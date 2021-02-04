Сoldzera стал амбассадором Parimatch

Букмекерская компания Parimatch подписала контракт с легендарным игроком в CS:GO Марсело Аугусто Давидом, известным под ником coldzera. Марсело стал новым глобальным амбассадором бренда в области киберспорта. Согласно условиям соглашения, компания получила право на использование образа киберспортсмена во всех каналах коммуникации. Кроме того, Марсело будет поддерживать киберспортивные активации Parimatch в своих социальных сетях.

Coldzera — бразильский профессиональный киберспортсмен в дисциплине Counter Strike: Global Offensive, лучший игрок года 2016 и 2017 , а также многократный призер самых разнообразных турниров: на его счету 21 золотая, 11 серебряных и 19 бронзовых наград.

В рамках подписания контракта Марсело пообщался с руководителем направления киберспорта Parimatch Степаном Шульгой.





Coldzera: «Рад объявить о партнерстве с Parimatch и присоединиться к своему боевому товарищу по CS:GO Даниилу Zeus Тесленко. Я знаю, что Parimatch уделяет много времени развитию индустрии esports. Я благодарен киберспорту за многое в своей жизни, поэтому хочу сделать что-то для его развития не только в игре. Вместе с Parimatch мы будем развивать киберспорт в Бразилии и попробуем немного отвлечь моих соотечественников от футбола!».

Степан Шульга, Head of Esports Parimatch: «Это отличные новости для Parimatch и киберспортивного сообщества. Наша компания стремится стать глобальным брендом, а партнерство с Марсело расскажет о нас бразильским фанатам киберспорта и откроет двери на глобальный рынок. Марсело поможет нам выстроить коммуникацию — ведь очень важно, чтобы профессионалы киберспорта делились опытом и вдохновляли фанатов. Добро пожаловать на борт, амиго! Давай заставим планету киберспорта вращаться быстрее!».

Для Parimatch сотрудничество с coldzera - очередной важный шаг в укреплении статуса лидера среди киберспортивных букмекеров. Компания является глобальным партнером ведущих киберспортивных организаций Fnatic и Virtus.pro. Также в 2019 году Parimatch запустил собственный турнир по Dota 2 (Parimatch League).