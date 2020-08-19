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Куман – новый тренер «​Барселоны». Какие трансферы стоит ожидать?

После вылета «Барселоны» из ЛЧ, главного тренера команды Кике Сетьена отправили в отставку, а букмекеры опубликовали линию на нового наставника каталонского клуба. Лидировал бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, но 17 августа появилась информация о том, что в Барселону для обсуждения деталей контракта прилетел главный тренер сборной Голландии Рональд Куман.

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Спустя сутки было официально объявлено о том, что Рональд Куман стал новым тренером «Барселоны».

В связи с назначением голландца в «Барселону», букмекеры открыли линию на будущее команды под его руководством:

  • Подпишет любого игрока сборной Голландии в «Барселону» – 1.6
  • Подпишет двух игроков сборной Голландии – 6.5
  • Будет отправлен в отставку до 26 декабря 2020-го – 3.5
  • «Барселона» займет итоговое 3-е и ниже место в чемпионате в следующем сезоне – 3.75
  • Финиширует с «Барселоной» ниже лигачемпионских мест в следующем сезоне – 17.00
  • Будет руководить командой в первом туре сезона 2021/2022 – 4.00
  • Выиграет чемпионат и кубок Испании, а также ЛЧ в следующем сезоне – 26.00
  • Подпишет вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда в« Барселону» – 67.00
  • Подпишет полузащитника «Эвертона» Гильфи Сигурдссона – 101.00

А что думаете вы по этому поводу? Кто станет первым новичком команды?

Источник главного изображения: https://football-fun.ru/novosti/p-ofitsialno-ronald-kuman-glavnyy-trener-barselony

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Ровшан Аскеров50.4% WR-9.97% ROI
1.78Обе команды забьют - Да
Севилья — Интер|Лига Европы УЕФА
Севилья — Интер|Лига Европы УЕФА
Для «Севильи» финал ЛЕ - это домашняя история. При любом тренере, даже таком невразумительном, как Хулен Лопетеги, она все равно выходит в эту стадию непонятного турнира - Лиги чемпионов для *******. И в этой ********* ЛЧ «Севилья» - самый успешный из игроков. Пять предыдущих финалов «Севилья» выиграла. То есть КПД в финалах у испанского клуба 100%. Опыт и психология на стороне команды из Андалусии. Но решать-то на поле будут живые люди. А они у «Интера» покреативнее и поинтереснее, чем у их визави.

«Севилья» прошла в полуфинале через еще сыроватый «Манчестер Юнайтед», который так и не сумел воплотить в голы свое игровое давление. «Интер» же на примере «Шахтера» показал, что таланта и инстинкта убийцы его мастерам не занимать. Десять лет этот клуб не играл в финалах еврокубков. С эпохи Моуринью. Так что жажда трофеев у Конте будет куда сильнее.

Если футболом управляет не мистика, а здравый смысл и объективные обстоятельства, то выиграть должен «Интер». Но вспомним 1997 год, финал Кубка УЕФА, когда «Интер» с Дзанетти, Сфорцой, Саморано в составе, будучи абсолютным фаворитом, в двухраундовом противостоянии (тогда играли два матча в финалах Кубка УЕФА) уступил невзрачному гельзенкирхенскому «Шальке-04» по пенальти. Так что случиться может абсолютно всё что угодно.

Источник: LegalBet
4
Повторить за 1.79
Артем Люльчук57.4% WR36.77% ROI
2.43Обе команды забьют - Да
Шахтер — Колос|Чемпионат Украины
Шахтер — Колос|Чемпионат Украины
Еврокубковых сезон Шахтёра завершон; можно выдохнуть с облегчением. Теперь чемпиону нужно заострить внимание на УПЛ и суперкубке. Не думаю, что Каштру приготовит сюрприз на этот матч, но тем не менее, они встречаются с Колосом - опасным соперником, который может устроить проблемы Горнякам. В этом сезоне Косовары будут выглядеть ещё лучше, нужно готовиться к еврокубках, я не сомневаюсь а них.
Вообще, я бы не рекомендовал ставить на эту игру, исход слишком непредсказуемый. Зато я могу предложить закинуть немного на „ОЗ” вполне верояный исход
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