд в 1/8 финала на одной картинке:
Кто возьмет кубок в этом году и почему? Пишите свои варианты в комментариях
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