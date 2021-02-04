Betting Insider

Сoldzera стал амбассадором Parimatch

автор Юрий Еремичев

Букмекерская компания Parimatch подписала контракт с легендарным игроком в CS:GO Марсело Аугусто Давидом, известным под ником coldzera. Марсело стал новым глобальным амбассадором бренда в области киберспорта. Согласно условиям соглашения, компания получила право на использование образа киберспортсмена во всех каналах коммуникации. Кроме того, Марсело будет поддерживать киберспортивные активации Parimatch в своих социальных сетях. 

Coldzera — бразильский профессиональный киберспортсмен в дисциплине Counter Strike: Global Offensive, лучший игрок года 2016 и 2017 , а также многократный призер самых разнообразных турниров: на его счету 21 золотая, 11 серебряных и 19 бронзовых наград. 

В рамках подписания контракта Марсело пообщался с руководителем направления киберспорта Parimatch Степаном Шульгой.


Coldzera: «Рад объявить о партнерстве с Parimatch и присоединиться к своему боевому товарищу по CS:GO Даниилу Zeus Тесленко. Я знаю, что Parimatch уделяет много времени развитию индустрии esports. Я благодарен киберспорту за многое в своей жизни, поэтому хочу сделать что-то для его развития не только в игре. Вместе с Parimatch мы будем развивать киберспорт в Бразилии и попробуем немного отвлечь моих соотечественников от футбола!».

Степан Шульга, Head of Esports Parimatch: «Это отличные новости для Parimatch и киберспортивного сообщества. Наша компания стремится стать глобальным брендом, а партнерство с Марсело расскажет о нас бразильским фанатам киберспорта и откроет двери на глобальный рынок. Марсело поможет нам выстроить коммуникацию — ведь очень важно, чтобы профессионалы киберспорта делились опытом и вдохновляли фанатов. Добро пожаловать на борт, амиго! Давай заставим планету киберспорта вращаться быстрее!».

Для Parimatch сотрудничество с coldzera - очередной важный шаг в укреплении статуса лидера среди киберспортивных букмекеров. Компания является глобальным партнером ведущих киберспортивных организаций Fnatic и Virtus.pro. Также в 2019 году Parimatch запустил собственный турнир по Dota 2 (Parimatch League).

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
30 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Страховка
2 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
СТАВКА ДНЯ 🏆 46.2% WR-5.32% ROI
2.11Обе команды забьют - Да
РБ Лейпциг — Аугсбург| Бундеслига
РБ Лейпциг — Аугсбург| Бундеслига
СТАВКА ДНЯ 🏆

Немного статистики:

✅ Лейпциг : из 6 матчей имеет всего 1 поражение и одну ничью. В домашних играх Лейпциг очень хорош, из 4 последних домашних матчах Лейпциг забивает.

✅ Аугсбург : Последние матчи у команды складываются не очень хорошо, из 6 матчей имеет всего 1 победу.

⚠️ Хочу заметить, что Лейпциг в своей лиги имеет одну из самых сильных оборон, но думаю Аугсбург сегодня создадут не мало моментов и хотя бы забьют гол, поэтому советую брать- ОЗ, Тотал 3Б. Я возьму ОЗ так как очень вкусный кэф 😋
12
Повторить за 1.92
Демьяша 55.6% WR10.63% ROI
2.6Победит Астон Вилла
Брайтон — Астон Вилла| АПЛ
Брайтон — Астон Вилла| АПЛ
Астон Вилла, чудом сумевшая избежать вылета из Английской Премьер Лиги в прошлом сезоне, остановившись в одном очке от зоны вылета, сейчас проводит отличный сезон, о котором ещё год назад болельщики "Львов" могли только мечтать. Всё началось с легендарной победы над действующим чемпионом Англии - Ливерпулем, со счётом 7:2. А уже в следующем матче, Астон Вилла смогла переиграть на выезде Лестер, 1:0. Именно эти две победы над двумя топами апл подряд, показали всему футбольному, что "Львы" не так слабы, как в прошлом сезоне. С тех пор "Вилла" допустила много осечек, и сейчас она занимает только девятое место, набрав 35 очков за 21 матч. Но пропускают футболисты довольно мало, "Львы" занимают четвёртое место по количеству пропущенных голов (меньше только у трех команд, из топ 6: Манчестер Сити, Тоттенхэма и Арсенала). Отдельно нужно сказать о двух лидерах Астон Виллы, Джеке Грилише и Олли Уоткинсе, которые показывают отличные результаты: Уоткинс - 10 голов и два ассиста, Грилиш - 10 ассистов и шесть голов. С такой формой эти парни не затерялись бы даже в каком-нибудь европейском гранде, в котором мы, скорее всего, их и увидим через пару лет. Домашние матчи для Брайтона каждый раз становятся настоящим испытанием, в чем можно убедиться, увидев, что у Брайтона в этом сезоне апл всего одна домашняя победа. Стоит отметить, что прошлый матч этих команд, который проходил в конце ноября прошлого года, завершился со счётом 1:2 в пользу Брайтона, но если открыть статистику этого матча, то можно увидеть, что Астон Вилла доминировала практически весь матч, и победа "Чаек" тогда была просто счастливым для них стечением обстоятельств. Думаю, что в этот раз "Львы" отомстят и увезут из Брайтона столь важные для них три очка.


Всем большое спасибо за подписки на мой профиль. Очень приятно видеть ваши лайки и комментарии.
2
Повторить за 2.59