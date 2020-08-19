Куман – новый тренер «​Барселоны». Какие трансферы стоит ожидать?

После вылета «Барселоны» из ЛЧ, главного тренера команды Кике Сетьена отправили в отставку, а букмекеры опубликовали линию на нового наставника каталонского клуба. Лидировал бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, но 17 августа появилась информация о том, что в Барселону для обсуждения деталей контракта прилетел главный тренер сборной Голландии Рональд Куман.

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Спустя сутки было официально объявлено о том, что Рональд Куман стал новым тренером «Барселоны».

В связи с назначением голландца в «Барселону», букмекеры открыли линию на будущее команды под его руководством:

Подпишет любого игрока сборной Голландии в «Барселону» – 1.6

Подпишет двух игроков сборной Голландии – 6.5

Будет отправлен в отставку до 26 декабря 2020-го – 3.5

«Барселона» займет итоговое 3-е и ниже место в чемпионате в следующем сезоне – 3.75

Финиширует с «Барселоной» ниже лигачемпионских мест в следующем сезоне – 17.00

Будет руководить командой в первом туре сезона 2021/2022 – 4.00

Выиграет чемпионат и кубок Испании, а также ЛЧ в следующем сезоне – 26.00

Подпишет вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда в« Барселону» – 67.00

Подпишет полузащитника «Эвертона» Гильфи Сигурдссона – 101.00

А что думаете вы по этому поводу? Кто станет первым новичком команды?

Источник главного изображения: https://football-fun.ru/novosti/p-ofitsialno-ronald-kuman-glavnyy-trener-barselony

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