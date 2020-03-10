Коронавирус может стать причиной переноса финала Лиги чемпионов. Коэффициенты букмекеров на решение УЕФА

Футбольная организация УЕФА создала рабочую группу, которая прорабатывает варианты возможного переноса игр Лиги чемпионов, проведения их без зрителей или даже полной остановки турнира. Букмекеры уже начали принимать ставки на перенос финального матча:

Коэффициент на то, что проведение финала Лиги чемпионов УЕФА, отложат на неопределенный срок – 7.0.

Отметим, что меры предосторожности уже предприняты: 5 марта было решено сыграть ответный матч 1/8 финала между «Валенсией» и «Аталантой» при пустых трибунах. Аналогично пройдет без зрителей и матч «Боруссия» — «ПСЖ».

Финал ЛЧ запланирован на 30 мая и должен состояться в Стамбуле на стадионе «Олимпийский».

Все спортивные мероприятия в Италии и Cерия А приостановлены из-за коронавируса

Все итальянские команды, которые до сих пор принимают участие в еврокубках:

«Рома»

«Интер»

«Аталанта»

«Ювентус»

«Наполи»

Как пройдет финал Лиги чемпионов? Пишите в комментариях

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