Топ-40 возможных переходов финального дня ТО: Санчо и Упамекано перейдут в «МЮ», Канте – в «Интер»?

Пандемия сдвинула начало сезона-2020/21, как и даты трансферного окна. Новый сезон в европейских чемпионатах уже начался, а трансферное окно будет закрыто сегодня (5 октября). Небольшое исключение сделано для клубов АПЛ: основное ТО в Англии закроется тоже 5 октября, но до 16 октября команды смогут покупать футболистов из низших английских лиг.

Поговорим о самых значимых и вероятных переходах, которые могут состояться в день дедлайна. Betting Insider собрал все коэффициенты в одном месте.

40. Погба (80 млн евро) из «МЮ» в «Ювентус» – 8.0

39. Ингз (20 млн евро) из «Саутгемптона» в «Тоттенхэм» – 8.0

38. Ориги (16 млн евро) из «Ливерпуля» в «Брайтон» – 6.0

37. Лэмпти (8 млн евро) из «Брайтона» в «Баварию» – 6.0

36. Бейли (29,5 млн евро) из «Байера» в «Тоттенхэм» – 6.0

35. Мэйтленд-Найлз (14,5 млн евро) из «Арсенала» в «МЮ» – 6.0

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34. Вийналдум (40 млн евро) из «Ливерпуля» в «Барселону» – 4.33

29-летний голландский полузащитник еще месяц назад провел переговоры с «Барсой» и сейчас оказывает давление на «Ливерпуль», чтобы ускорить трансфер. Отношения «Ливерпуля» и Вийналдума испортились после того, как сторонам не удалось договориться о продлении контракта. «Ливерпуль» требует 17 млн евро, а «Барселона» все еще пытается сбить цену, так как в ноябре футболисту будет уже 30 лет.

33. Джошуа Кинг (16 млн евро) из «Борнмута» в «Тоттенхэм» – 4.0

32. Альфредо Морелос (15 млн евро) из «Рейнджерс» в «Лилль» – 4.0

31. Дибала (80 млн евро) из «Ювентуса» в «МЮ» – 4.0

30. Тальяфико (28 млн евро) из «Аякса» в «Ман Сити» – 4.0

У Пепа проседает левый фланг защиты. В центре обороны тоже были проблемы, но «Сити» закрыл эти позиции двумя новичками. Менди и Зинченко не тянут на место в стартовом составе, а поэтому Тальяфико – самый желанный кандидат на усиление.

29. Хименес (56 млн евро) из «Атлетико» в «Ювентус» – 4.0

28. Диего Карлос (50 млн евро) из «Севильи» и «Ливерпуль» – 4.0

27. Сессеньон (25 млн евро) из «Тоттенхэма» в «Селтик» – 3.5

26. Эдуар (15 млн евро) из «Селтика» в «Арсенал» – 3.07

25. Упамекано (60 млн евро) из «Лейпцига» в «МЮ» – 2.92

Главный тренер «МЮ» Сульшер лично заинтересован в подписании Упамекано, ведь ему нужен еще один классный игрок в центр защиты, который играл бы в паре с Харри Магуайером. Цена – главная причина, почему этот трансфер до сих пор не состоялся.

24. Дуглас Коста (20 млн евро) из «Ювентуса» в «Вулверхэмптон» – 2.75

23. Джеймс (19 млн евро) из «МЮ» в «Лидс» – 2.75

22. Лингард (17,5 млн евро) из «МЮ» в «Вест Хэм» – 2.62

21. Дракслер (24 млн евро) из «ПСЖ» в «Лидс» – 2.5

20. Бельерин (32 млн евро) из «Арсенала» в «ПСЖ» – 2.5

19. Дембеле (56 млн евро) из «Барселоны» в «МЮ» – 2.48

Дембеле провалился в «Барсе». Каталонский клуб пытается его продать, но «МЮ» согласен только на аренду, и то лишь в том случае, если не удастся подписать Санчо. Понять англичан можно, ведь нет никаких гарантий, что такой капризный и неординарный игрок сможет заиграть в АПЛ. «Барсе» продажа Дембеле нужна еще и для того, чтобы подписать Депая, которого очень хочет видеть в составе Куман.

18. Роналду (60 млн евро) из «Ювентуса» в «ПСЖ» – 2.4

17. Сарр (24,5 млн евро) из «Уотфорда» в «МЮ» – 2.37

16. Жоржиньо (52 млн евро) из «Челси» в «Арсенал» – 2.25

15. Диего Коста (14,5 млн евро) из «Атлетико» в ПСЖ – 2.25

«Клуб в курсе, что я не хочу создавать проблем. Я общался с представителями клуба. Если им нужно меня продать – вперед. Если контракт хотят разорвать – давайте», – говорил Коста.

14. Заа (44 млн евро) из «Кристал Пэлас» в Эвертон» – 2.1

13. Ляказетт (48 млн евро) из «Арсенала» в «Атлетико» – 2.1

12. Бенрахма (10,5 млн евро) из «Брентфорда» в «Кристал Пэлас» – 2.1

11. Триппьер (28 млн евро) из «Атлетико» в «Астон Виллу» – 2.0

10. Брукс (20 млн евро) из «Борнмута» в «Тоттенхэм» – 2.0

9. Делле Алли (64 млн евро) из «Тоттенхэма» в «ПСЖ» – 1.8

Деле Алли сыграл за «Тоттенхэм» в ЛЕ, но в нескольких матчах АПЛ даже не попадал в заявку. «ПСЖ» предложил лондонцам вариант с арендой, на что получил отказ. «Тоттенхэм» не хочет отпускать одного из лучших своих игроков, а у «ПСЖ» нет денег на покупку Алли.

8. Канте (80 млн евро) из «Челси» и «Интер» – 1.8

7. Кавани (20 млн евро) из «ПСЖ» (контракт закончился) в «Атлетико» – 1.72

У Кавани летом закончился контракт с «ПСЖ». Долгое время форвард не может найти себе новый клуб из-за серьезных финансовых запросов. Сейчас Кавани готов переехать в Мадрид и даже согласен пересмотреть свои запросы по зарплате, но вот только «матрасники» готовы его подписать лишь в том случае, если уйдет Диего Коста.

6. Санчо (117 млн евро) из «Боруссии» Д в «МЮ» – 1.61

«Юнайтед» все еще хотят подписать Санчо. Недавно «Боруссия» отвергла предложение «80+20».

5 .Райс (49,5 млн евро) из «Вест Хэма» в «Челси» – 1.58

4. Шкриньяр (50 млн евро) из «Интера» в «Тоттенхэм» – 1.53

«Интер» не хочет продавать Эриксена, ведь планирует заработать на продаже центрального защитника Шкриньяра. Еще в конце прошлого сезона словак сел на скамейку, а в сезоне-2020/21 играл лишь против «Беневенто». «Тоттенхэм» предложил 35 млн евро, но миланцы хотят больше – 50 млн и бонусы.

3. Рудигер (40 млн евро) из «Челси» в «Милан» – 1.53

2. Теллес (40 млн евро) из «Порту» в «МЮ» – 1.44

1. Уилсон (17,5 млн евро) из «Ливерпуля» в «Бернли» – 1.25

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