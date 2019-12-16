Betting Insider

«Барселона» на третьем месте, «Ювентус» – даже не в топ-5. После жеребьевки букмекеры оценили шансы команд на победу в ЛЧ

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. После того, как стали известны первые пары команд в плей-офф, букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира:

  • «Манчестер Сити» – 4.32;
  • «Ливерпуль» – 5;
  • «Барселона» – 6;
  • «ПСЖ» – 7.5;
  • «Бавария» – 8;
  • «Ювентус» – 12;
  • «Реал Мадрид» – 21;
  • «Тоттенхэм» – 21;
  • «Атлетико» – 29;
  • «Лейпциг» – 38.

Отметим, что до жеребьевки шансы команд существенно не изменились. Все пары команд в 1/8 финала на одной картинке:


Кто возьмет кубок в этом году и почему? Пишите свои варианты в комментариях

Читайте также:

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Ливерпуль возьмет кубок 🏆
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий Goal Bet 🏆 
Лейпциг
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий zulharnaevaa97 
😂
ПожаловатьсяОтветить
хм ... не ПСЖ, не Тоттенхэм, не Атлетико
ПожаловатьсяОтветить