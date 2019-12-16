«Барселона» на третьем месте, «Ювентус» – даже не в топ-5. После жеребьевки букмекеры оценили шансы команд на победу в ЛЧ

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. После того, как стали известны первые пары команд в плей-офф, букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира:

«Манчестер Сити» – 4.32 ;

; «Ливерпуль» – 5 ;

; «Барселона» – 6 ;

; «ПСЖ» – 7.5 ;

; «Бавария» – 8 ;

; «Ювентус» – 12 ;

; «Реал Мадрид» – 21 ;

; «Тоттенхэм» – 21 ;

; «Атлетико» – 29 ;

; «Лейпциг» – 38.

Отметим, что до жеребьевки шансы команд существенно не изменились. Все пары команд в 1/8 финала на одной картинке:





Кто возьмет кубок в этом году и почему? Пишите свои варианты в комментариях

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